Opinión: Lo que la elección especial para ocupar el escaño de George Santos revelará sobre 2024

Después de meses intentando minimizar el daño de haber designado dos veces a Santos como candidato al Congreso, los líderes republicanos de Long Island han encontrado un candidato para ocupar su escaño suburbano.

A diferencia del fabulista en serie Santos, que fue expulsado de la Cámara el 1 de diciembre tras un informe condenatorio del Comité de Ética de la Cámara y una serie de cargos federales, Mazi Melesa Pilip parece tener un currículum atractivo y real, al igual que su bien considerado oponente demócrata, Thomas Suozzi.

Esto prepara unas elecciones especiales rápidas y furiosas para el 13 de febrero, que podrían anticipar la posición de los partidos entre los habitantes de los suburbios -el grupo de votantes más influyente del país- antes de las elecciones de noviembre de 2024, cuando todos los escaños de la Cámara de Representantes estarán en juego.

La carrera por el 3er distrito del Congreso de Nueva York tiene todo lo que un habitante moderado de los suburbios podría desear: dos candidatos fuertes, cada uno con un historial de inclinarse hacia el otro lado del pasillo para atraer a los votantes.

Pilip, legisladora del condado de Nassau, es una judía ortodoxa nacida en Etiopía que formó parte de los 14.000 etíopes rescatados por las Fuerzas de Defensa israelíes en 1991 en el marco de la Operación Salomón. Creció en Israel y sirvió en las FDI antes de emigrar a Estados Unidos. Aunque Pilip, madre de siete hijos, está inscrita como demócrata, ha ganado dos veces las elecciones a la legislatura del condado por el Partido Republicano.

Suozzi, por su parte, no es un peso ligero en política. Heredero de una dinastía demócrata local, ha ganado las elecciones a la alcaldía de una pequeña ciudad, a la jefatura ejecutiva de un importante condado y al escaño en la Cámara de Representantes por el distrito 3 del Congreso de Nueva York, antes de renunciar a él en 2022 para presentar su candidatura a gobernador, que no prosperó. (A principios de este mes, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que venció a Suozzi en 2022 a pesar de su campaña de tierra quemada, pidió una reunión privada en Albany -a casi 200 millas de Long Island- antes de aceptar no bloquear su candidatura).

Como moderado en desacuerdo con la inclinación progresista de su partido, Suozzi se ha labrado una posición centrista en todos los puestos que ha ocupado. En esta carrera se aferra en gran medida a esa estrategia, impulsado por el apoyo de alcaldes locales de ambos partidos.

Dado que los republicanos podrían perder su escasa mayoría en la Cámara de Representantes en 2024 -y que a cada partido le gustaría obtener una victoria temprana para generar al menos la percepción de impulso de cara a las elecciones generales - esta carrera podría ser muy reñida y acabar costando decenas de millones de dólares.

La verdadera importancia de las elecciones especiales, sin embargo, es la posibilidad que ofrecen a ambos partidos de probar los mensajes, estrategias y tácticas que podrían ganarse a los suburbios indecisos. Ya sea criticando la paralización del Congreso, vinculando a sus oponentes con candidatos presidenciales impopulares, luchando por el acceso al aborto o presentando visiones diferentes del papel de EE.UU. en la guerra entre Israel y Hamás, los mensajes que más resuenen entre estos votantes se repetirán probablemente en todo el país antes de noviembre de 2024.

Durante décadas, los "morados" de los suburbios han determinado qué partido obtiene no sólo los mazos en el Congreso, sino también las llaves de la Casa Blanca. Su rasgo político característico es la desconfianza hacia el extremismo, tanto de estilo como de sustancia, por parte de uno u otro bando.

Aunque a los demócratas les ha ido bien en las zonas suburbanas de todo el país desde 2020, Long Island ha sido una rara excepción. A pesar de no generar la esperada ola roja en las elecciones intermedias de 2022, los republicanos vieron un tsunami rojo en Long Island.

Dadas las elecciones presidenciales del próximo año, es probable que los demócratas acudan a las urnas en mayor número en 2024 que en 2022, lo que debería dar al partido una buena oportunidad de superar los puntos fuertes de los republicanos: generar una alta participación electoral e impulsar mensajes convincentes sobre la delincuencia, la vivienda y los impuestos.

