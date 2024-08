Opinión: Soy científica de vacunas. Los efectos devastadores de la vacunación de la vacilación han tocado mi vida también

Mi investigación en ese momento apoyaba ensayos clínicos que evaluaban un candidato a vacuna contra el rotavirus. Este trabajo tuvo éxito y se encontró que las vacunas eran efectivas. Sentí gratitud de nuevo, esta vez por las vidas que se salvarían y por los millones de niños que no sufrirían la clase de enfermedad debilitante que había soportado mi propio hijo.

En Arabia Saudita, donde vivíamos en ese momento, mis dos hijos menores recibieron sus inyecciones contra el rotavirus según lo recomendado por sus médicos. De hecho, muchos países del Oriente Medio aprobaron la vacuna. Y los investigadores del Instituto Nacional de Salud de EE. UU. determinaron que la vacuna también "redujo significativamente el número de hospitalizaciones y muertes en África".

Se esperaba que muchas vidas se salvarían en todo el mundo gracias a la vacuna contra el rotavirus. Y, de hecho, se salvaron vidas cuando se administró.

Tengo una perspectiva única: tanto a nivel personal como profesional, puedo ver el impacto de las enfermedades graves y la promesa de las nuevas vacunas a medida que se desarrollan. También he visto cómo estos instrumentos no son universalmente aceptados. Yo y mis colegas no contamos con lo que se ha conocido como reticencia vacunal. No todos los compañeros de clase de mis hijos recibieron la inyección contra el rotavirus y los vimos enfermarse, a veces gravemente. En muchos casos, sus padres simplemente no veían el valor de las vacunas.

La reticencia contra las vacunas - un fenómeno en crecimiento en los Estados Unidos - ahora es un fenómeno visible y en crecimiento a nivel mundial. En mi experiencia, muchos padres africanos han rechazado vacunas incluso cuando tienen acceso a ellas. Pero al elegir no vacunarse, corren el riesgo de contraer enfermedades prevenibles por vacunas, cuyas consecuencias pueden ser bastante graves.

Incluso para las enfermedades que la ciencia ha conquistado en gran medida, la búsqueda de desarrollar vacunas mejoradas nunca termina. Mi investigación actual apoya los ensayos clínicos que evalúan un candidato a vacuna contra la tuberculosis (TB), una enfermedad que mata a más de un millón de personas cada año. Esta podría ser la primera vacuna nueva contra la TB en 100 años. La vacuna actual, BCG, es una de las primeras que reciben los bebés, pero funciona bien solo en niños. No cubre a adultos y adolescentes, el objetivo previsto para el candidato a vacuna en el que trabajo.

De nuevo, vi los efectos perniciosos de esta enfermedad prevenible en mi propia familia. Mi cuñado tuvo una infección por TB resistente a los medicamentos en sus 20 años. Había sido saludable y atlético, pero la infección y su tratamiento fueron tan duros que le dejaron una marca terrible. Las pastillas lo dejaron mareado y lo privaron de su fuerza. Después de dos años, finalmente se curó, pero perdió 20 kg (44 libras) en el proceso. Le llevó otros 18 meses recuperarse. Ahora se ha recuperado por completo, pero deseo que hubiera podido disfrutar de años más saludables durante su juventud.

Ahora, en todo el mundo, estamos viendo un aumento preocupante del sarampión, una enfermedad que pensábamos que teníamos bajo control.

El año pasado hubo casi el doble de infecciones por sarampión que el año anterior y 2024 ya está encaminado para superar ese número. Más de 50 países han informado brotes importantes, a pesar de las vacunas que funcionan y los esfuerzos generalizados para asegurar que todos los niños estén inmunizados. Estos números son especialmente preocupantes a medida que los estudiantes se preparan para regresar a las aulas donde estarán en estrecho contacto con otros niños, muchos de los cuales no estarán vacunados.

El número de niños que no reciben su completa serie de inyecciones alcanzó su punto máximo durante la pandemia de COVID-19, pero ha disminuido desde entonces, de 18,1 millones de niños en 2021 a casi 13 millones en 2023. Pero ese número sigue siendo demasiado alto: las enfermedades prevenibles por vacunas matan anualmente a un estimado de 700.000 niños menores de 5 años, con casi todas esas muertes occurring en países de ingresos bajos y medios.

Cualquiera puede ver esto, por supuesto, a medida que estos brotes de sarampión continúan surgiendo a pesar de una de las vacunas más efectivas jamás desarrolladas. La gente incluso recurre a la violencia, disparando a trabajadores que aplican la vacuna contra la polio y a los oficiales de policía que los protegen, como sucedió a principios de junio en Pakistán, uno de los dos países del mundo donde la polio aún es endémica.

Es importante apreciar las vacunas como un regalo de la medicina y asegurarnos de que nuestros hijos no sufran de enfermedades que son completamente prevenibles. Las vacunas son seguras, se evalúan a fondo y pueden prevenir tanta enfermedad y muerte.

Sí, debemos entender que las vacunas son como cualquier otro medicamento en el sentido de que vienen con efectos secundarios potenciales. Sin embargo, los padres no deben vacilar en vacunar a sus hijos; los beneficios son mucho mayores que los riesgos.

A pesar de las pruebas abrumadoras que respaldan la eficacia y seguridad de las vacunas, algunos individuos y comunidades siguen expresando escepticismo o rechazo total, conocido como reticencia vacunal. Este fenómeno, que está experimentando un aumento significativo a nivel mundial, lleva a una utilización insuficiente de las vacunas y deja a las personas vulnerables a las enfermedades prevenibles por vacunas.

En el contexto del creciente escepticismo sobre las vacunas, es preocupante observar que la desinformación y la desconfianza en las vacunas están influyendo en las opiniones y decisiones de las personas, lo que lleva a muchas a rechazar inmunizaciones vitales.

