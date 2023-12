Noah Berlatsky

Opinión: El problema de la obsesión de Hollywood por los desvalidos

Me gustaba mucho nadar, aunque se me daba bastante mal. Toda esa práctica me hizo algo más rápido, pero seguía siendo un ectomorfo con pulmones asmáticos y un duro límite a mi potencial. Los entrenadores seguían intentando encontrar un lugar en el que pudiera destacar (¿Breza? No. ¿Natación de distancia? No...). Al final, la mayoría se encogieron de hombros, aceptaron que nunca iba a ganar nada y me dejaron remar por los carriles exteriores.

Creo que esta experiencia es bastante común; la mayoría de la gente se ha esforzado mucho en algún momento en algo que le interesaba sin conseguir nunca un gran éxito. Sin embargo, Hollywood, que se centra casi exclusivamente en los marginados, que lo intentan y lo intentan y luego tienen un éxito abrumador e improbable, no diría que eso es normal. Es obvio, predecible y, en general, acaba pregonando una fe engañosa y potencialmente peligrosa en la meritocracia: la idea de que la virtud y el trabajo duro siempre triunfan.

La nueva película del director George Clooney, "Los chicos del barco", sigue la trayectoria habitual con tan poca desviación que uno casi siente que debería gritar "¡Bebe!" ante cada esperado "giro" de la trama. La película es un biopic deportivo sobre el equipo de ocho tripulantes de la Universidad de Washington que se clasificó para los Juegos Olímpicos de Verano de 1936 en el Berlín nazi.

El protagonista es Joe Rantz (Callum Turner), un estudiante de primer año de ingeniería abandonado por su padre. Joe es un vagabundo, no puede pagar la matrícula y teme que le echen de la universidad. Se presenta a las pruebas de la tripulación porque necesita el estipendio del equipo y el alojamiento reservado a los deportistas de la escuela.

La película se basa en los acontecimientos históricos detallados en el libro de no ficción de Daniel James Brown de 2013. Pero la decisión de contar esta historia está, obviamente, sobredeterminada por su encaje en Hollywood. Al igual que en la película sobre carreras de caballos "Seabiscuit" (2003) o en la película de ficción sobre estrellas musicales improbables, "O Brother Where Art Thou?"(2000), la Gran Depresión proporciona un entorno de fondo de pobreza y desesperación. A Joe y a la mayoría de sus compañeros de equipo la falta les da determinación. Saben poco de remo, pero se apuntan al equipo porque tienen pocas opciones.

A pesar de su inexperiencia, el malhumorado entrenador con un corazón de oro, Al Ulbrickson (Joel Edgerton), ve algo en estos jóvenes luchadores. Antes de que puedas decir "montaje de entrenamiento", Joe y el resto del equipo reman hacia la gloria, superando el escepticismo elitista y las manipulaciones de rivales de la Costa Este como Harvard para ocupar el lugar que les corresponde en la historia.

Una vez más, los modestos a veces ganan (estos remeros lo hicieron). En Hollywood, sin embargo, es más que a veces; si vieras "Karate Kid" (1984), "Hoosiers" (1986), "Bring It On" (2000), "Miracle" (2004), "Pitch Perfect" (2012), etc., saldrías convencido de que los marginados improbables o desfavorecidos triunfan constantemente sobre rivales mejor entrenados y con más recursos gracias a la imbatible combinación de trabajo duro y virtud.

Hollywood se centra ocasionalmente en perdedores oprimidos que realmente pierden. Pero esas derrotas no suelen presentarse como el resultado de la mala suerte o de desventajas materiales. En su lugar, el fracaso es el resultado, supuestamente, de defectos o debilidades de carácter.

En "Nightmare Alley" (2021), por ejemplo, Stan (Bradley Cooper), como Joe Rantz, es huérfano de padre y empobrecido en la Gran Depresión. Al igual que Joe, tropieza con su vocación, aunque en el caso de Joe, se trata de una feria de cartomancia en la que se leen cartas psíquicas en lugar de ser tripulante. Como Joe, Stan trabaja duro para llegar a lo más alto de su profesión.

Pero ahí acaban los paralelismos. Joe, a diferencia de Stan, nunca engaña ni roba, y es un modelo de fidelidad a su perfecta novia (Hadley Robinson). La caída de Stan, como el éxito de Joe, es un cuento de moralidad meritocrática; Stan acaba empobrecido y degradado porque es una mala persona que toma malas decisiones, no porque la gente en una recesión económica masiva a veces se empobrece y degrada sin tener culpa alguna.

¿Cómo sería una película que no pretendiera que los más virtuosos y trabajadores siempre ganan? No hay muchos ejemplos. Uno, quizás, es la película de Kelly Reichardt "Showing Up", de principios de este año. La película (como la mayoría de las películas de Reichardt) es lenta y sinuosa; su protagonista, Lizzy (Michelle Williams), es una artista de poco éxito que se prepara para una exposición individual de su obra: figuras de arcilla de mujeres en poses cotidianas.

Lizzy aborda su arte con una meticulosidad obsesiva, pero sin gran éxito. Su recompensa es el arte en sí mismo y (tal vez) el aprecio de amigos y familiares. La película tiene poco empuje narrativo porque Lizzy no tiene un verdadero arco narrativo; ella no está en un camino hacia la fama o la fortuna o el oro olímpico.

El arte de Reichardt (como el de Lizzy) tiene un alcance limitado. Puede que a "Showing Up" le vaya bien en la temporada de premios, pero nunca será un éxito de taquilla. Una de las ironías de estas películas sobre desvalidos es que las propias películas no son desvalidas. La gente tiene un apetito infinito por las narrativas que les dicen que el trabajo duro se ve recompensado y que los chicos buenos, guapos y americanos consiguen a la chica y el oro.

En el mundo real, sin embargo, empezar con mucho dinero (como el heredero inmobiliario Donald Trump) suele ser la mejor garantía de éxito en cualquier empresa, y la mayoría de la gente que trabaja duro acaba, como Lizzy, con un modesto reconocimiento en el mejor de los casos. Es divertido y reconfortante imaginar un mundo de justicia meritocrática. Pero me gustaría que hubiera al menos unas cuantas películas más como "Showing Up", centradas en el remero de la barca equivocada, que tira y tira y acaba segundo, o último.

Como deportista muy mediocre, me gustaría ver esa película. Pero además, una película así podría ayudarnos a recordar que hay gente como Joe con pocos recursos que no son remeros de talla mundial, y que merecen un lugar donde dormir, y también la oportunidad de estudiar ingeniería. Cuando insistimos en que el trabajo duro y la virtud es todo lo que se necesita para triunfar, tenemos una razón para negarnos a ayudar a los que tienen menos. ¿Por qué asegurarse de que Joe tenga un hogar cuando lo conseguirá gracias a su habilidad y pureza si realmente se lo merece? Se supone que "Los chicos del barco" inspira y eleva el espíritu. Pero la mentira de la meritocracia, repetida con suficiente frecuencia, empieza a parecer una excusa para dejar escapar a todo el mundo excepto a los éxitos más asombrosos, y dejar que se ahoguen.

