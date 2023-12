Yehuda Beinin

Opinión: Los rehenes de Gaza necesitan a Estados Unidos antes de que sea demasiado tarde

La CNN informa ahora de que Israel está proponiendo un nuevo acuerdo que incluye la liberación de los rehenes: no podría ser más urgente. La situación es desesperada y profundamente personal para mí como padre de un rehén liberado, suegro de un hombre asesinado por terroristas de Hamás y como estadounidense. Algunos de nuestros compatriotas estadounidenses con doble nacionalidad se encuentran entre los rehenes restantes, y se enfrentan a un peligro muy real e incluso a la muerte cada día que permanecen en cautiverio.

Nací y crecí en Filadelfia. Soy seguidor de los Phillies de toda la vida y tengo buenos recuerdos de cuando era niño y disfrutaba de la historia de la ciudad. Nuestra emblemática Campana de la Libertad simboliza los valores estadounidenses de libertad y justicia, valores que nuestro gobierno debe ejemplificar mientras nuestros ciudadanos y otros rehenes sufren mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, persigue una guerra a costa de su seguridad.

Mi hija Liat fue secuestrada en el kibutz Nir Oz el 7 de octubre. Aunque tuvimos la suerte y la gratitud de reunirnos el 29 de noviembre, nos quedamos desolados al enterarnos de que mi yerno Aviv había estado entre los muertos en el ataque de Hamás mientras defendía su comunidad, el kibutz Nir Oz.

Me he hecho amiga de familias que perdieron a seres queridos el 7 de octubre y de otras cuyos familiares son rehenes, con heridas de bala, huesos rotos y miembros perdidos. Vivimos cada día horrorizados ante la realidad a la que se enfrentan quienes siguen cautivos. Los terroristas agreden sexualmente a los rehenes, los alimentan principalmente con pan y arroz y los obligan a soportar lo que el sobrino de un rehén calificó de condiciones "horribles". Cada día que pasa sin traer a los rehenes a casa es un día más cerca de la muerte para estas personas inocentes.

Por desgracia, el gobierno israelí no siente la urgencia de liberar a los rehenes. Desde el 7 de octubre, Netanyahu ha dejado claro el orden de sus objetivos: destruir las capacidades militares y de gobierno de Hamás en primer lugar, asegurar la liberación de los rehenes en segundo lugar. No soy político; no puedo decirles cuál de estos objetivos es más importante para el futuro de Israel. Pero soy el padre de una mujer que estuvo secuestrada en Gaza durante 54 días y el suegro de un hombre asesinado por Hamás. Sé qué objetivo es más urgente para familias como la mía.

A principios de este mes, un israelí fue confundido con un terrorista en Jerusalén y muerto a tiros por un soldado reservista israelí. Netanyahu se encogió de hombros ante el incidente, diciendo simplemente "así es lavida".

Tres rehenes israelíes también fueron asesinados por error por soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que violaron flagrantemente las propias normas de enfrentamiento de las FDI. Estas tragedias son un resultado natural y esperado de la mentalidad de asedio fomentada por Netanyahu, su gobierno y sus políticas.

Netanyahu no está capacitado para gestionar este conflicto. Su agenda parece consistir simplemente en infligir tanta destrucción en Gaza como sea posible. Eso dice todo lo que hay que saber sobre su consideración por las víctimas civiles. Para Netanyahu, las vidas inocentes son el precio que Israel paga por mantener a salvo su patria. Como dijo el propio presidente Joe Biden, el gobierno de Netanyahu tiene que cambiar de actitud.

Recibe nuestro boletín semanal gratuito

Suscríbete al boletín de CNN Opinion

Únete a nosotros en Twitter y Facebook

Eso empieza por centrarse exclusivamente en liberar a todos los rehenes que quedan. No pueden esperar al desmantelamiento total de Hamás para recuperar la libertad.

Estados Unidos debe ser la fuerza motriz que lleve a Netanyahu de nuevo a la mesa de negociaciones o podrían morir más de 100 personas y los terroristas de Hamás podrían salir más fuertes que antes.

En 2006, Hamás hizo cautivo a un soldado de las FDI llamado Gilad Shalit. Fue liberado cinco años después, a cambio de casi el mismo número de prisioneros que Hamás exigió años antes, según Reuters. La Yihad Islámica ha puesto sobre la mesa una propuesta de "todos por todos". No hay razón para esperar que la historia no se repita, y está claro que los rehenes actuales no pueden esperar cinco años para ser liberados.

Pido que el gobierno estadounidense y los gobiernos de todo el mundo hagan todo lo que esté en su mano para conseguir la liberación rápida y total de los rehenes. Agradezco a Biden su compasión y su firme compromiso para que esto ocurra, y le insto a seguir adelante hasta que todos los rehenes estén en casa. Cada minuto que se retrase un acuerdo podría ser una sentencia de muerte cien veces mayor.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com