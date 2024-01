Opinión: ¿Está usted mejor que hace tres años?

Fue un mazazo para las esperanzas de reelección del entonces presidente Jimmy Carter. Ahora, con las elecciones presidenciales de 2024 a la vista, sigue siendo la pregunta esencial.

¿Está usted mejor que al final del mandato del ex presidente Donald Trump? Más aún, ¿está Estados Unidos mejor ahora que cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo?

Piense en tres años atrás, en enero de 2021. Estados Unidos sufría el que entonces era el mes más mortífero de la pandemia de Covid-19, que acabaría cobrándose más de 1,1 millones de vidas estadounidenses, muy por encima de la media per cápita del mundo desarrollado. La tasa de desempleo era del 6,7%, tras alcanzar casi el 15% al comienzo de la pandemia, una cifra salvada por los billones de dólares en gastos de estímulo bipartidistas que aumentaron el déficit en un 200% interanual.

Y lo que es más indeleble, tuvimos un presidente que -por primera vez en la historia de Estados Unidos- conspiró para anular unas elecciones basándose en una mentira para mantenerse en el poder, en contra de la Constitución y de la tradición de un traspaso pacífico del poder, lo que provocó un ataque al Capitolio estadounidense por parte de sus partidarios.

Sí, según esa medida esencial, Estados Unidos está en mucha mejor forma que hace tres años.

Pero, ¿y la economía? El partidismo se ha vuelto tan omnipresente que distorsiona la percepción de datos que, de otro modo, serían sencillos. Una tendencia de TikTok incluso proclama que estamos en una depresión económica silenciosa, sin ninguna perspectiva histórica.

Esta es la realidad: la recesión ampliamente pronosticada por economistas, analistas y ejecutivos en 2023 nunca se materializó.

En su lugar, la economía estadounidense es líder mundial -descrita recientemente por The Economist como "una maravilla para la vista" -, con una inflación que desciende más rápido que la de nuestros aliados y se dirige hacia el cacareado aterrizaje suave queparecía mítico para muchos observadores.

En Wall Street, el mercado bursátil está cerrando el año cerca de niveles récord (adiós a la predicción de Trump de una depresión). Y lo que es más importante, Main Street está floreciendo.

Bajo el mandato de Biden, los empresarios han creado un récord moderno de 14 millones de puestos de trabajo en tres años, con una media de más de 400.000 al mes. Contrasta eso con los 176.000 empleos por mes que los empleadores crearon bajo el presidente Trump durante sus primeros tres meses en el cargo, antes de que la pandemia provocara una pérdida de más de 20 millones de empleos. Esto no es solo un rebote: Los nuevos empleos han superado los niveles previos a la pandemia.

La tasa de desempleo estadounidense lleva dosaños por debajo del 4%:es la primera vez que ocurre desde la década de 1960. Las tasas de desempleo de la población negra e hispana han alcanzado mínimos históricos. El crecimiento de los salarios por hora ha superado a la inflación este año, y los trabajadores sindicados experimentaron importantes subidas, beneficiando desproporcionadamente a los trabajadores del extremo inferior de la escala de ingresos y llevando al Washington Post a declarar: "los trabajadores de cuello azul ganaron a lo grande en 2023."

La economía estadounidense en su conjunto ha crecido a un ritmo rápido, alcanzando un asombroso 5,2% enel tercer trimestre de 2023. Trump registró un crecimiento medio anual del PIB del 2,5% durante sus tres primeros años, básicamente en línea con el crecimiento anualizado del 2,3% que heredó del presidente Barack Obama durante sus tres últimos años de mandato. Eso no es todo: la confianza del consumidor es fuerte a medida que nos adentramos en 2024.

Los hechos importan. Pero la política es a menudo una cuestión de percepción. Entonces, ¿por qué las encuestas muestran que Biden no recibe el crédito por esta economía en auge?

