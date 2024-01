Opinión: Se trata de mucho más que un beso no deseado en los labios

El último manazas ha sido el Presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, que agarró la cabeza de la futbolista española Jennifer Hermoso durante la ceremonia de entrega de trofeos de la selección y le plantó un beso en los labios. Rubiales estaba, como todos los presentes en la ceremonia, sin duda emocionado porque la selección española había ganado el Mundial. Pero es el único que aprovechó ese momento para violar públicamente a una jugadora.

Jill Filipovic

Después del beso, mientras el equipo se reunía en el vestuario, Rubiales pasó el brazo por Hermoso, anunció un viaje a Ibiza y dijo: "Allí celebraremos la boda de Jenni y Luis Rubiales." Otras imágenes de vídeo parecen mostrar al entrenador Jorge Vilda tocando inapropiadamente a un miembro de su personal, dejando que su mano se acerque a su pecho mientras se aparta de un abrazo. (CNN ha pedido comentarios a Vilda, a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la mujer).

Las respuestas al beso -tanto si la gente lo critica como si se encoge de hombros- lo dicen todo sobre lo poco que respeta nuestro mundo el derecho básico de las mujeres a vivir en el mundo sin ser molestadas y seguras en su propia piel.

Rubiales se ha disculpado por el beso, más o menos.

"Hay un hecho del que me tengo que arrepentir, que es todo lo que pasó entre el jugador y yo, con una magnífica relación entre los dos, igual que con los demás", dijo el técnico de la RFEF en un comunicado grabado en vídeo.

"Y bueno, seguramente cometí un error, tengo que reconocerlo. En un momento de euforia, sin ninguna intención de mala fe, pues pasó lo que pasó, creo que de una manera muy espontánea. Repito, no hubo mala fe entre ninguno de los dos".

"Aquí no lo entendimos porque vimos algo natural, normal y de ninguna manera, repito, con mala fe. Pero fuera de la burbuja, parece que se ha convertido en una tormenta y por eso, si hay gente que se ha sentido ofendida, tengo que decir que lo siento."

Hermoso, por su parte, dijo que "no le gustó", pero se preguntó: "¿Qué se supone que tengo que hacer?". Más tarde, declaró a un programa de radio que "no se lo esperaba" pero que "fue por la emoción del momento, no hay nada más ahí. Sólo va a ser una anécdota [del momento]. Estoy completamente seguro de que no se va a inflar más".

No se puede culpar a Hermoso por querer que esta historia desaparezca, porque simplemente no hay una buena posición pública para ella. Decir que no quería ser besada a la fuerza en los labios por un hombre que es, a todos los efectos, su jefe, y que es una quejica o una mala persona. Digamos que estuvo bien y es una mala feminista, que defrauda a otras mujeres justificando el mal comportamiento masculino (y, tal vez, mintiendo).

Pero Hermoso no es la primera mujer que ha sido agarrada y besada sin su consentimiento por un hombre que busca señalar públicamente su euforia utilizando a una mujer cualquiera como atrezzo. Desde la famosa imagen del marinero que regresó de la II Guerra Mundial besando a una enfermera el Día V-J en Times Square hasta el actor Adrien Brody rodeando con sus brazos a Halle Berry e inclinándola para besarla tras ganar el Oscar al Mejor Actor en 2003, hay una larga historia de hombres que aprovechan momentos muy públicos para agarrar y besar a mujeres que no han expresado ningún deseo de besarlas.

Cuando se les presiona, muchos de estos hombres dicen alguna versión de "simplemente me dejé llevar por el momento", calificando los besos, como hizo Rubiales, de "espontáneos". Curiosamente, sin embargo, los hombres que se dejan llevar por el momento no tienden a agarrar y besar espontáneamente a otros hombres. Es casi como si hubiera un sentido de derecho sobre el cuerpo de las mujeres, y una expectativa de que las mujeres tolerarán invasiones escandalosas de su espacio personal, que no se aplica a los hombres.

Por si quedaba alguna duda: A la mayoría de las mujeres, como a la mayoría de la gente, no les gusta que les metan un beso en la boca. La mayoría de las mujeres, como la mayoría de las personas, disfrutan besando a sus parejas románticas y a veces a sus hijos u otros seres queridos, pero no aprecian una cabeza no deseada a centímetros de la suya, un aliento no deseado caliente en su cara, unos labios no deseados chocando contra los suyos. Es una violación. Es asqueroso. Es atroz tanto si ocurre en privado como a la vista de las cámaras de televisión.

