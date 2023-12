Elena Sheppard

Opinión: Los hombres también deberían someterse a pruebas de detección de la depresión posparto

Rellené el formulario, respondiendo a preguntas como "He estado tan triste que he tenido dificultades para dormir" y me sentí aliviada cuando pude marcar la casilla de "No, en absoluto" en lugar de "Sí, la mayoría de las veces". Durante los seis meses siguientes, en cada cita con el pediatra para mis hijos y en cada cita posparto para mí, me daban la misma encuesta para rellenar: la depresión posparto es posible hasta un año después de dar a luz.

A mi marido, que nunca estuvo embarazado, pero que también se vio inmerso en una nueva responsabilidad existencial con la llegada de nuestros hijos, nunca le preguntaron en ninguna de nuestras citas por su estado mental, y deberían haberlo hecho. Muchos médicos ya son conscientes de que la salud mental de los padres es un factor importante para la salud del bebé, de ahí que el pediatra de nuestros hijos y mi propio médico me examinaran.

Todos los padres primerizos deberían someterse a pruebas de detección de la depresión porque de ello depende la salud de toda la familia.

La depresión posparto afecta a una de cada siete mujeres. Puede ser grave y debilitante y limitar la capacidad de la mujer para cuidar de su hijo y de sí misma. Se recomienda, pero no es obligatorio, que los médicos examinen a las puérperas en busca de depresión; menos del 50% de las madres primerizas en Estados Unidos lo hacen sistemáticamente. Si una mujer sufre depresión posparto, dispone de un tratamiento muy eficaz, pero antes de que sea posible es esencial que se haga un diagnóstico.

Se calcula que la mitad de las puérperas que sufren con su salud mental no reciben tratamiento, y las afecciones mentales son una de las principales causas de mortalidad materna en Estados Unidos. Detectar la depresión posparto es una pequeña cosa que podemos hacer para ayudar a las nuevas mamás.

En lo que respecta a los padres, se habla mucho menos de la depresión posparto en los hombres, y esto tiene que cambiar urgentemente. Las investigaciones indican que la depresión postparto paterna afecta a entre el 8% y el 10% de los nuevos padres.

Los factores de riesgo pueden ser la alteración de los horarios de sueño, los cambios hormonales que experimentan los hombres después de dar la bienvenida a un nuevo hijo, por no mencionar los cambios de vida y las tensiones económicas, emocionales y sociales que conlleva un nuevo bebé. Por supuesto, también hay consideraciones biológicas, y los hombres son más vulnerables si tienen antecedentes de depresión (lo mismo ocurre con las mujeres). Lo cierto es que la depresión posparto paterna es frecuente, pero yo nunca había oído hablar de ella hasta que mi marido se vio afectado.

Durante las primeras semanas de vida de nuestros mellizos, mi marido fue exactamente el padre que yo sabía que sería: cariñoso, amable, gentil. Y de repente dejó de serlo. Estaba distraído, olvidadizo, distante, se enfadaba rápidamente. Lo atribuí al agotamiento hasta que ya no pude más.

Empezó a tener miedos y pensamientos sin sentido: Los bebés conspiraban contra él; confesaba que los miraba y no sentía nada. Perdía toda la razón cuando lloraban y se apagaba, incapaz de ayudar. Con dos recién nacidos, yo no disponía del ancho de banda necesario para ayudarle, así que asumí su parte de la carga del cuidado de los niños. Fue estresante y doloroso para los dos, y estoy segura de que nuestros hijos también lo sintieron.

"Durante mucho tiempo creímos que la depresión posparto estaba relacionada únicamente con las hormonas. Ahora sabemos que las hormonas forman parte de ella, pero hay muchas otras variables que contribuyen", me dijo Karen Kleiman, fundadora y directora ejecutiva del Centro de Estrés Postparto. El centro trabaja con pacientes perinatales desde 1988. Añadió Kleiman: "Sabemos que las madres adoptivas sufren depresión posparto, y ahora sabemos que los hombres que no dan a luz también pueden experimentar una depresión clínica en toda regla".

Sigo sintiéndome afortunada de que mi marido ya estuviera en terapia en el momento en que se convirtió en padre, y de que su terapeuta diagnosticara rápidamente lo que le pasaba y pudiera proporcionarle la ayuda médica que necesitaba. No sé qué habría pasado si no hubiera estado ya en tratamiento, ni cuánto tiempo habría sufrido y, por tanto, habríamos sufrido nosotros como familia. A las pocas semanas de empezar la medicación y continuar con la terapia, volvió a ser él mismo. El problema había sido clínico y tratable, pero el diagnóstico era esencial.

Un estudio reciente entre una pequeña muestra de nuevos padres concluyó que el cribado de los hombres para detectar la depresión posparto tendría beneficios significativos tanto para los hombres como para sus familias. El estudio también descubrió que los hombres pueden ser más reacios a los servicios de salud mental, pero que recibirlos si es necesario puede hacer que toda la familia sea mucho más feliz y saludable.

Dieciséis estudios realizados entre 2002 y 2021 destacaron la importancia de tratar la depresión paterna, indicando que es fundamental un enfoque del tratamiento centrado en la familia.Históricamente, la depresión materna se consideraba primordial para los resultados en los niños, pero estos estudios muestran el impacto de la salud mental del padre también en el niño. La depresión no tratada de un padre puede poner en riesgo la salud mental del niño.

Cuando diagnosticaron a mi marido, intentamos hablar abiertamente de nuestra experiencia, pero muchas de las personas a las que se lo conté ponían los ojos en blanco o se reían. Más de una vez me preguntaron si estaba intentando eludir sus responsabilidades como padre o si "tenía derecho" a sufrir depresión posparto, como si hubiera podido elegir.

Esas reacciones fueron perturbadoras y demuestran lo mucho que queda por hacer para desestigmatizar este problema y ayudar a las muchas personas que lo padecen. "La comunidad médica les ignora", dijo Kleiman refiriéndose a los padres primerizos que sufren problemas de salud mental, y haciendo especial hincapié en los muchos que llegan a la paternidad con una depresión no tratada. "Ambos progenitores deberían someterse a pruebas de detección tras el nacimiento del bebé", insistió.

Recibe nuestro boletín semanal gratuito

Suscríbete al boletín de CNN Opinion

Únase a nosotros en Twitter y Facebook

En 2022, el año en que nacieron mis hijos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades registraron 3.661.220 nacimientos en Estados Unidos. Haciendo cálculos aproximados, si el 10% de los nuevos padres sufren depresión posparto, serían 366.122 hombres. Es un número escandaloso de personas que pueden verse afectadas por algo que no se detecta o que, peor aún, se considera con demasiada frecuencia una excusa, una excusa o incluso una broma.

En este país hacemos muy poco por los padres primerizos: La detección de la depresión posparto en todos los padres -independientemente de quién haya dado a luz- es un pequeño paso que podemos dar para ayudar a las familias a ser la versión más sana de sí mismas.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com