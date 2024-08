- Oponente tardía: DFB femenina pierde en la semifinal ante EE.UU.

El Sueño de una Final en París Ha Llegado a su Fin. El Equipo Femenino de Fútbol de Alemania Falls en las Semifinales Olímpicas Contra EE. UU.

A pesar de una lucha feroz y tácticas astutas, el equipo femenino de fútbol de Alemania cayó en las semifinales olímpicas, perdiendo 1:0 ante EE. UU. en tiempo extra. Sophia Smith marcó el gol ganador en el minuto 95 frente a unos 15,000 espectadores en Lyon, asegurando la victoria para los cuatro veces campeones olímpicos. Sin la capitana Alexandra Popp y la máxima goleadora Lea Schüller, el equipo dirigido por Horst Hrubesch no pudo marcar y ahora espera ganar la medalla de bronce en el partido por el tercer lugar, que también se disputará en el Estadio Groupama el viernes.

¿Pueden las Mujeres del DFB Ganar su Cuarta Medalla de Bronce?

Su oponente será el perdedor del partido entre los actuales campeones del mundo, España, y Brasil. Las mujeres del DFB han ganado la medalla de bronce en tres ocasiones anteriores: en 2000, 2004 y 2008. Antes del partido semifinal, Hrubesch le dijo a sus jugadoras: "No deberíamos volver con las manos vacías". El entrenador de 73 años y su equipo habían esperado continuar su "Tour de Francia" hasta París y el Village Olímpico. Sin embargo, Smith destruyó todas sus esperanzas. A pesar de aprender de su derrota por 1:4 ante EE. UU. en la fase de grupos, Alemania no pudo lograr la victoria.

Las ausencias de Popp y Schüller se anunciaron solo horas antes del partido. Popp, de 33 años, atribuyó su enfermedad al esfuerzo intenso contra Canadá en los cuartos de final. Es la única jugadoraRemaining player from Germany's gold-winning team in Rio de Janeiro 2016. Lena Oberdorf, who was injured before the Olympics, watched the game from the stands, animando a sus compañeras.

Oberdorf Anima desde la Banca

Oberdorf, futura jugadora de Bayern, llegó al hotel el día del partido con una férula en la rodilla y muletas. Popp la había reemplazado en el mediocampo antes en el torneo. Sydney Lohmann comenzó en su lugar, mientras que Nicole Anyomi reemplazó a Schüller y jugó todo el partido.

La defensa alemana tuvo dificultades al principio, luchando por seguir el ritmo de los delanteros de EE. UU. Marina Hegering destacó, deteniendo a menudo a los atacantes estadounidenses con faltas tácticas. Las mujeres alemanas se enterraron y controlaron en gran medida a los cuatro veces campeones del mundo hasta el descanso. Jule Brand incluso probó a Alissa Naeher en el minuto 24.

Susto de la Delantera de EE. UU. Swanson

Después del descanso, el equipo alemán continuó presionando, con Jule Brand de Wolfsburgo causando problemas. El tiro de la capitana Giulia Gwinn en el minuto 60 mostró la creciente confianza del equipo. Sin embargo, el gol de Smith en tiempo extra puso fin a las esperanzas de Alemania de llegar a la final.

Mallory Swanson causó un breve susto cuando rodeó a la portera Berger pero solo golpeó la red exterior. Aparte de eso, los estadounidenses no tuvieron muchas ideas. Anyomi, que luchaba con calambres, fue reemplazada por Hrubesch por su compañera de Eintracht, Laura Freigang. Pronto después, la capitana Hegering también tuvo que salir lesionada del campo. La presión de EE. UU. aumentó de nuevo. Al comienzo del tiempo extra, Smith superó a la defensa izquierda Felicitas Rauch y chippeó el balón sobre Berger, que perhaps se precipitó demasiado, para poner el 1:0. Diez minutos después, la delantera perdió una oportunidad de poner el 2:0. En las etapas finales, Laura Freigang falló en su oportunidad de empatar.

