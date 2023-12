Opinión: Lo que mi gato me enseñó sobre la vida después de Covid

Era una pequeña bola de pelo de ojos salvajes con rayas de tigre naranjas y blancas y grandes orejas alegres, con la boca abierta en medio de un fuerte maullido. Se me encogió el corazón y supe al instante que era el elegido. Les dije a mis amigos que le iba a llamar Nova, porque para mí parecía una nueva estrella brillante. Fue amor a primera vista.

Unos días antes había decidido rescatar a un gato, y el voluntario accedió amablemente a retener a Nova durante una semana, dándome tiempo para volver a casa, conseguir los suministros necesarios para el gato y recogerlo.

Siempre me he considerado una persona de perros, y ya había criado cachorros, pero esta sería mi primera incursión con un compañero felino.

No sabía que me esperaba un viaje maravilloso y lleno de baches. Cuando Nova entró en mi casa por primera vez un domingo de septiembre por la noche, su inquietud reflejaba mi propia reticencia a enfrentarme al mundo en los últimos años.

Buscó refugio bajo el sofá, lo que me recordó mi propio retiro a la soledad durante y después de la pandemia de Covid-19. Solía considerarme una mariposa social. Solía considerarme una mariposa social, pero en los últimos años me he mantenido alejada de los reinos antaño familiares de gimnasios, restaurantes y bulliciosos centros comerciales.

Acoger a un compañero peludo fue popular durante la pandemia. Mientras la gente buscaba consuelo y compañía en los confines de sus hogares, los refugios de animales de todo el mundo experimentaron una conmovedora afluencia de adopciones. La sensación de incertidumbre y aislamiento empujó a muchos hacia la idea de abrazar a un amigo de cuatro patas.

Las cifras mostraban un panorama alentador: los refugios se vaciaban, los índices de adopción se disparaban y las familias encontraban alegría en la presencia de nuevos miembros peludos.

Sin embargo, cuando el mundo volvió a abrirse tímidamente, surgió una tendencia desalentadora. Muchas personas, que en su día se sintieron atraídas por la idea de tener un animal de compañía durante el consuelo del encierro, no estaban preparadas para el compromiso que suponía una vez que la vida volvía a su ajetreado ritmo. Un número asombroso de mascotas fueron devueltas a refugios o abandonadas, ya que sus dueños eran incapaces de volver a la normalidad junto a sus amigos peludos.

Nunca conoceré el origen de Nova. ¿Se escapó de una familia cariñosa y acabó perdido en el bosque? ¿Nació en la naturaleza y se quedó solo cuando su madre y sus hermanos murieron o lo abandonaron? ¿Se cansó su dueño de los maullidos incesantes y la energía caótica de Nova y lo echó a la calle?

Mientras escribía esto, Nova tiró mi portátil del sofá cuando me aparté para coger un vaso de agua. Me sentí momentáneamente frustrada cuando oí el último "BANG" resonando por toda la casa; en este caso, el sonido de mi portátil golpeando el suelo de madera. Pero, ¿sabéis qué? Mi portátil sigue funcionando. Así que aquí estoy, todavía escribiendo, con una sonrisa exasperada en la cara y gratitud en el corazón. Es un pequeño tornado. Y le quiero más por ello.

Muchos otros se cansaron de la carga de tener una mascota cuando reanudaron su vida normal, pero supongo que yo soy la excepción. La reanudación de la "vida normal" fue exactamente cuando más necesitaba la compañía de Nova. Resulta que seguía atrapado en el modo de encierro mientras el resto del planeta empezaba a reabrir sus puertas.

La cautelosa salida de Nova de su escondite bajo el sofá aquel primer día fue paralela a mis tímidos pasos de vuelta al mundo real. Su intrépida exploración de todos los rincones de mi casa reflejaba una valentía que yo anhelaba emular. En su hermoso pelaje pelirrojo, encontré un símbolo de audaz resistencia. En su implacable curiosidad, un faro de esperanza.

Los gatos, como Nova, poseen una inteligencia y una agilidad únicas. Su capacidad para adaptarse a nuevos entornos es extraordinaria. Las audaces incursiones de Nova en territorios desconocidos alrededor de mi casa reflejaban la adaptabilidad innata de las criaturas felinas. Su naturaleza juguetona, unida al caos ocasional de objetos volcados, me enseñó la belleza de aceptar la imprevisibilidad de la vida.

