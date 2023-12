Opinión: ¡¿Qué pasa con todos los cambios en 'Jeopardy!

Nota del editor: Bill Carter cubrió el negocio de los medios de comunicación durante más de 25 años en The New York Times. También ha sido colaborador de CNN y autor de cuatro libros sobre televisión, entre ellos "The Late Shift". Fue nominado al Emmy como guionista de la adaptación cinematográfica de HBO de ese libro.Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Ver más opiniones en CNN.

Bill Carter

También se han introducido algunos toques novedosos en la secuencia inicial, como las tomas en las que el equipo sostiene las tarjetas (al estilo de "Saturday Night Live") y se ve a los guionistas elaborando esas desafiantes respuestas, para las que los concursantes necesitan, ya sabes, las preguntas adecuadas.

Pero la gran novedad de "Jeopardy!" es la introducción de algo llamado "Torneo de la Segunda Oportunidad", que recupera a concursantes notables que no ganaron. No, no se llama "El Torneo de los no campeones", ni "Aquí vienen los perdedores".

Si a esto le añadimos el reciente despido de Mayim Bialik como presentadora a tiempo parcial, que amplía la controversia sobre el sucesor del legendario Alex Trebek, para algunos tradicionalistas de "Jeopardy!" todo este cambio a la vez les ha traído un poco de cabeza.

Un sitio web llamado "Cinema Blend" recogió algunas reservas de los fans, resumidas en un vídeo publicado , que decía: "Un nuevo logotipo y una nueva y llamativa secuencia de títulos de apertura podrían contradecir lo que los fieles seguidores esperan del programa y disminuir esa sensación cálida y nostálgica".

En los concursos, como en gran parte de la vida, uno se mete con el "ambiente cálido y nostálgico" por su cuenta y riesgo. (Es decir: ¡mejor que no intentes eliminar ese signo de exclamación!)

Las cartas sobre la mesa: Siempre se me ha dado bastante bien "¡Jeopardy!".

Lo atribuyo a dos factores: una extraña capacidad para recordar hechos oscuros y sin sentido (las obras más larga y más corta de Shakespeare: Pregunta abajo-¡sin trampas!) y una afición por los juegos.

Está claro que no soy el único. "Jeopardy!" es uno de los programas de televisión más perdurables de todos los tiempos, con un lugar tan arraigado en la cultura estadounidense que su jingle "Final Jeopardy!" es sacado a relucir rutinariamente por cualquiera que inste a un compañero en plena vacilación prolongada a ir al grano. "Dah-Dah-Dah, Daddah-Dah-Dah-Dah".

"Jeopardy!" comenzó un mes después de que los Beatles estuvieran en el "Ed Sullivan Show" en 1964. Originalmente era una serie diurna que duró 11 años en la NBC, presentada por Art Fleming. (También presentó una breve reaparición en 1978). Luego, tras un interregno de seis años, el programa volvió como serie sindicada en 1984, presentado por el muy querido Trebek (presentador canadiense de concursos por 200 dólares, Alex).

Nunca intenté participar en el programa, pero uno de mis compañeros de mesa en el New York Times, Richard Perez-Pena, fue campeón en varias ocasiones. De vez en cuando soltábamos información inútil a nuestros compañeros de mesa. (Candidato que perdió contra Calvin Coolidge en 1924: ¿Quién es John W. Davis?)

Todo esto sirve para certificar que he visto "Jeopardy!" con frecuencia y lo he disfrutado, sobre todo cuando he sentido que habría ganado la partida. (Es fácil decirlo sin el timbre en la mano.) Pero nunca me llamaría fanático del programa, aunque esa denominación no es rara.

Los espectadores adoran su "Jeopardy!". Muchos lo convierten en un hábito cada tarde, a menudo durante la cena. Una anécdota entrañable es que en los últimos años de vida de Carl Reiner, su gran amigo Mel Brooks iba todas las noches a casa de Carl en Rodeo Drive para sentarse frente al televisor con la cena en bandejas e intentar responder a las preguntas de "¡Jeopardy!".

En los últimos años, a pesar de los trastornos causados por las restricciones de Covid-19 (no hay público que aplauda sin motivo cuando aparecen espacios de "Daily Double") y el fallecimiento de Trebek, célebre por su inigualable habilidad para leer las pistas y sus interacciones encantadoras pero nunca empalagosas con los concursantes, seguido de un torpe plan de sucesión, los fervientes seguidores del concurso han perseverado en su devoción.

Pero no siempre con alegría. Mike Richards, uno de los productores encargados de encontrar al sucesor de Trebek, hizo hablar a los fans cuando dirigió una ronda de pruebas para presentadores invitados (¿Mehmet Oz? ¿Aaron Rodgers?), pero acabó eliminándolos a todos y eligiéndose a sí mismo. Duró nueve días antes de que se revelaran sus comentarios sexistas en un podcast. Se disculpó por los comentarios, que sin embargo provocaron su rápida salida.

La decisión de elegir a Bialik como presentadora y a Ken Jennings, concursante real de "Jeopardy", calmó más o menos las cosas. El nombramiento de Jennings como presentador en solitario del programa probablemente ayudará a reforzar ese "ambiente cálido y nostálgico".

Dadas las recientes interrupciones, no es de extrañar que los fans se sientan un poco incómodos con los cambios en cosas como el logotipo y los regresos de los impresionantes no ganadores.

Pero no es que "Jeopardy!" haya pasado seis décadas sin cambios sustanciales. Después de todo, antes ponían las cantidades en dólares en tarjetas de cartón y las sacaban manualmente. El gran tablero ha cambiado tecnológicamente en numerosas ocasiones (junto con la inflación del dinero de los premios) y ha habido numerosos cambios en el decorado.

Muchos de los avances se han hecho en pos de mantener el espectáculo viable entre los espectadores más jóvenes. Y eso ha funcionado. Los concursos se asocian tradicionalmente a espectadores de más edad. Sin embargo, "Jeopardy!" ha conseguido reclutar un número considerable de seguidores más jóvenes.

Una de las razones ha sido la adopción de nuevas ideas, como los torneos para campeones, famosos y estudiantes de secundaria. Tal vez la innovación más importante fue la eliminación de la regla de 5 victorias y te retiras en 2003. Esto permitió que los ganadores masivos se convirtieran en celebridades por derecho propio, incluidas luminarias como Jennings, que aún ostenta el título de victorias consecutivas con 74.

En el fondo, lo fundamental sigue siendo el juego: Responde a la pregunta, consigue pasta.

El nuevo productor ejecutivo del programa, Michael Davies, que en su día renunció a un lucrativo puesto de ejecutivo en la ABC para dirigir un nuevo juego llamado "¿Quién quiere ser millonario?", es uno de los líderes más innovadores que jamás hayan trabajado en el género de los concursos. El "Torneo de la Segunda Oportunidad" fue idea suya. No cabe duda de que habrá más cambios.

¡Prepárense, fans de "Jeopardy!"! DE ACUERDO. La pregunta es: ¿Qué son Hamlet y La comedia de los errores?

No te preocupes si te la has perdido: ¡todavía puedes clasificarte para el "Torneo de la segunda oportunidad"!

