Raúl A. Reyes

Opinión: Esta escandalosa ley estatal podría suponer un desastre tanto para los inmigrantes como para los tejanos

En la escalada de la batalla sobre la inmigración entre Texas y la administración Biden, Abbott está jugando un juego peligroso y cínico. Su nueva ley es constitucionalmente sospechosa y logísticamente impracticable. Abrirá la puerta a la discriminación racial de los latinos y pondrá en peligro a las comunidades de Texas. Y no hay pruebas sólidas de que vaya a provocar un descenso significativo de la inmigración ilegal.

Abbott tomó esta medida en un contexto de niveles récord de entradas no autorizadas en la frontera sur. Sólo en noviembre, las autoridades detuvieron a unos 192.000 inmigrantes entre los puertos de entrada, según declaró a CNN un jefe de la patrulla fronteriza. Esta continua afluencia de inmigrantes se ha convertido en un enorme lastre político para el presidente Joe Biden y en una sangría de recursos para los estados fronterizos.

Sin embargo, la SB 4 es problemática desde el punto de vista jurídico porque invade la autoridad federal en materia de inmigración. En virtud de la Cláusula de Supremacía de la Constitución, las leyes federales prevalecen sobre las medidas estatales, y la legislación federal vigente ya garantiza a los inmigrantes el derecho a solicitar asilo. Texas no puede eliminar esta ayuda humanitaria con su propia ley.

Además, durante más de 100 años el Tribunal Supremo ha sostenido que la potestad de regular la inmigración corresponde exclusivamente al gobierno federal. En el caso Arizona contra EE.UU. de 2012, el alto tribunal estableció que los estados no pueden poner en marcha sus propias leyes de inmigración, citando "el amplio e indudable poder del gobierno federal sobre la inmigración." No es de extrañar que un grupo de 30 ex jueces de inmigración, nombrados tanto por republicanos como por demócratas, firmaran una carta en noviembre oponiéndose a la SB 4 por considerarla ilegal.

La SB 4 permitirá a las fuerzas del orden estatales y locales de Texas detener a las personas de las que sospechen que se encuentran ilegalmente en el país. Sin embargo, como han señalado algunos jefes de policía de Texas, esto apartará a la policía de sus tareas habituales, como la lucha contra la delincuencia violenta. La ley carga a los agentes locales con responsabilidades en materia de inmigración, para las que quizá no hayan recibido formación.

En un estado con un 40% de latinos, según la Oficina del Censo de EE.UU., y un 17% de nacidos en el extranjero, según el Consejo Americano de Inmigración, ¿cómo se supone que la policía estatal y local va a decidir quién es indocumentado, pidiendo papeles? ¿O juzgando a las personas por el color de su piel o su preferencia lingüística?

Convertir a toda la policía en agentes de inmigración de facto es una mala política porque disuadirá a los inmigrantes y a sus familias de denunciar delitos o presentarse como testigos. La nueva ley de Texas probablemente sembrará la desconfianza entre las fuerzas del orden locales y las comunidades latinas.

Por eso, tres jefes de condado de Texas han escrito a Biden instándole a actuar contra la SB 4; reconocen que la medida es una amenaza para la seguridad pública. También representa una posible carga financiera para los sistemas penitenciarios y judiciales estatales y locales, ya que las localidades de Texas correrán con los gastos de encarcelar a los inmigrantes y resolver sus casos.

Sin duda, la SB 4 es una medida extrema. No hay más que preguntarle a Abbott. Calificó la legislación que firmó el lunes de "tan extrema" que mantendría a los migrantes alejados del estado. Su comentario revela una falta de compasión por las personas que huyen de la persecución y la violencia en sus países de origen.

Para los migrantes, la SB4 significará más sufrimiento, más maltrato y una restricción indebida de su derecho a una audiencia de asilo y al debido proceso. Dado que la ley restringe el acceso a la ayuda humanitaria legal, podría empujar a más migrantes a intentar entrar en el país con contrabandistas y cárteles, lo que no es un resultado deseable para nadie.

Es cierto que hay una crisis en nuestra frontera sur. Pero Abbott se equivoca cuando dice que Biden no está haciendo nada en materia de inmigración. Biden ha puesto fin al Título 42, una regulación de salud pública de la era Trump utilizada para devolver a los migrantes en la frontera. Ha concedido el Estatus de Protección Temporal a ciudadanos venezolanos; y ha creado una nueva aplicación móvil que los solicitantes de asilo pueden utilizar para solicitar citas. Biden está tomando medidas en materia de inmigración, pero no el tipo de medidas que quiere Abbott. Tampoco nuestras fronteras están "abiertas"; este año, la administración ha incrementado las deportaciones.

El presidente hace la política de inmigración, no los gobernadores estatales, y por una buena razón. Imagínese si los 50 estados iniciaran sus propios programas de inmigración y deportación. Sería un caos para la política exterior estadounidense. Las acciones de Abbott ya podrían ser contraproducentes, al enviar un mensaje a los legisladores en DC que trabajan en un compromiso de inmigración (vinculado a la ayuda a Ucrania) de que los líderes del Partido Republicano no están actuando de buena fe en este tema. La SB 4 podría echar por tierra sus planes, al entrar en conflicto con cualquier posible acuerdo sobre inmigración.

La SB 4 es un ataque a los derechos civiles y humanos y una amenaza para la seguridad pública. Socava la autoridad federal en materia de inmigración. El gobierno de Biden debería unirse a la ACLU en la demanda para impedir que esta medida perjudicial entre en vigor.

Fuente: edition.cnn.com