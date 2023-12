Opinión: ¿Qué colaboradores predijeron 2023 correctamente?

Pero antes de hablar de lo que creen que nos espera en 2024, echemos un vistazo a lo que predijeron para 2023.

A la hora de predecir qué series de televisión se llevarían los principales premios este año, nuestros colaboradores tuvieron problemas, y graves. Sólo dos, Elliot Williams y Jeff Yang, pronosticaron correctamente que el Emmy a la mejor serie dramática sería para "Succession". Y ninguno de nuestros oráculos adivinó que "Ted Lasso" sería elegida mejor comedia.

El poder de predicción deYangtambién dio en el clavo en el caso de las películas. Él y otros tres colaboradores -Laura Coates, Dean Obeidallah y Sara Stewart- acertaron que "Todo a la vez en todas partes" se llevaría el Oscar a la mejor película.

Nuestros pronosticadores también tuvieron problemas para predecir el año deportivo. Ni un solo colaborador acertó que los Texas Rangers ganarían las Series Mundiales, y sólo dos -Paul Callan y Coates- acertaron al elegir que los Kansas City Chiefs ganarían la Super Bowl.

En política, sin embargo, nuestros colaboradores brillaron. Casi todos previeron que el Presidente Joe Biden encabezaría las encuestas como candidato presidencial demócrata en 2024. En cuanto al principal aspirante del Partido Republicano, los colaboradores se dividieron entre el ex presidente Donald Trump y el gobernador de Florida Ron DeSantis. Entre los que predijeron acertadamente que Trump y Biden encabezarían las encuestas se encontraban Jill Filipovic y Frida Ghitis, que adivinaron que 2024 se parecería mucho a 2020.

Un déjà vu de 2020

Filipovic y Ghitis acertaron de pleno. Y ahora que nos adentramos en un año electoral, siguen coincidiendo en sus predicciones presidenciales: Biden ganará las elecciones de 2024. Dijo Ghitis: "Entre Trump y Biden, los demócratas poco entusiasmados se convencerán de que Biden es inconmensurablemente mejor que la alternativa".

No son los únicos que piensan así. Todos menos cuatro de nuestros colaboradores predicen que Biden será reelegido presidente. De los cuatro que se separaron del pelotón, Joey Jackson ve a Nikki Haley ganando a los votantes, mientras que Alice Stewart y SE Cupp creen que Trump verá otro día en el Despacho Oval. Holly Thomas también apuesta a que Trump será elegido presidente, aunque señaló que su conjetura es "Predicción con el espíritu de empacar un paraguas para asegurarse de que no llueva".

Sin embargo, hubo mucho menos acuerdo entre los colaboradores sobre qué partido controlará cada cámara del Congreso tras las elecciones de 2024. Mientras que varios de nuestros oráculos creen que cada partido controlará una de las cámaras, unos cuantos creen que los demócratas controlarán ambas. Sólo dos -Allison Hope y Yang- predicen que el Partido Republicano ganará la mayoría de escaños tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

La cuestión de quién residirá en la Casa Blanca tendrá repercusiones mucho más allá de nuestras fronteras, argumentóGhitis, al mirar hacia los riesgos geopolíticos a los que se enfrentará el mundo en 2024. "La respuesta tendrá graves repercusiones en todo el planeta. Una segunda presidencia de Trump sería, casi con toda seguridad, más extrema en múltiples frentes. ... Si Biden es reelegido, las posibilidades de restaurar la estabilidad global son mucho mayores."

¿Un Premio de la Paz para Oriente Medio?

Este año, la cuestión de quién ganará el codiciado Premio Nobel de la Paz ha sido todo un reto para nuestros colaboradores. Algunos predicen que el premio se concederá a un líder climático: Nemonte Nenquimo, opina Filipovic, mientras que Sara Stewart está "¡Apostando por que éste sea el año de Greta Thunberg!".

Ghitis y Alice Stewart creenque, tras más de un año y medio de su valiente liderazgo durante la guerra en Ucrania, el Presidente Volodymyr Zelensky recibirá el premio. Don Lincoln pronostica, en cambio, que será para el encarcelado líder de la oposición rusa Alexei Navalny.

Pero la conjetura más común entre nuestros sabios es alguien implicado en los esfuerzos por llevar la paz a Oriente Próximo. Sin embargo, nuestros pronosticadores no se ponen de acuerdo sobre quién es esa persona. Cupp y Gene Seymour creen que serán los negociadores qataríes en el acuerdo sobre los rehenes israelíes. Megan Ranney, en cambio, predice que será el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, presidente de Emiratos Árabes Unidos, dado el papel de su país en los Acuerdos de Abraham. Hope cree que será el líder de la oposición israelí, Benny Gantz. Mientras tanto, Thomas no tiene ningún nombre que ofrecer, pero sostiene que el ganador será "Quien consiga mediar en un alto el fuego duradero en la guerra entre Israel y Hamás".