En 2005, Greta Friedman, la enfermera que fue besada a la fuerza por un marinero en Times Square, dijo a un entrevistador: "No fue mi elección ser besada". El marinero, dijo, "¡simplemente se acercó y agarró!". El momento no fue romántico; mientras sucedía, ella pensaba: "Espero poder respirar", dijo. "Me refiero a alguien mucho más grande que tú y mucho más fuerte, donde has perdido el control de ti misma, no estoy segura de que eso te haga feliz".

Como han señalado los historiadores, aquel famoso beso, reescrito durante décadas como romántico o jubiloso, formaba parte de una oleada de agresiones sexuales y violaciones en varias ciudades durante la posguerra a manos de los hombres que regresaban. Los hombres atacaban a mujeres y niñas, unas veces besándolas contra su voluntad, otras manoseándolas, despojándolas de sus ropas, golpeando a sus acompañantes masculinos y, según varios informes, violándolas.

Después de que Berry fuera besada a la fuerza por Brody ante las cámaras, declaró a un entrevistador que lo único que pensaba era: "¿Qué coño está pasando ahora mismo?". Cuando se le preguntó si se arrepentía de sus acciones, Brody le dijo a un entrevistador en 2017: "Había mucho amor en esa habitación, amor real y reconocimiento. Era solo un buen momento y... lo aproveché".

Las reacciones como las descritas por Friedman y Berry son habituales: Cuando son agredidas sexualmente o se enfrentan a tocamientos no deseados, muchas mujeres se paralizan en lugar de defenderse.

El beso de Rubiales también viene a coronar una montaña de acusaciones sobre el mal comportamiento teñido de sexismo en la RFEF. El trato de Vilda al equipo fue tan supuestamente aborrecible que 15 jugadoras dijeron que no pisarían el terreno de juego con la selección hasta que se resolvieran sus preocupaciones; otras tres jugadoras, entre ellas Hermoso, manifestaron su apoyo a los miembros boicoteadores. Y sin embargo, cuando las españolas ganaron la Copa del Mundo gracias a su propia habilidad y trabajo, Rubiales seguía haciendo hincapié en Vilda.

"Creo que hay que dar todo el mérito a estas mujeres, al equipo que dirige Jorge Vilda y hay que celebrarlo por todo lo alto", dijo.

Recibe nuestro boletín semanal gratuito

Suscríbete al boletín de CNN Opinion

Únete a nosotros en Twitter y Facebook

Y, sin embargo, en lugar de dar a las mujeres españolas su momento, Rubiales lo convirtió en algo suyo al cosificar a Hermoso, tratándola como un accesorio que podía ser utilizado para mostrar su entusiasmo y señalar su virilidad. Porque ese también es el mensaje: que, cuando los hombres están demasiado excitados, simplemente no pueden evitar actuar de esa manera. Esta racionalización errónea no sólo coloca a las mujeres en una posición de vulnerabilidad, sino que también exime a los hombres de asumir la responsabilidad de toda la importancia de sus acciones.

Durante demasiado tiempo, demasiados hombres han visto el cuerpo de la mujer como una propiedad pública, como algo sexualizado que mirar, comentar o tocar, como si existiéramos en el mundo para que ellos nos miren, evalúen y disfruten. Con demasiada frecuencia, las mujeres son tratadas como accesorios de la vida de los hombres, personajes secundarios en sus narraciones u objetos a través de los cuales los hombres pueden expresar sus emociones y sobre los que pueden depositar su equipaje.

Demasiada gente dice que se trata de hombres que son hombres, o de una simple manifestación de emociones humanas normales. Pero no es así. Muchos hombres que tratan mal a las mujeres parecen totalmente capaces de tratar a los hombres con respeto, y de mantener sus manos, labios y genitales para sí mismos cuando están cerca de otros hombres que no han expresado ningún interés en el contacto físico sexualizado. Es cuando esos hombres están cerca de mujeres cuando parece que se producen los tocamientos, los besos y a veces más.

No sé cuál debería ser la pena adecuada para Rubiales. Pero sí sé que acciones como la suya son mucho más que un simple beso.

Corrección: En una versión anterior de este artículo se describía incorrectamente un incidente relacionado con tocamientos a un miembro del equipo de fútbol español; la persona que aparecía en las imágenes era Jorge Vilda, no Luis Rubiales.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com