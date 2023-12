Opinión: El Tribunal Supremo podría hacer prácticamente imposible una victoria de Trump

Y aunque muchas cosas pueden cambiar en los 10 meses que faltan para el día de las elecciones, en una posible revancha entre el presidente Joe Biden y su derrotado enemigo republicano en 2020, el ex presidente Donald Trump, cabe esperar razonablemente que los 40 estados restantes y el Distrito de Columbia caigan en los bandos rojo o azul.

La incógnita es si Trump será declarado inelegible para las elecciones de 2024. Si los tribunales lo permiten, los estados indecisos podrían ganar aún más influencia sobre quién gana la presidencia en 2024, ya que hay un total de 68 votos electorales en esos estados indecisos donde los secretarios de Estado son demócratas electos o fueron nombrados por un gobernador demócrata y pueden estar en posición de decidir si el nombre de Trump se mantiene fuera de las papeletas. Eso sobre 538 votos electorales, con una mayoría, 270, necesaria para ganar la presidencia.

Se ha convertido en una cuestión de gran importancia nacional con la decisión del jueves de la secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, de excluir a Trump de la papeleta electoral en su estado. Bellows, la principal funcionaria electoral de Maine y demócrata elegida para su cargo por la legislatura estatal, citó las acciones de Trump el 6 de enero de 2021 por su papel en el intento de bloquear la certificación del Congreso de la victoria de Biden en 2020, incluido el ataque al Capitolio ese día por parte de los partidarios del entonces presidente. Bellows retiró a Trump de la papeleta de las primarias estatales de 2024, basándose en la "prohibición de insurrección" de la 14ª Enmienda. Sin embargo, la decisión de Bellows quedará en suspenso hasta que el Tribunal Superior de Maine -un tribunal de primera instancia- se pronuncie.

La decisión de Maine se produjo 9 días después de que el Tribunal Supremo de Colorado retirara a Trump de la papeleta electoral del estado para 2024, citando en su fallo (4-3) preocupaciones similares sobre la "prohibición de insurrección" de la 14ª Enmienda. El New York Times informó de que la campaña de Trump planea impugnar ambas decisiones este mismo martes. En Maine, los abogados de Trump impugnarán la decisión ante un tribunal estatal, mientras que el fallo de Colorado será recurrido ante el Tribunal Supremo de EE.UU.

Colorado y Maine no son los únicos estados que han considerado medidas para eliminar a Trump de las papeletas de 2024. Michigan y Minnesota rechazaron propuestas en ese sentido. Y aunque no hubo un desafío judicial formal en California, el principal funcionario electoral del estado también decidió recientemente mantener a Trump en la lista de candidatos certificados para las primarias del Partido Republicano del estado, a pesar de la presión política para eliminarlo. Trump también ha sobrevivido a impugnaciones de acceso a las urnas en Arizona y Nuevo Hampshire, mientras que está pendiente el resultado de una en Oregón.

Esta proliferación de acciones legales, y el hecho de que dos estados hayan denegado a Trump el acceso a las urnas, hace probable que el alto tribunal se ocupe de la cuestión. Los jueces lo harían con el objetivo de establecer algún tipo de normas uniformes que los estados deben seguir al considerar los esfuerzos para mantener a Trump fuera de las próximas votaciones - incluyendo si se debe permitir en absoluto.

A primera vista, parece poco probable que el Tribunal Supremo dictamine realmente que Trump pueda ser eliminado de las papeletas electorales de cada estado. La mayoría conservadora de 6-3 incluye a tres jueces nombrados por Trump. Y en términos más generales, los jueces en los últimos años se han mostrado reacios a meterse en disputas sobre normas electorales, diciendo que eso pertenece al ámbito de los funcionarios electos.

Sin embargo, la era política de Trump ha dejado claro que cualquier cosa puede suceder. En el caso de que el Tribunal Supremo permita que se mantenga algún tipo de medida de descalificación de las papeletas de Trump -que podría venir en forma de simplemente negarse a aceptar las demandas de su campaña-, los secretarios de Estado individuales adquirirían una importancia desmesurada. Y ahí es donde entran en juego esos 68 votos electorales.

Colorado, por ejemplo, es prácticamente seguro que dará sus votos electorales al candidato demócrata - en 2020 Biden ganó a Trump en Colorado 55,4% a 41,9%. La eliminación de Trump de la papeleta electoral de Colorado no importaría en términos de política práctica.

Pero ese no es el caso en absoluto en los estados con altos funcionarios electorales de alineación demócrata. Los secretarios de Estado demócratas electos incluyen a Adrian Fontes de Arizona (11 votos electorales), Jocelyn Benson en Michigan (15 votos electorales), Cisco Aguilar de Nevada (6 votos electorales) y Elaine Marshall de Carolina del Norte (16 votos electorales). En Pensilvania (19 votos electorales), Al Schmidt fuenombrado por el gobernador demócrata Josh Shapiro y confirmado por el Senado estatal (Schmidt es un excomisario republicano de la ciudad de Filadelfia a quien Trump dirigió sus críticas tras su derrota en las elecciones de 2020).

Si se añade un único voto electoral de Maine que se inclina por Trump, en el 2º distrito congresual -lo ganó en 2016 y 2020-, el total asciende a 68. Esto se debe a que Maine, a diferencia de todos los demás estados excepto Nebraska, otorga dos votos electorales basados en el voto popular a nivel estatal y un voto por cada distrito del Congreso. Esto supone cuatro votos electorales en Maine y cinco en Nebraska.

Por supuesto, algunos votos electorales de estados indecisos recaen en aquellos donde el máximo responsable electoral es republicano, lo que supone un total de 21 votos electorales. Incluyendo Georgia (16 votos electorales), con el secretario de Estado republicano Brad Raffensperger, y Nebraska, donde los demócratas tienen una buena oportunidad de ganar un voto electoral, del 2º distrito congresual del Estado Cornhusker, como ocurrió en 2008 y 2020.En New Hampshire (4 votos electorales), que Biden ganó fácilmente en 2020, el secretario de Estado es nombrado por la legislatura de mayoría republicana.

Mientras tanto, en Wisconsin, el principal estado indeciso del país, las elecciones son supervisadas por su comisión electoral. Ese panel denegó el jueves una solicitud para eliminar a Trump de la papeleta electoral de 2024, lo que parecería hacer que la cuestión fuera discutible durante el resto de la temporada electoral.

Nada de esto sugiere que los secretarios de Estado actúen en interés de sus partidos. Sin embargo, es muy posible, incluso probable, que las opiniones sinceras de estos altos funcionarios electorales sobre si Trump debería estar en las papeletas presidenciales de sus estados se alineen naturalmente con las preferencias partidistas.

Michigan es el ejemplo más destacado. Allí, la secretaria de Estado Benson dijo en un comunicado el miércoles que el máximo tribunal del estado había concluido correctamente que ella carecía de autoridad para bloquear la aparición de Trump en la próxima papeleta de las primarias republicanas. Sin embargo, en lo que ahora es sólo una hipótesis, si el Tribunal Supremo decidiera otorgar a los secretarios de Estado ese poder, Benson podría ejercer su propio juicio profesional y descalificar a Trump.

Si los funcionarios electorales estatales bloquean a Trump de sus papeletas -habiendo recibido primero luz verde del Tribunal Supremo- podría hacer prácticamente matemáticamente imposible que el ex presidente ganara un segundo mandato no consecutivo. Que eso se convierta o no en una posibilidad real puede estar pronto en manos del Tribunal Supremo.