La paz en Oriente Próximo seguirá siendo prioritaria en el nuevo año. Sea quien sea el que consiga poner fin al conflicto, "espero que lo haga, y rápido", afirma Ranney.

La ruleta de la inflación

Si algo hizo girar las cabezas en 2023 fue la economía. El año vio cómo los tipos de interés subían más y más, mientras la Reserva Federal intentaba controlar la inflación. Muchos economistas temían una recesión inminente y todos esperábamos con impaciencia para ver si la Reserva Federal podía enderezar el barco sin una recesión económica importante.

Para alegría de muchos inversores, la inflación se ha enfriado, la economía ha evitado la recesión y el mercado de valores está subiendo. Pero la cuestión de hacia dónde irá la inflación el año que viene está muy abierta. Algunos de nuestros oráculos más optimistas piensan que la tasa media de inflación será más baja el año que viene. Ghitis piensa que "la Reserva Federal matará al dragón de la inflación. La inflación bajará al 2,6%". Hope, Jackson y Ranney prevén una caída aún menor, hasta el 2,5%. Para Seymour, adivinar la tasa de inflación es como lanzar dardos a una diana. "Umm... ¿3? No, 7... No, 5... No... 2, ¡¡¡respuesta final!!!", dijo, para acabar cayendo en la predicción más baja del grupo.

Otros tienen menos esperanzas de que baje la tasa de inflación. Filipovic predice una tasa media de inflación del 4,0%, mientras que Roxanne Jones cree que "rondará el 4,5%".

Por supuesto, los consumidores no son los únicos que tienen que preocuparse por la inflación. A medida que la campaña presidencial de 2024 se intensificaba este año, Lanhee Chen, miembro de la Hoover Institution, señaló que el mensaje de Biden en torno a la inflación podría ser clave para ganarse a los votantes. "El truco para Biden es destacar sus logros sin que parezca que declara prematuramente que ha ganado las batallas contra la inflación y la recesión", escribió en julio.

Poco optimismo en la redención de las Águilas

Aunque nuestros colaboradores son expertos en política, cultura y asuntos mundiales, también son apasionados de sus equipos deportivos.

El equipo más popular para ganar las Series Mundiales de este año es el de la ciudad natal de Alice Stewart, los Bravos de Atlanta, con los Mets y los Yankees empatados en el segundo puesto. Thomas es partidario de los Mets, mientras que Yang apuesta por los Yankees "por pura lealtad perversa".

En cuanto al fútbol americano, el favorito de nuestros pronosticadores para ganar la Super Bowl es el mismo equipo que predijeron el año pasado: los Philadelphia Eagles. Cupp, Jones, Alice Stewart, Sara Stewart, Thomas y Yang eran optimistas sobre las perspectivas de los Eagles el pasado diciembre, en gran parte debido a la promesa de su quarterback Jalen Hurts. Este año, Sara Stewart es la única de ese grupo que está dispuesta a apostar por los Eagles por segunda vez. Aun así, las Águilas ganaron la mayoría de los pronósticos, en gran parte gracias al apoyo de colaboradores que no acertaron que ganarían el año pasado. Esto demuestra que nuestros oráculos no olvidan rápidamente una predicción errónea.

Cupp y Alice Stewart creen ahora que los Kansas City Chiefs saldrán victoriosos por segundo año consecutivo, mientras que Jones y Yang apuestan por los San Francisco 49ers. En cuanto al pronóstico de Thomas: "Los Miami Dolphins. Han sido muy constantes, y los Eagles la cagaron el año pasado".

Entre las preguntas sobre deportes, hay más consenso sobre qué equipo se llevará a casa más medallas de oro en los Juegos Olímpicos de verano de 2024 en París. Todos los participantes, salvo dos, se decantan por el Equipo de Estados Unidos; Kent Sepkowitz y Seymour son los atípicos, ya que ambos apuestan por China. ¿Qué atleta ganará más medallas de oro? La mayoría cree que Simone Biles tendrá otro año sobresaliente.

'Acabamos de hacer una noche de buena televisión...'

... dijo Roman Roy, refiriéndose a ATN, la cadena de noticias ficticia en la que se centra la serie "Succession".

Pero nuestros oráculos estarían abrumadoramente de acuerdo en que, en la vida real, cada noche que pasamos dándonos un atracón de la exitosa serie de HBO fue una noche de buena televisión. De hecho, casi todos nuestros colaboradores están convencidos de que "Succession" ganará el Emmy a la mejor serie dramática. Las excepciones, Jackson y Obeidallah, creen que el mejor drama será para "White Lotus" de HBO y "The Crown" de Netflix, respectivamente. (Tanto CNN como HBO son propiedad de Warner Bros. Discovery).

Muchos programas de televisión alcanzan su punto álgido en su primera temporada. Sin embargo, "Succession" pareció mejorar con el tiempo, dejando a los fans lamentando su conclusión. "Terminar 'Succession' en un momento en el que cada episodio es mejor que el anterior parece un movimiento audaz", señaló la guionista Ani Bundel antes del final de mayo. Con el buen final de la serie, "el mundo de la televisión vuelve a recordar que una de las señas de identidad de una gran serie es saber cuándo terminar".

