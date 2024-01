Abdullah Shihipar

Opinión: El paso inconcebible que están dando muchos hospitales

No cabe duda de que las mascarillas son molestas y aumentan los costes de los hospitales, pero eso no justifica en modo alguno la adopción de políticas que podrían poner en peligro a las mismas poblaciones a las que se supone que deben atender los centros sanitarios. Las personas con mayor riesgo de enfermedad grave y muerte por Covid también resultan ser las que, por lo general, más necesitan acceder a la atención sanitaria.

Y aunque las hospitalizaciones y muertes por Covid puedan ser menores, los hospitales podrían seguir siendo peligrosos para muchos, ya que son lugares donde se congregan los enfermos, y los que acuden allí a menudo no tienen opción de saltarse la atención para protegerse, no sea que su salud se deteriore por otra cosa.

De hecho, los hospitales que están eliminando las medidas de enmascaramiento están aplicando la lección equivocada de la lucha contra el Covid: nuestro éxito no significa que podamos deshacernos de todas las medidas que mantenían a salvo a los vulnerables, sino que hemos identificado nuevas herramientas para mantener la salud. Las mascarillas son una de ellas, y no solo ayudan contra el Covid, sino contra otras enfermedades respiratorias, como la gripe, para la que los grupos inmunodeprimidos también corren un alto riesgo.

Las infecciones hospitalarias son un problema en Estados Unidos desde hace mucho tiempo: según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, al menos 1 de cada 31 pacientes contrae una infección en un centro sanitario. Esto supone alrededor de 1,7 millones de pacientes infectados y 98.000 muertes al año, y genera al menos 28.400 millones de dólares en costes sanitarios adicionales.

Deberíamos intentar reducir estas cifras, no aumentarlas. Y, de otras formas, los hospitales están intentando hacer precisamente eso, por ejemplo fomentando el lavado de manos frecuente, recopilando datos sobre infecciones y manteniendo unas instalaciones higiénicas. Lavarse las manos, por ejemplo, puede prevenir el 50% de las infecciones evitables que se contraen durante la prestación de asistencia sanitaria, según la Organización Mundial de la Salud.

El covirus también puede ser una infección hospitalaria, y cuando lo es, puede suponer una amenaza mayor que en otros casos. Científicos del Reino Unido informaron en la revista Frontiers in Immunology de que, entre enero de 2020 y septiembre de 2021, el riesgo de muerte era 1,3 veces mayor para quienes contrajeron Covid tras llegar al hospital que para quienes lo contrajeron en la comunidad, ya que en este grupo había un elevado número de pacientes con cáncer y trasplantados.

Incluso después de la introducción de las vacunas, el riesgo de Covid se ha mantenido. Un estudio realizado durante la oleada Omicron en el Reino Unido demostró que el 5,4% de los pacientes que contrajeron Covid en el hospital murieron a causa del virus o porque éste contribuyó a su causa de muerte. Sin duda, este riesgo persiste porque la vacunación de ciertos enfermos de cáncer y otras personas inmunodeprimidas no siempre puede crear la misma inmunidad que las vacunas confieren a los demás.

Las cifras podrían haber sido incluso peores, ya que estos datos se recopilaron en su mayor parte en un momento en el que existía el enmascaramiento y otras precauciones. Y aunque esto demuestra que el enmascaramiento no puede prevenir todas las infecciones, las cosas pueden empeorar en su ausencia.

Durante la primera oleada de Omicron, el Brigham and Women's Hospital de Boston informó de un aumento de los casos de Covid adquiridos en el hospital. Aunque existía la obligación de utilizar mascarillas, los casos disminuyeron drásticamente después de que se exigiera al personal de las unidades afectadas que llevaran las mascarillas N95, más eficaces, y de que los pacientes empezaran a someterse a pruebas diarias, sin que se produjeran nuevos casos en cada una de las unidades afectadas tras la introducción de los cambios.

Del mismo modo, en el Reino Unido, un estudio descubrió que el uso de mascarillas respiratorias durante la onda Delta se asociaba a una reducción del 33% en la probabilidad de contraer una infección por Covid adquirida en el hospital y a una reducción del 21% durante la onda Alfa. En vista de ello, los hospitales deberían proporcionar gratuitamente N95 a los pacientes y al personal.

Teniendo en cuenta que el Covid fue una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos el año pasado (las estadísticas para 2023 aún no están disponibles) y que la gran mayoría de las personas que mueren son ancianos, inmunodeprimidos o de alto riesgo, hacer que la gente use mascarillas en los centros de salud, con el fin de prevenir incluso un puñado de muertes, parece una compensación buena y necesaria (tácitamente reconocido por los muchos hospitales que han estado manteniendo los requisitos de enmascaramiento en lugares con pacientes más vulnerables, como los servicios de urgencias y las clínicas de cáncer).

No cabe duda de que hay personas, sobre todo personal que trabaja turnos largos, a las que las mascarillas les resultan incómodas, sobre todo después de tres años. El jefe de enfermería de Nebraska Medicine, por ejemplo, declaró a The Wall Street Journal que mantener el mandato no sería "bueno para el negocio", dada la presión que recibieron de los pacientes para que pusieran fin al mandato después de que otros centros eliminaran el suyo.

Por ello, People's CDC, un grupo de defensa que pretende concienciar y cambiar la política en torno a la pandemia, está presionando a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid para que incorporen Covid a su Programa de Reducción de Afecciones Adquiridas en el Hospital, que restringe la financiación si los hospitales no mantienen adecuadamente los estándares de prevención. Esto ayudaría a crear una expectativa de enmascaramiento en todos los hospitales.

Incluso después de que la pandemia retroceda aún más, las mascarillas deberían seguir fomentándose, si no exigiéndose, en los entornos médicos. A finales del siglo XIX, se adoptó el lavado de manos para prevenir la propagación de bacterias y virus. Tras la crisis del sida en la década de 1980, el personal sanitario empezó a utilizar guantes fuera del quirófano para proteger a pacientes y proveedores. Covid nos ha enseñado que ahora debemos emplear más ampliamente las mascarillas.

Nadie quiere ir al hospital y salir con una nueva enfermedad, así que cuando estemos allí, pongámonos mascarillas.

