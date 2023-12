Opinión: Los diccionarios han compartido su palabra del año. Queremos saber la suya

En los últimos años, hemos tenido gaslighting y goblin mode, vax y FAFO. Ahora, gracias a Merriam-Webster, Dictionary.com y Oxford, tenemos authentic, hallucinate y rizz. Junto con el estrés y la alegría de las fiestas y nuestras tradiciones anuales llega, para muchos de nosotros, la espera para ver cuáles serán las palabras que definirán el año.

Rizz (con su controvertida e inestable relación con carisma) también estaba en la lista de Merriam-Webster de palabras que destacaban según sus datos; también estaban entre ellas deepfake, coronation,implode, dystopian, indict, kibbutz y deadname.

Esta lista hace referencia a un rey, un presidente, un desastre submarino, la tecnología transformadora y cómo nuestros nombres conforman nuestras realidades sociales y nuestra identidad política como ciudadanos. Hace referencia a un lugar donde comenzó una guerra que aún continúa. Cada una de esas palabras incluidas cuenta múltiples historias: una para la persona que la buscó y muchas otras para el resto de nosotros.

Estas palabras se convierten en pequeños talismanes, marcadores de tiempo y verdad en la vida cotidiana que nos impulsan implacablemente hacia lo siguiente, forzándonos a avanzar hacia el futuro antes incluso de haber experimentado plenamente el presente.

Y ahí radica no sólo la popularidad de toda esta táctica léxica de nombrar una palabra del año, sino también la irresistible emoción que nos produce anticiparnos a ellas, como una minitemporada de los Oscar para los frikis de las palabras. Cuando se alinean junto a su prima hermana, las tendencias de búsqueda de Google del año, las palabras del año se convierten en un lenguaje común, un "yo estuve aquí" de Internet garabateado en la metafórica cabina del baño de un mundo cada día más difícil de reconocer.

Este año, CNN Opinion quería saber cuál sería TU palabra del año y por qué. Sus respuestas fueron memorables, directas y, en algunos casos, desgarradoras.

"Como palabra y como título, mi palabra del año es cuidador", escribió uno de vosotros. "Cuidador tiene un sonido cálido. No es tan cálido si eres el susodicho. Cuidar 24/7/365 es solitario, frío y más de lo que la palabra 'difícil' puede transmitir", escribió este lector, que continuó: "Este país, especialmente en las comunidades rurales envejecidas, es incapaz de ofrecer servicios de ningún tipo a sus ciudadanos mayores. Y no parece que haya un impulso para cambiar eso..... Cuando mis servicios de cuidador dejen de ser necesarios, no habrá nadie que cuide de mí. Nunca me he casado, nunca he tenido hijos y soy hija única. Envejeceré sola. Me iré literalmente a la tumba como cuidador, cuidando de mí mismo hasta el amargo final".

Otro lector cortó por lo sano eligiendo la palabra odio, que "parece extenderse por el mundo y por eso temo por el futuro". Otro encontró más esperanza en la palabra relacionarse, describiendo cómo "2023 magnificó la forma en que nos relacionamos entre nosotros, nos comportamos en nuestras comunidades, cuidamos el medio ambiente, participamos en política... Nuestras acciones individuales positivas o negativas crean nuestra experiencia vital colectiva".

Sus palabras del año, de las que ofrecemos una selección a continuación, fueron un recordatorio visceral de que no son sólo las palabras que buscamos en Internet las que utilizamos para definirnos o expresarnos. Las palabras que mantenemos cerca o que pronunciamos por otras razones también cuentan la historia de nuestras vidas, pieza a pieza.

Estas selecciones han sido ligeramente editadas para mayor claridad y fluidez, y las opiniones pertenecen a sus autores.

Reinventar

Mi mujer durante 44 años murió en 2022 y yo no tenía ni idea de cómo iba a vivir la vida solo. Lo habíamos hecho todo juntos o el uno por el otro y yo era "su marido". Ahora, ¿quién era yo? 2023 ha sido el año de crear a David 3.0, y resulta que me gusta bastante.

- David A., Fiyi

Amor

Mi palabra del año, de la década hasta ahora y del futuro previsible es AMOR. Me frustraba ver las noticias: tantas cosas malas sucediendo, como tiroteos masivos, guerras, enfermedades y racismo a la cabeza de la lista de otros "-ismos" y "-fobias" malos. Al mismo tiempo, tantas peticiones de ayuda por parte de excelentes organizaciones benéficas, crowdfunders y solicitudes similares de personas necesitadas: demasiadas para que una sola persona pueda apoyarlas.

Decidí que la única forma de responder y mantenerme cuerda era AMAR; vivir el amor, compartir el amor y difundir la palabra amor lo mejor que pudiera. Con pintura textil, dibujé mi propia sudadera Siempre AMOR. La gente la ve y responde con sonrisas y comentarios positivos. Veo a gente buena haciendo buenas acciones por los demás, y les doy las gracias por mostrar bondad y amor al mundo. No sé si he cambiado la actitud o las acciones de alguien, pero al menos he apoyado a las personas que ya viven una vida de amor.

- Mike, Maryland

Reposo

Reposar: esperar en silencio, con atención. Me siento con pacientes de cáncer, con familiares de moribundos en la UCI y con ancianos que reflexionan sobre su largo viaje. Mi corazón espera con ellos, les sigue allá donde su historia se pierde.

