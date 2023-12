Opinión: La asombrosa estadística de la malísima encuesta de Biden

Y si los demócratas no creen que la historia de Hunter Biden importe, las cifras sugieren lo contrario. Mientras el abogado especial se prepara para acusar al hijo del presidente de cargos relacionados con las armas, el 61% de los encuestados cree que Joe Biden tuvo algún grado de implicación en los negocios de Hunter, y el 42% piensa que actuó ilegalmente (no se ha demostrado que el presidente actuara mal).

Sólo el 28% de los estadounidenses dice que inspira confianza (un 7% menos que en marzo) y, quizá lo más preocupante de todo, el 46% de todos los votantes registrados considera que cualquier candidato republicano sería mejor que Biden en 2024.

Aunque hay algunos puntos positivos en los datos -el 81% de los demócratas creen que Biden se preocupa por ellos y el 75% de los miembros del partido aprueban su trabajo-, los resultados sonpreocupantes. Aunque una sola encuesta nunca debe considerarse determinante, estos resultados coinciden con lo que expertos y encuestadores han venido diciendo y no está claro que nada de esto vaya a cambiar.

Independientemente de lo mucho que Biden pregone su historial legislativo, es muy posible que las percepciones actuales del público se mantengan hasta el día de las elecciones.

¿Cuál es el camino a seguir para los demócratas?

En este momento, es bastante seguro asumir que Biden será el candidato del partido, con pocas pruebas de que algún demócrata creíble vaya a desafiarle. Y aunque no hay nada que Biden pueda hacer con respecto a su edad, se beneficiaría de una campaña basada en temas que puedan despertar entusiasmo. Hay una serie de temas, como los derechos reproductivos, los precios de los medicamentos, las obras públicas y el cambio climático, en los que puede ganarse a los votantes y obtener un mayor apoyo público.

Sin duda, no es fácil llevar a cabo una campaña de reelección que no se centre en el titular del cargo y no gire en torno a una visión más amplia de la nación; pensemos en el "It's Morning Again in America" de Reagan en 1984 o en el "Puente hacia el futuro" de Clinton en 1996. Pero puede hacerse. En 2012, la campaña de reelección del presidente Barack Obama se centró en una serie de cuestiones clave, como la inmigración y la desigualdad, en un esfuerzo por presentar al candidato republicano Mitt Romney como un extremista de derechas.

En última instancia, el factor más importante para Biden acabará siendo Trump. Nada motivará a los independientes, así como a los progresistas y demócratas moderados, como la perspectiva de un segundo mandato de Trump. La capacidad de Biden para derrotar a Trump en 2020 ofrecerá cierta tranquilidad en caso de que Trump gane la nominación, lo que es probable que ocurra. Entonces, la atención se centrará inevitablemente en Trump, el caos que lleva al Despacho Oval, su voluntad de violar reglas y normas, su papel en el 6 de enero, las cuatro acusaciones y la radicalización de la política que encarna. Este es el marco para una campaña que juega con las mismas fortalezas que Biden capitalizó en 2020: la estabilidad que representa y su compromiso con las instituciones y los estadounidenses de clase trabajadora.

Recibe nuestro boletín semanal gratuito

Suscríbete al boletín de noticias de CNN Opinion

Únete a nosotros en Twitter y Facebook

Por último, en una era de intensa polarización, es posible que un presidente en funciones gane, incluso con índices de aprobación mediocres. Al final, el partidismo puede guiar las decisiones electorales tanto como el carácter o el historial legislativo de un presidente. Este ha sido el patrón en las últimas décadas, con victorias determinadas en gran medida por la participación, así como por los votantes indecisos. El temor al expresidente Donald Trump, combinado con el amplio apoyo a cuestiones clave como los derechos reproductivos, podría ser suficiente para que Biden ganara, a pesar de todas las dudas que suscita.

No obstante, las cifras muestran que esta campaña no será fácil. Es probable que sea extremadamente competitiva, incluso con Trump como candidato. Una victoria republicana es ciertamente posible y los continuos ataques contra Biden -desde su edad hasta su hijo- no deben tomarse a la ligera.

La administración tiene que aprovechar sus puntos fuertes y averiguar cómo tranquilizar a los demócratas y ganarse a los votantes indecisos. Además de un juego de base organizado centrado en el sondeo y la participación, los demócratas tendrán que utilizar una combinación de factores de empuje y atracción para ganar.

Aunque la amenaza de otra presidencia de Trump alejará a muchos votantes del expresidente, Biden también necesita ofrecer un argumento convincente sobre lo que espera lograr con un segundo mandato.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com