Opinión: Hamás no me representa a mí ni a mi pueblo

Nota del editor: Ezzeldeen Masri es el director de extensión en Estados Unidos del Movimiento OneVoice, un movimiento de base para amplificar las voces de israelíes y palestinos moderados que trabajan por una resolución pacífica del conflicto. En 2015, Masri fundó OneVoice on Campus para contrarrestar la polarización estudiantil relacionada con el conflicto palestino-israelí. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Ver más opiniones en CNN.

Ezzeldeen Masri

A todos los que protestan en apoyo del pueblo palestino, gracias. Pero a quienes piensan que están apoyando a mi pueblo al defender a Hamás, por favor, sean conscientes: sus posturas radicales no nos están ayudando. Nos están haciendo más daño.

En la pequeña Franja de Gaza, donde viven 2,3 millones de palestinos, la mitad de ellos son refugiados del recién fundado Estado de Israel -y sus descendientes- de la guerra árabe-israelí de 1948. Llevan 75 años viviendo hacinados en campos de refugiados que dependen del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para recibir raciones de comida, educación y atención sanitaria.

Hace cuatro meses tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Safed, ahora en Israel, donde una vez estuvo la casa de mi madre. Como hijo de un padre nativo de Gaza y de una madre que se vio obligada a huir de Safed, en la alta Galilea, soy producto de ambos linajes. Al recordar cómo mi madre abandonó su hogar, trasladándose de un campo de refugiados a otro, me invadió la tristeza.

La historia de mi pueblo ha estado marcada por el dolor, pero hasta el 7 de octubre no supe todo el alcance de los horrores que íbamos a sufrir. Transcurridos más de dos meses de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, más de 20.000 palestinos han muerto en ataques israelíes y más de 50.000 han resultado heridos, según el Ministerio de Sanidad dirigido por Hamás, y miles de hogares han quedado destruidos. El ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre mató al menos a 1.200 personas. El grupo terrorista también tomó unos 240 rehenes y ha hecho regresar al ejército israelí a la Franja de Gaza y marcado una nueva catástrofe en la historia de mi pueblo.

El impacto de este conflicto ha reverberado en todo el mundo, incluidos los campus universitarios de Estados Unidos, donde he pasado gran parte de mi vida tratando de tender puentes. Desde 2015, cuando puse en marcha OneVoice on Campus, he trabajado para contrarrestar la polarización del alumnado relacionada con el conflicto. Estos esfuerzos se basan en mi trabajo que se remonta a 1990, cuando llegué por primera vez a Estados Unidos para terminar mi licenciatura en Ciencias Políticas con especialización en resolución de conflictos y construcción de la paz.

En 2006, abrí la oficina de OneVoice Gaza en la ciudad de Gaza para galvanizar a los palestinos tras el objetivo de una solución de dos Estados alcanzada a través de la negociación con Israel y nuestros vecinos.

Como orgullosa palestina de Gaza que he dedicado mi vida adulta a intentar poner fin a este ciclo interminable de guerra y sufrimiento para mi pueblo, he aprendido lo siguiente: Por mucho que tú y tu pueblo sufráis, más absolutismo odioso -de cualquier bando- nunca es la respuesta. Aunque glorificar las posturas radicales pueda parecer un avance en la justicia social, sólo contribuye al extremismo que hace imposible la paz.

Por parte israelí, la Knesset debe pasar de un enfoque de gestión del conflicto a otro centrado en entablar negociaciones incontinuas con la Organización para la Liberación de Palestina, encaminadas a alcanzar el fin de la ocupación militar y el surgimiento de una realidad negociada de dos Estados. Por parte palestina, hay que poner fin a quienes apoyan el terrorismo de Hamás.

En las elecciones al consejo legislativo de Gaza de 2005 y 2006, yo, junto con más del 50% de los palestinos en edad de votar, voté a Al Fatah, que controlaba la Autoridad Palestina en aquel momento. No voté a Hamás porque rechazaba la paz, la coexistencia y una solución de dos Estados y adoptaba la resistencia armada contra Israel. Por desgracia, los candidatos de Al Fatah se repartieron el voto, dando el poder a Hamás, que sólo recibió el 44,45% de los votos del pueblo, con una única victoria por mayoría en uno de los 16 distritos.

Hamás debería haber sido descalificada para presentarse en primer lugar por su falta de voluntad de reconocer los Acuerdos de Oslo de 1993 que hicieron posible las elecciones. Sin embargo, dos factores propiciaron la participación de Hamás en las elecciones de 2005. En primer lugar, el entonces Presidente de Palestina, Mahmud Abbas, pensó que Hamás cambiaría y que su partido, Al Fatah, ganaría. En segundo lugar, la administración del presidente estadounidense George W. Bush malinterpretó claramente la situación en la región y, en su esfuerzo por extender la democracia, apoyó la inclusión de todas las facciones palestinas en las elecciones y no presionó para impedir que Hamás se presentara, a pesar de que el Departamento de Estado estadounidense había identificado a Hamás como organización terrorista en 1993.

Desde 2007, cuando Hamás dio su sangriento golpe de Estado contra la Autoridad Palestina, los gazatíes han sido objeto de políticas de castigo colectivo por parte de Israel, la Autoridad Palestina y Egipto, que cerró su frontera con Gaza (sólo la abrió brevemente en ocasiones para permitir la circulación de personas y algunas mercancías).

Israel ha impuesto normas restrictivas, incluso en materia de alimentos y movilidad en Gaza. Y la masacre del 7 de octubre de Hamás nos ha sumido aún más en la violencia y el conflicto. No nos equivoquemos: Hamás no me representa a mí ni a mi pueblo.

Al utilizar la violencia (que no duda en infligir a civiles) para lograr sus objetivos, Hamás es una organización terrorista por definición. La inmensa mayoría de los palestinos no aprueba la violencia ni los actos de terror. Quienes nos meten en el mismo saco que un grupo terrorista contribuyen a crear ideas falsas y estereotipos sobre nuestro pueblo que siembran el odio antimusulmán.

Asociar a nuestro pueblo con el odio y la destrucción nos ha puesto en peligro. El Council on American-Islamic Relations (Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses) ha registrado un aumento del 182% en las peticiones de ayuda y los informes de incidentes de prejuicios contra musulmanes en EE.UU. entre el 7 y el 22 de octubre, en comparación con un periodo medio de 16 días en 2022, y el Departamento de Justicia de EE.UU. está investigando si el tiroteo del mes pasado contra tres estudiantes universitarios palestinos en Burlington, Vermont, fue un crimen de odio.

A quienes se alegraron al presenciar los actos de Hamás, les pregunto si han experimentado los siglos de dolor que ha sufrido mi pueblo. Para nosotros, no es un vídeo en TikTok; es la vida real. Les pregunto si pueden acercarnos al objetivo último de la paz.

A los que piden soluciones absolutistas que descartan un terreno común entre israelíes y palestinos, les mináis el sueño a largo plazo de tener un Estado palestino independiente junto a Israel: una solución de dos Estados conseguida mediante negociaciones y diplomacia. Si realmente quieren liberarnos del ciclo de guerra y sufrimiento, ayuden a liberar a nuestro mundo de la plaga del radicalismo.

