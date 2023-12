Patricia Grisafi

Opinión: ¿Está bien contar los secretos de tu cónyuge después de muerto?

Leí "Molly" en un fin de semana sin aliento mientras entretenía a mis hijos pequeños, así que pasé mucho tiempo en el baño gritando "PRIVACIDAD POR FAVOR", lo que se convirtió en un símbolo de la lucha que estaba teniendo lugar en la conversación pública sobre el libro. Sentada en el suelo de baldosas contra la bañera de patas de garra, pensé si alguien puede conocerse de verdad, incluso a sí mismo.

Mientras que algunos veían en "Molly" una flagrante violación de la intimidad, otros veían gracia y valentía, la voluntad de hacer "borrón y cuenta nueva", como escribió Arthur Schopenhauer a Johann Wolfgang von Goethe. Butler había sacado a la luz el complejo yo de Brodak, sus alegrías y sus transgresiones sin el permiso de una amada que ya no estaba aquí para concedérselo. ¿Había violado su memoria al hacerlo?

En lo que parece casi una distorsión deliberada de la humanidad del retrato de Butler, los usuarios de las redes sociales censuraron el libro, algunos claramente sin leerlo. "Ver a todo el mundo celebrar lo que equivale a porno de venganza literaria contra una mujer mentalmente enferma que se quitó la vida me revuelve el estómago", publicó un escritor en X.

Luego estaba la prensa sensacionalista. Fueron directos a lo salaz. El Daily Mail decidió que era importante destacar que Brodak había mantenido relaciones sexuales con otras personas mientras estaba casada: "La famosa poetisa Molly Brodak tuvo una vida secreta como 'infiel en serie' que tuvo una aventura con un estudiante días después de su boda con su marido autor, y él sólo lo descubrió mientras preparaba el pase de diapositivas para su funeral tras su suicidio", rezaba el titular.

Los escritores no suelen recibir el trato de la prensa sensacionalista, así que "Molly" había levantado bastante ampollas, algo que, según me contó Butler, fue inesperado y grotesco. "Me quedé de piedra cuando apareció el primer tabloide. Estaba furioso", afirma.

Pero si algunas personas consideraban que "Molly" era un hacha de guerra contra Brodak, yo no pude encontrar el hacha. Ni siquiera encontré malicia, sino desconcierto y círculos de dolor".

En el libro, tanto Molly como Blake son imperfectos: no se trata de una obra en la que el autor se erija en dechado de virtudes y el personaje en diablesa. El verdadero adversario está fuera del alcance tanto de Molly como de Blake: "Mi enemigo es el silencio", dice Butler, explicando que quería ayudar a acabar con el trauma generacional y los abusos que asolaron a Brodak, no sensacionalizarla.

Leyó mucho mientras escribía el libro, sobre todo la obra de Annie Ernaux, memorias de traumas y memorias del Holocausto, ya que el padre de Brodak -que más tarde se convertiría en atracador de bancos, como Brodak detalló en sus propias memorias, "Bandido"- había sido concebido en un campo de concentración. Brodak visitó posteriormente el lugar del campo mientras trabajaba en un libro titulado "Solo en Polonia".

Brodak era una lectora voraz y una intelectual que revisitó la obra de Sylvia Plath antes de morir. No pude evitar establecer conexiones entre el trato póstumo que recibieron ambas mujeres por parte de los literatos que formaron parte de sus vidas. Cuando Plath se suicidó en febrero de 1963, dejó un manuscrito de poesía terminado sobre su escritorio. "Ariel" acabó siendo una obra póstuma canónica, una expresión revolucionaria de la rabia femenina y de un lirismo asombroso.

Pero la colección que se publicó inicialmente no era la versión que Plath pretendía. Su marido, Ted Hughes, había editado la disposición del libro y eliminado poemas que lo retrataban de forma poco halagüeña.

Cuando se publicó la versión restaurada de "Ariel" en 2004, los lectores pudieron ver por fin la visión completa de Plath: un viaje poético que terminaba con la frase "Las abejas vuelan. They taste the spring", en lugar de "While/From the bottom of the pool, fixed stars/Govern a life". La versión original era una narración de renacimiento; la versión de Hughes se inclinaba hacia una sombría visión del suicidio, despojando así a Plath de su agencia literaria e imponiéndole su propia mitología. Por si esto no fuera suficientemente atroz, Hughes afirma que "destruyó" el último diario de Pl ath para que no pudiera ser leído.

Butler no quería hacerle eso a Brodak. "Nunca querría controlar su legado", me dijo. "No quiero que la gente la subestime como artista. La honro como artista, mi objetivo desde el principio ha sido asegurarme de que su obra tenga un lugar en la conversación".

En busca de la autenticidad, Butler recurre a pasajes de sus diarios que permiten echar un vistazo espontáneo a los pensamientos de Brodak. También cita a Brodak en su propia poesía y en sus memorias. Incluye su nota de suicidio.

Y lo que es más significativo, incluye el último poema que Brodak escribió, una cruda meditación titulada "Campamento", que hace referencia tanto al Holocausto como al rito de iniciación estival de un niño. En el libro, Blake se niega a comentar el poema, salvo que la poesía siempre le había salvado la vida, era "la única forma que había encontrado de decir su verdad".

Reciba nuestro boletín semanal gratuito

Suscríbase al boletín de CNN Opinion

Únete a nosotros en Twitter y Facebook

En el libro, Butler reflexiona sobre el enigma de mantener la privacidad de Brodak: "Me he desesperado por compartir estas partes más oscuras de Molly, las partes por las que se odiaba a sí misma y usaba contra sí misma como si se cortara. Incluso escribirlo es como transcribir un secreto destinado al silencio. ¿Debería permitirme decir esto? ¿Sacar a la luz una parte de la historia de Molly que ella ocultó a toda costa?".

La incómoda respuesta a la que llegó Butler fue afirmativa, y "Molly" trasciende por ello. Brodak aparece viva en la página, como un brillante nudo gordiano. Está decidida a ser escuchada, pero es incapaz de encontrar la verdad. Es la multiplicidad, la fragmentación personificada. La excavación elegíaca y filosófica que Butler hace de su vida es a veces difícil de leer, pero también esperanzadora: una protesta contra el silencio y el tipo de historias que contamos sobre los muertos.

Si usted o alguien que conoce tiene pensamientos suicidas o problemas de salud mental, llame al 988 Suicide & Crisis Lifeline para ponerse en contacto con un asesor cualificado, o visite el sitio web de 988 Lifeline.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com