Cuando entré en CNN hace una década, me lancé a la aventura. Me trasladé a Tokio, sin ser vista, y viajé a docenas de países en misión, desde Pyongyang (Corea del Norte) a La Habana (Cuba). Siempre estaba explorando y aprendiendo valiosas lecciones de cada nueva experiencia, fuera aterradora o fantástica.

La pandemia de Covid-19 lo cambió todo para mí. Solía sentirme inquieto estando solo en casa, siempre anhelando el próximo gran viaje. Pero pasar meses encerrado en cuarentena mientras cubría la pandemia en la región del Indo-Pacífico, me enseñó a disfrutar de mi tiempo a solas quizás demasiado.

Empecé a disfrutar de la soledad y, de hecho, a ansiarla. Las actividades sociales, que antes me llenaban de energía, ahora parecía que me agotaban por completo. Pasaba largas horas, días, semanas y meses sola. Me sentía sola, pero no sabía cómo salir de esa soledad. Dejé de publicar sobre mi vida personal en las redes sociales. Era reservada y me decía a mí misma que lo prefería así.

En retrospectiva, me mentía a mí misma. Pero no quería cambiar porque tenía miedo. Lo admito, tuve momentos muy oscuros en los que me cuestioné mi lugar en el mundo.

Cuando sopla el viento, en mi casa se oye un aullido espeluznante que me hace sentir aún más sola, sobre todo en las noches frías y los días grises de lluvia. Empecé a llenar el silencio con música. Empecé a comprar plantas para dar algo de vida al vacío que me rodeaba. Pero, de algún modo, no era suficiente.

Ahora, mi casa está llena de otros ruidos. Los maullidos incesantes de Nova me han inspirado para redescubrir mi propia voz. Su naturaleza vocal contrasta con mi propio silencio autoimpuesto en las redes sociales. Me gano la vida hablando de las noticias, pero no hablaba mucho el resto del tiempo.

Al volver a casa cada día y encontrarme con los saludos entusiastas y ruidosos de Nova, redescubrí el poder de la comunicación y de compartir más allá de los límites de las actualizaciones relacionadas con el trabajo. Entablé amistad con amigos y compañeros, y nos reímos mientras compartíamos anécdotas sobre nuestros locos gatos. "Es sólo una fase, es un gatito, ya se le pasará", me dicen a menudo. Una parte de mí espera que siga siendo joven y travieso para siempre, desordenado y todo.

Los compañeros felinos como Nova poseen una extraordinaria capacidad para el compañerismo y la comprensión. Fue el catalizador de mi gradual salida de la duda y el aislamiento. Mi trabajo como corresponsal de la CNN se había convertido en un velo tras el que ocultaba mis luchas más profundas. Nova, sin embargo, desmanteló mis barreras autoimpuestas, animándome a abrazar la vida más allá de los títulos y los logros.

La Asociación Americana de Psiquiatría llevó a cabo una encuesta que reveló que el 86% de los dueños de mascotas sienten que sus animales tienen un impacto positivo en su salud mental, citando beneficios como la reducción del estrés, la compañía y el amor incondicional. Tanto los dueños de perros como de gatos dan fe de estos beneficios, aunque los de gatos destacan más la compañía, mientras que los de perros mencionan el aumento de la actividad física. En mi caso, he experimentado ambas cosas.

En su vertiginosa existencia, Nova me enseña cada día lecciones impagables. Mi adorable, cariñoso y ruidoso gatito simboliza el proceso de reconstrucción que he vivido. Al igual que ordenaba después de su caos juguetón, aprendí a recoger los fragmentos dispersos de mi vida y a colocarlos en configuraciones más sólidas y significativas.

Al final, Nova fue más que un gato rescatado y encontrado solo en el bosque: fue un catalizador de mi transformación personal. Su enérgica existencia insufló vida a mi mundo, infundiéndole un nuevo entusiasmo y resistencia.

Nova, con su valor inquebrantable y su espíritu indomable, se convirtió en la encarnación de la vida por la que una vez recé y que ahora estoy viviendo. Su pequeño cuerpo parece transportar una inmensa sabiduría, lecciones que han dado nueva forma a mi existencia.

A través de sus ojos, aprendí que los retos de la vida no son obstáculos, sino oportunidades para crecer y reinventarse.