A juzgar por los primeros comentarios, una de las principales estrategias en estas elecciones especiales será tachar al adversario de extremista. Aunque hasta ahora tales ataques no han venido de los propios candidatos, es notable que la representante Suzan DelBene de Washington, presidenta del Comité Demócrata de Campaña del Congreso, se apresuró a llamar a Pilip "un extremista MAGA". Los republicanos de Nueva York, por otro lado, han tratado de vincular a Suozzi con el "escuadrón" progresista de la Cámara que incluye a la representante Alexandria Ocasio-Cortez.

Conseguirá Pilip echar por tierra la buena fe moderada de Suozzi vinculándolo, aunque sea de forma inexacta, a políticos estatales y municipales de izquierdas cuyas políticas han desanimado a los habitantes de los suburbios? ¿Puede empañar a Suozzi vinculándolo a Biden, cuyos índices de aprobación siguen siendo peligrosamente bajos? ¿O explotando la percepción de que la delincuencia violenta va en aumento y la economía se hunde, cuando la realidad es que -al menos en este suburbio relativamente seguro y próspero- no es así?

Pilip no ha ocupado ningún cargo superior al de legislador del condado. Por lo tanto, aparte de la guerra entre Israel y Hamás, ha adoptado pocas posturas publicitadas sobre cuestiones nacionales candentes que dinamicen a los votantes. Y, hasta hace unos días, eso incluía uno de los más candentes de todos: el aborto. Al ser preguntada por los periodistas, Pilip trató de posicionarse como relativamente moderada dentro de su partido, diciendo que se oponía a una prohibición nacional del aborto, a pesar de ser "pro-vida".

Pero ese encuadre dejó muchas preguntas sin respuesta sobre otras cuestiones relacionadas con el aborto, como la oposición republicana a los abortos financiados por Medicaid y el uso de medicación para interrumpir embarazos. ¿Puede Suozzi aprovecharse de ello para perjudicar a Pilip, especialmente entre algunas mujeres republicanas que no están de acuerdo con los líderes de su partido en limitar el derecho al aborto tras la decisión Dodd del Tribunal Supremo que anuló Roe contra Wade?

¿El desconocimiento general del público de las posturas políticas de Pilip facilita que se desdibuje su convincente biografía y se la defina como una "extremista MAGA"? ¿Puede Suozzi persuadir a los votantes de que Pilip está fuera de sintonía con las sensibilidades suburbanas moderadas - especialmente después de que se negó a decir si había votado por el impopular Trump, pero votaría por él si fuera el candidato del partido? ¿Puede Suozzi manchar a Pilip recordando a los votantes que, antes de repudiarle, Mazi había hecho campaña junto a Santos y había dicho que era un amigo "increíble"?

Recibe nuestro boletín semanal gratuito

Suscríbase al boletín de CNN Opinion

Únete a nosotros en Twitter y Facebook

Y luego está el tema que más divide: la guerra entre Israel y Hamás. Pilip ha apoyado abiertamente la aplastante respuesta de Israel al ataque de Hamás del 7 de octubre, una postura que probablemente la ayude con el número relativamente grande de judíos ortodoxos del distrito. Pero, ¿le perjudicará entre los votantes musulmanes, cuya presencia está creciendo en el distrito?

La guerra es más bien un campo de minas para Suozzi, así como para otros demócratas de los suburbios. Suozzi sigue siendo un firme partidario de Israel y mantiene desde hace tiempo vínculos con la comunidad judía, pero su partido muestra signos de fractura a causa de la guerra. ¿Cómo se defenderá Suozzi de los intentos de vincularlo a los demócratas progresistas, que simpatizan con los palestinos? ¿Cómo encajará las cosas con los votantes jóvenes y los musulmanes, que han apoyado a los demócratas en los últimos años pero que podrían quedarse en casa debido a la fuerte postura pro-Israel que él y Biden han expresado?

El drama de Santos ya ha centrado un interés nacional inusualmente alto en el distrito. Y teniendo en cuenta estos temas y otros más, los políticos se fijarán en el distrito 3 de Nueva York en busca de pistas sobre cómo ganar unas competitivas elecciones suburbanas en todo el país en noviembre.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com