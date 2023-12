Celia Wexler

Opinión: Lo que no cambia la nueva política del Vaticano sobre la bendición de parejas del mismo sexo

Se podría pensar que la reacción hiperventilada señalaba una gran reforma. En cambio, toda la atención se centró en un cambio mucho más modesto y ni siquiera nuevo.

En octubre, el Papa Francisco, en respuesta a las preguntas de los cardenales ultraconservadores, escribió que estaba abierto a permitir la bendición de parejas del mismo sexo, siempre que lo hicieran sacerdotes, caso por caso, y no se confundieran con el matrimonio católico, que la Iglesia define como la unión entre un hombre y una mujer abierta a la procreación.

Una declaración publicada el lunes, aprobada por Francisco y emitida por su recién nombrado zar doctrinal, el cardenal Víctor Manuel Fernández, decía más o menos lo mismo. No hace nada dramático, como convocar a un grupo de teólogos morales para considerar la revisión de las enseñanzas de la Iglesia sobre ética sexual.

En cambio, la política formal deja claro que el Vaticano no está aprobando la bendición de una unión del mismo sexo, que sigue siendo pecaminosa a los ojos de la Iglesia, sino bendiciendo a las parejas en esas uniones.

Y aunque refleja un cambio definitivo en el enfoque de la Iglesia hacia los católicos LGBTQ, y traerá esperanza a aquellos que todavía buscan cierta aceptación en la Iglesia, no hace nada para revisar la doctrina católica.

De hecho, la amplia política del Vaticano también reprime lo que algunos obispos reformistas de Europa ya habían empezado a hacer: crear rituales y oraciones para bendecir las uniones entre personas del mismo sexo.

Esta decisión del Vaticano, tan limitada, no impedirá que un profesor católico homosexual sea despedido de una escuela parroquial, ni que se abra ninguna iglesia para que se reúnan los católicos homosexuales, ni exigirá que las agencias católicas de servicios sociales permitan la adopción a las parejas homosexuales, ni persuadirá a muchos católicos conservadores de todo el mundo de que las personas LGBTQ no deben sufrir discriminación.

Es otro ejemplo de cómo el Papa consigue muchos titulares por realizar cambios graduales y cautelosos en los márgenes.

Tal vez el Papa piense que esto es meter la nariz del camello en la tienda. Pero si yo estuviera en una unión del mismo sexo, no estaría muy contento con esta concesión a regañadientes.

Cuando pregunté a la teóloga feminista Mary Hunt qué pensaba de la nueva política de bendiciones del Vaticano, me respondió que "no hace nada para cambiar el rechazo fundamental del amor entre personas del mismo sexo como algo sano, bueno, natural y santo". Lo calificó de "prestidigitación eclesiástica".

Incluso los activistas LGBTQ que se animan, son conscientes de sus limitaciones. Como Marianne Duddy-Burke, directora de DignityUSA, declaró a The New York Times: "Da la sensación de que se ha abierto otra ventana en la Iglesia, mientras seguimos esperando a que se abran de par en par las puertas".

De hecho, la declaración es en realidad más prescriptiva en sus condiciones de lo que lo fue Francisco el pasado otoño. Una bendición no puede celebrarse "en concurrencia con las ceremonias de una unión civil, y ni siquiera en conexión con ellas". No puede parecer una boda. Ni esmoquin, ni flores, ni nada elegante. Los obispos no deben crear rituales ni oraciones especiales para ello. En su lugar, deben producirse espontáneamente, durante una reunión con un sacerdote, o en el contexto de algún encuentro de grupo, como una peregrinación o la visita a un santuario.

En resumen, si una bendición puede ser casual, las que puedan recibir las parejas del mismo sexo serán eso. ¿Quizá algo breve y dulce en la rectoría? No está claro si el Vaticano prevé que las bendiciones tengan lugar en una iglesia.

El documento afirma que la Iglesia sigue sosteniendo que "sólo son moralmente lícitas las relaciones sexuales que se viven dentro del matrimonio", y define el matrimonio como una "unión exclusiva, estable e indisoluble entre un hombre y una mujer, naturalmente abierta a la generación de hijos". Entonces, cuando un sacerdote bendice a una pareja del mismo sexo, ¿qué pretende la Iglesia que haga la bendición? ¿Disolverlos para que encuentren parejas heterosexuales? ¿Esperar que se vuelvan célibes?

Ése es el problema de no estar dispuesto a afrontar de frente un tema controvertido en el catolicismo. El Papa ha tenido más de una década para llevar a la Iglesia al siglo XXI. Ha insinuado, vacilado y jugado con las palabras. Ha conseguido que la Iglesia sea más acogedora y que el papado sea más popular. Pero muchos de esos cambios podrían evaporarse a su muerte, dejando tras de sí cierta confusión, mucha decepción y muy pocas reformas sustanciales.