Cómo podríamos enriquecernos todos si abandonáramos nuestra esperanza en otro lugar y nos sentáramos unos junto a otros en un tierno reposo. No huyendo del cáncer o de Gaza o de las preocupaciones por uno mismo o por el mundo... sino levantando nuestra tienda unos junto a otros pase lo que pase, incluso cuando luchamos por comprender o escuchar o dar sentido a las acuciantes formas de ser humano.

- Doug B., Carolina del Norte

Era

Está de moda Taylor Swift, obviamente, pero se ve en camisetas todo el tiempo. Es mi "fill in the blank" era y después de la proliferación del concierto y la película, es como hemos empezado a hablar.

En el trabajo, describiendo una parte de la historia de nuestra empresa, indiqué que formaba parte de nuestra era precovida. Nadie se rió ni puso cara de que no fuera la palabra adecuada, porque lo es: es una forma de describir un periodo de tiempo distinto en el que ocurrió algo. Todos estamos en nuestra Era Taylor Swift... y por eso parece ser la palabra del año.

- Matt, Missouri

En conflicto

Tenemos conflictos sobre la guerra en Oriente Medio. Estamos en conflicto sobre si la economía está caliente o fría. Tenemos conflictos sobre lo que deberíamos comer y lo que comemos; sobre cuánto deberíamos hacer ejercicio y cuánto hacemos. Tenemos conflictos a la hora de apoyar a nuestro partido político favorito pero no nos gusta su candidato. Estamos en conflicto entre dedicar tiempo al cuidado personal y dar a los demás. Vivimos en un mundo de opciones, y todas parecen bastante grises.

- Susan, Arkansas

Huelga

Junto con todas las demás huelgas (muy publicitadas) (SAG, WGA, UAW, etc.), este año he participado en tres huelgas. Mi empresa (que es contratista de la agencia de transporte público local) tiene convenios colectivos independientes en tres lugares distintos. Uno de ellos fue a la huelga en febrero y, debido a la extensión de los piquetes, mi centro estuvo cerrado dos días. El segundo se puso en huelga en mayo, y pensamos que nos la extenderían, pero no fue así... porque nosotros mismos nos pusimos en huelga a la semana siguiente.

Nuestra huelga duró 37 días, y casi no salimos en los medios de comunicación porque la otra huelga acaparaba toda la cobertura. .... Sin embargo, conseguimos un acuerdo mejor: un aumento del 10% y 12 días más por enfermedad al año.

- CJ, California

Feral

Elegí esta palabra porque representa cómo me he visto a mí misma este último año. Preocuparme menos por la presión social y centrarme más en estar en contacto con mis propios sentimientos y pensamientos. Se trata de negarse a seguir a la multitud y liberarse para vivir como uno quiera, ignorando las influencias dominantes.

- Amber, Missouri

Sangfroid

Mi palabra del año es sangfroid, que significa estar tranquilo, sereno y calmado en situaciones estresantes. Viene del francés "sang-froid", que literalmente significa "sangre fría". Significa ser in-mensurable. Es la forma en que Elton John describió a Marilyn Monroe: "Tenías la gracia de sostenerte mientras los que te rodeaban se arrastraban".

Este año nos enfrentamos a la guerra y a la muerte en varios lugares. Tenemos un planeta que se hunde bajo el peso incivil de nuestra civilización. Miles de nuestros jóvenes adultos están muriendo a causa del fentanilo, que es ahora la principal causa de muerte. El "progreso" nos ha hecho retroceder. Los glaciares se derriten y los océanos suben, todo ello mientras los ricos vuelan al espacio. Si no encontramos la sangre fría este año, nunca la encontraremos. En medio de los desafíos, las tragedias y las injusticias, que todos estemos de pie sobre una gran sangfroid.

- Greg, Massachusetts

Feroz

Feroz es mi palabra del año. Encierra muchos sentimientos y palabras. (Fire, Free, rife, ire, Eire, fie, fier) Para ser feroz hay que "atravesar el miedo" y también llorar. También dices dentro de la antigua palabra inglesa "fie" sobre el miedo.

La política y los medios de comunicación están "plagados" de miedo. Tantos "líderes" no tienen la capacidad de ser fieros, porque significa quedarse solo al principio. Puede significar perder tu seguridad política. Significa escuchar a tu conciencia. Y significa dejar que tu conciencia sea el "fuego" que te haga avanzar, incluso con probabilidades "imposibles". En Ohio acabamos de aprobar una ley a favor de los derechos de la mujer, la Ley 1, frente a una oposición masiva. Ha sido posible porque somos feroces.

- Elise, Ohio

Adaptabilidad

Mi elección es adaptabilidad, una palabra que ha adquirido un nuevo peso en la era de la IA. Cuando hemos empezado a compartir nuestros espacios -físicos, digitales y cognitivos- con tecnología avanzada, es la adaptabilidad lo que nos ha mantenido a flote. Este año ha sido un año de aprendizaje; de cara al futuro, está claro que la adaptabilidad será aún más esencial. Se trata de mantenernos ágiles a medida que avanzamos hacia un futuro en el que el cambio es la única constante, y la IA es una parte cada vez mayor de ese cambio.

- Duane, Michigan