"Ted Lasso" es la favorita de los colaboradores a la mejor comedia. Yang, sin embargo, cree que este será el año en que "El Oso" se lleve el Emmy. El año pasado también apoyó a "El Oso", aunque cuestionó la categoría en la que estaba nominada. "¿Es una comedia o un drama?".

¿Será 'Oppenheimer' 'Kenough'?

En el país del cine, la mayoría de las miradas están puestas en el dúo de estreno que dio que hablar en todo el país. Cerca de la mitad de nuestros pronosticadores creen que "Oppenheimer" será premiada como mejor película, pero muchos dieron un guiño a "Barbie". En palabras de Seymour , el Oscar será para "'Oppenheimer', si sigue como siempre. ('Barbie', si no lo es)".

Estas dos películas no sólo han dado pie a especulaciones sobre los Oscar, sino que, cuando se estrenaron, inspiraron multitud de artículos de opinión. SaraStewartscompartió: "La belleza de Barbie es que puede ser cualquier cosa ...". Precisamente por eso sigue resonando entre los niños y por eso generaciones de adultos están viendo los tráilers de la película de Gerwig con un placer sin adulterar". ("Barbie" fue distribuida por Warner Bros, propiedad de la empresa matriz de CNN).

La única otra película que nuestros colaboradores creen que tiene posibilidades de ganar un Oscar es "Asesinos de la flor de la luna". Las dos mentes científicas del grupo, Lincoln y Sepkowitz, están entre los que predicen que la obra maestra de Martin Scorsese ganará el premio.

Es el mundo de Taylor Swift y vivimos en él

Ninguna celebridad ha captado nuestra atención colectiva este año como Taylor Swift. La estrella del pop agotó las entradas de los estadios en la parte estadounidense de su gira The Eras Tour; publicó dos álbumes, Speak Now (Taylor's Version ), que encabezó la lista Billboard 200 y convirtió a Swift en la mujer con más álbumes número 1; batió el récord de mayor recaudación nacional de una película de conciertos en un fin de semana de estreno; y fue nombrada persona del año por la revista TIME. Ah, y se hizo multimillonaria.

Pero la influencia de Swift se extendió más allá de la industria musical. El impacto económico estimado de The Eras Tour fue de la asombrosa cifra de 5.000 millones de dólares, según la empresa de investigación QuestionPro. Como señaló Yang , "nadie hace capitalismo como Taylor Swift".

No debe sorprender, pues, que la mayoría de nuestros pronosticadores apuesten a que su álbum "Midnights" ganará el Grammy al álbum del año. "Este es su momento, vamos a redondearlo para ella", dijo Filipovic. Según Obeidallah, "aunque no gane el Grammy, ya ha ganado el 2023 y el 2024".

Ranney, sin embargo, luchó contra el impulso de apostar por Swift para el Grammy, diciendo: "Adoro a T Swift, pero el álbum de SZA 'SOS' merece esta victoria".

'Va a ser para siempre, o se va a hundir en llamas'

El año de Swift fue notable por una razón más: Empezó a salir con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs Travis Kelce. A diferencia de su famosa relación secreta con su ex, Joe Alwyn, Swift y Kelce no rehuyeron los focos. Sin embargo, el periodista Frankie de la Cretaz señaló que "la avalancha de podcasts, mensajes en las redes sociales y referencias en los partidos a una posible relación entre la cantante y el ala cerrada -antes de que hubiera ningún estímulo o confirmación por su parte- parece una completa falta de respeto a sus deseos y límites".

Filipovic, sin embargo, vio algo refrescante en la dinámica de la pareja. "En un momento de inseguridad masculina máxima, la relación Taylor-Travis es un modelo útil: dos adultos ambiciosos, ambos excelentes en lo que hacen, pero la mitad femenina de la pareja tiene más éxito y gana más, por un margen enorme, y la mitad masculina parece totalmente de acuerdo con ello".

Jackson y Obeidallah son los más optimistas sobre el futuro de Swelce. (¿O es Traylor? ¿O Tayvis?) Creen que a finales de 2024 la pareja estará casada. Ranney y Alice Stewart también predicen que la pareja seguirá viento en popa, pero apuestan sobre seguro. Creen que les espera un compromiso rápido . Entre el resto de colaboradores, el consenso es que Swift y Kelce no durarán. En palabras de Ghitis: "¿Nos cansaremos de ella tanto como ella de él? No. La gente seguirá obsesionada con Taylor, y Travis se convertirá en forraje para otra canción de ruptura".

Independientemente de lo que nuestros intrépidos pronosticadores crean que será el estado de Swift y Kelce, una cosa parece cierta: como Jane Carr expuso en nuestro boletín del año en la cultura a principios de este mes, nuestro amor por la música, los deportes y las relaciones entre nuestras estrellas favoritas fue un aspecto definitorio de 2023. Seguramente, esas mismas cosas nos unirán el año que viene.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com