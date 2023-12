Jill Filipovic.

Opinión: Qué hacer con los malos regalos

Según datos de la Federación Nacional de Minoristas, en 2022 los clientes devolvieron alrededor del 17% de todos los productos que compraron. Muchas de las emociones postnavideñas podrían evitarse ciñéndose al espíritu de la Navidad (y de hacer regalos en general): regalar con consideración y aceptar gestos cariñosos. Algunas personas son egoístas y desconsideradas a la hora de hacer regalos; otras, infantiles y materialistas. Pero a menudo es más complicado.

Estoy seguro de que muchos de nosotros hemos abierto un regalo y nos hemos dado cuenta de que era un regalo de última hora comprado en CVS o nos hemos preguntado: ¿esto es realmente para... mí? Si no eres un monstruo con derechos, das las gracias y aprecias que te regalen cualquier cosa. Pero puede resultar confuso o hiriente dar a los demás con consideración sólo para recibir a cambio regalos irreflexivos o genéricos.

De forma anecdótica, esto parece ser una cuestión de género. A estas alturas, es un tópico que a las madres les regalen porquerías en Navidad. Sus calcetines están vacíos mientras que los de los demás están repletos.

La historia típica es que una mujer, a menudo una madre, pasa las semanas previas a la Navidad comprando regalos que sabe que gustarán a todos los miembros de su familia, colgando calcetines y otros adornos, tal vez escondiendo un elfo en la estantería por la casa para emocionar a sus hijos pequeños, horneando galletas para Papá Noel, envolviendo regalos, coordinando viajes y asegurándose de que los ingredientes necesarios están a mano para una épica cena de Navidad con todos los ingredientes (y todas las necesidades dietéticas atendidas).

Luego, cuando llega la mañana de Navidad, mientras todos los demás están en un frenesí de desenvolver y recibir, ella recibe otra bata o una vela de droguería o, peor aún, un "regalo" que en realidad es para realizar una tarea o que beneficia a toda la casa, como una aspiradora o un electrodoméstico.

Se oyen muchas variaciones sobre este tema: La mujer que era muy específica sobre lo que quería, sólo para conseguir algo similar pero no del todo. La novia ansiosa que espera una propuesta de matrimonio y se decepciona. La esposa que recibe un cupón o un pagaré en lugar de un regalo.

Por supuesto, los hombres también sufren decepciones con los regalos. No todas las madres se sienten desatendidas y abandonadas. Y los más decepcionados suelen ser los niños, que rechazan con petulancia regalos no deseados (calcetines, ¿en serio?) o se enfadan cuando no reciben lo que querían.

La gestión de la decepción por los regalos es diferente en los niños y en los adultos. Los niños, que aún están aprendiendo a regular sus emociones y a comportarse con educación, probablemente tengan que dar las gracias más de una vez a lo largo de su vida, aunque no hayan recibido exactamente lo que querían, y sin duda tendrán que enviar tarjetas de agradecimiento a quienes les han hecho el regalo.

La decepción no les convierte en mocosos desagradecidos, sino en humanos. Es tarea de los adultos que los educan exigirles un comportamiento decente y dar ejemplo ellos mismos de gratitud. Y es de esperar que esos adultos hayan aprendido las nociones básicas del agradecimiento, pero que sigan sintiéndose defraudados, a veces con razón.

Gestionar esa decepción -determinar qué importancia darle, decidir qué hacer en respuesta- también puede ser un momento de aprendizaje tanto para los adultos como para los niños.

Hay un par de maneras de cambiar la mentalidad del regalo. La primera es recalibrar la relación de cualquier familia u hogar con la Navidad. Las posesiones materiales nos dan un empujón de felicidad a corto plazo, pero no son las cosas que nos mantienen felices a largo plazo. Para eso son mucho mejores las experiencias, ya sea un viaje, un concierto o una reunión de seres queridos para comer.

Hacer que la reunión sea el centro de atención, no los regalos, puede ayudar a ver los regalos bajo el árbol como lo que son: Muestras de afecto, pero no amor en sí. Crear una norma grupal de utilizar recursos limitados para compartir experiencias conectivas -llegar a casa del anfitrión navideño, llevar algo especial para comer, pasar tiempo juntos, estar presentes- ayuda a reforzar la idea de que los regalos son bonitos, pero no son la pieza central de las fiestas. La pieza central de las fiestas es el tiempo, el amor y la conexión.

Pero eso, por supuesto, requiere que todos participen en la experiencia, no que mamá o todas las mujeres se encarguen de coordinar, planificar las comidas, comprar, poner la mesa, cocinar y limpiar mientras todos los hombres comen, beben y se relajan.

Otra forma de gestionar la decepción de los regalos es ser específico. Algunas familias comparten listas de Navidad; otras simplemente dicen a sus seres queridos lo que quieren. No, no es tan romántico como que alguien te lea la mente para adivinar exactamente lo que deseas. Pero fomenta la comunicación directa.

Puede ser un momento para que los que tienen mucho reflexionen y se pregunten: ¿Realmente necesito algo? Y puede ser un momento para que los que sí tienen necesidades las expresen. También es ideal para los que no son creativos a la hora de hacer regalos. Ser directo no arruina la magia de la Navidad, sino que preserva la cordura de todos los implicados.

Tampoco es vergonzoso devolver o cambiar un regalo por algo que realmente quieres. Esto, por supuesto, puede ser tenso; si el regalado espera ver el regalo cuando visite tu casa, por ejemplo, tendrás que considerar si merece la pena herir sus sentimientos.

Devolverlo o cambiarlo por otro es probablemente lo más adecuado para regalos de personas a las que no les importa, o para cuando te regalan un artículo muy caro que nunca vas a utilizar pero que realmente te vendría bien para algo necesario.

Recibe nuestro boletín semanal gratuito

Suscríbete al boletín de CNN Opinion

Únete a nosotros en Twitter y Facebook

Un consejo: si la persona que te lo ha regalado te ha dado el recibo, probablemente no tenga inconveniente en devolverlo o cambiarlo. Si tienes que pedir el recibo, debes tener en cuenta a quién se lo pides y cuáles pueden ser las consecuencias. A veces, es mejor conservar o donar el top poco favorecedor o el artilugio inútil.

Por último, para quienes suelen sentirse decepcionados por seres queridos que no escuchan sus preferencias o no piensan en usted hasta el último minuto, la decepción por los regalos puede aportar algo de claridad.

¿Se trata de una dinámica específica de la Navidad, mientras que, por lo demás, su pareja, hijos, padres o amigos suelen ser considerados y ponen de su parte para mantener la relación? ¿O la falta de regalos está en consonancia con otros casos en los que ignoran tus peticiones, no te escuchan cuando hablas, desatienden tus deseos o simplemente no hacen casi nada en la relación o en el hogar?

A algunas personas simplemente se les da mal regalar. Si demuestran amor, afirmación y compromiso de otras maneras, y si por lo demás se comportan de forma comprometida y equitativa contigo, la respuesta puede ser simplemente aceptar que no todo el mundo puede ser bueno en todo, y regalarte algo bonito cada año. Pero si los regalos tipo Grinch forman parte de un patrón más amplio, entonces puede que tu regalo de este año sea una visión de un problema mucho más profundo en esa relación, y tu propósito de Año Nuevo debería ser tener algunas conversaciones duras sobre cómo solucionarlo.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com