La presencia de la inflación y de tipos de interés más altos es una razón importante de esa desconexión. El descenso de estas frustraciones cotidianas es un indicador rezagado, a pesar de la estabilización de la inflación. En el pasado reciente, el movimiento de extrema izquierda de la "teoría monetaria moderna" dio por sentadas las ventajas prácticas y políticas de los bajos tipos de interés y la baja inflación. Eso no debería volver a ocurrir.

También es comprensible la frustración por los costes de la crisis migratoria que se extiende desde la frontera sur hasta las ciudades del norte. Los demócratas tampoco deberían negarlo.

También es cierto que aún no se han notado todos los beneficios de los logros legislativos emblemáticos de Biden hasta ahora: el proyecto de ley bipartidista de infraestructuras y la ley CHIPs para deslocalizar la fabricación tecnológica estadounidense. Pero junto con la mejora de las prestaciones sindicales, podrían hacer más por reactivar la clase media estadounidense tras décadas de recortes y de envío de puestos de trabajo al extranjero. Hasta la fecha, las empresas han destinado más de 200.000 millones de dólares a la construcción de nuevas plantas de fabricación estadounidenses y las fábricas están prosperando, sobre todo en los estados rojos del sur y el oeste montañoso.

Por último, Trump sobresalió en el arte de vender; era y es un hombre de bombo y platillo, un maestro del marketing a menudo sin restricciones por los hechos. Durante la administración Trump, las noticias económicas fueron un raro punto brillante que los periodistas no partidistas podían reconocer, y así lo hicieron a menudo. Curiosamente, y en contra de la intuición, un análisis del Pew Research Center de la cobertura de prensa de los primeros 100 días entre Biden y Trump encontró que la cobertura de Biden fue ligeramente más negativa.

Aunque la economía suele ir mejor con los demócratas (algo que Trump reconoció en una entrevista en la CNN en 2004), los republicanos parecen estar recibiendo más crédito que los demócratas, a pesar del auge del mercado bursátil y de que no se han subido los impuestos individuales con Biden. Biden y su equipo no han aportado estadísticas y frases pegadizas que ayuden a sus partidarios a defender sus argumentos, y si la gente no hace sonar sus propias bocinas, nadie oye la música.

Cuando Reagan hizo aquella fatídica pregunta, la tasa de desempleo era el doble de la actual, los tipos de interés eran más del triple, el 11,5%, y Estados Unidos estaba en medio de una doble recesión. Las otras virtudes de Carter -su reputación de decencia personal, su disciplina fiscal y su inversión con visión de futuro en energías alternativas- no convencieron a los votantes. Además, la reputación de Estados Unidos en el extranjero parecía en ruinas, simbolizada por los rehenes estadounidenses retenidos en Irán.

Por el contrario, el respeto por el liderazgo estadounidense en el extranjero se disparó con la transición de Trump a Biden y, como Peter Wehner, que fue alto asesor de la Casa Blanca de Reagan y de los dos presidentes Bush, escribió recientemente en el Atlantic: "Biden ha pedido y recibido aumentos en el gasto de defensa, que está en un nivel récord. Con Biden, la producción nacional de petróleo está en su nivel más alto. Ha sido un feroz defensor de Ucrania en su guerra contra Rusia. Ha reforzado la OTAN y ha desempeñado un papel esencial en la incorporación de Finlandia y Suecia... Una persona que se creía un presidente de transición está resultando ser un presidente de consecuencias".

La perspectiva es lo que menos tenemos en nuestra política, pero los hechos siguen importando. Dios sabe que nuestro país se enfrenta a graves desafíos y que hay familias que siguen luchando, pero no se crea el bombo partidista de la máquina de desinformación que son con demasiada frecuencia las redes sociales. Miren los datos y pregúntense si los estadounidenses en general -y el propio país- están mejor ahora con Biden que al final de la presidencia de Trump. La respuesta es sí.

