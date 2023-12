Opinión: 'Buffy Cazavampiros' vuelve a vivir

Sara Stewart

En una entrevista de 2022 con la revista New York, Whedon abordó finalmente muchas de las afirmaciones, aunque nunca con una confesión o disculpa definitiva; se refirió a algunas conductas como "no educadas", y dijo a la revista: "¿Podría haber hecho mejor el matrimonio? No me hagan empezar. ¿Podría haber sido mejor director? Por supuesto. ¿Habría sido más amable? ... Creo que soy uno de los directores de serie más agradables que ha habido nunca".

Los fans, por su parte, expresaron públicamente su angustia y decepción, aunque también ha habido un esfuerzo concertado por separar el arte del creador, como escribió Caroline Framke en Variety, también el año pasado: "Como ocurre con cualquier franquicia perdurable, 'Buffy' ya no pertenece por completo a la frustrante persona que la creó por primera vez... En las décadas transcurridas desde que Whedon hizo de Buffy un avatar de su propia inseguridad, muchos otros guionistas, actores, miembros del equipo y fans han dejado su huella en sus historias."

Ahora, algunos de los actores clave de "Buffy" de Whedon retoman la narrativa en un podcast que podría resultar un modelo a seguir cuando un creador se desmorona bajo el peso de su propia toxicidad. "Slayers: A Buffyverse Story", publicado recientemente en Audible, es una creación de Amber Benson, que interpretó a la bruja Tara Maclay en "Buffy", y Christopher Golden, un autor que ha escrito muchas novelas dentro del universo de "Buffy". Ambos coescribieron los nueve episodios de la serie, codirigida con Kc Wayland.

El podcast reúne a muchos de los actores favoritos de los fans de la serie: Charisma Carpenter, James Marsters, Benson, Anthony Head, Juliet Landau, Emma Caulfield Ford, Danny Strong y James Charles Leary (este último quizá menos conocido por su nombre, pero reconocible para los fans como Clem, el demonio de orejas caídas y buen tipo). Ni Sarah Michelle Gellar (Buffy), ni Alyson Hannigan (Willow) ni David Boreanaz (Angel).

Es extraño reencontrarse con viejos amigos de ficción a través de un nuevo medio que parece antiguo, como una obra de radio. Escuchar el acento británico de Marsters, empapado de whisky y al borde de la campechanía, como narrador de cine negro debería provocar un escalofrío inicial de placer a cualquier amante de "Buffy".

Como fan de "Buffy", digo: ¡Adelante!

Slayers' recupera la narrativa

La gente del cine se enfada cuando se tergiversa la definición de la teoría del autor, pero voy a intentarlo de todos modos: es la visión singular de un artista -un creador, guionista y director- lo que eleva ciertas películas y series. Se puede sentir su perspectiva en cada plano, en cada diálogo. Esto fue ciertamente cierto en el caso de Whedon, cuya "Buffy" (y luego "Angel" y "Firefly", así como "Dr. Horrible's Singalong Blog") eran indiscutiblemente whedonescas. El propio término se convirtió en el nombre del principal blog dedicado a Joss.

Uno de los principales rasgos de Whedon era su devastador ingenio, que a menudo desembocaba en una franca maldad. ¿Hacía que las series fueran picantes? Claro que sí. ¿Aplastaba y enfurecía a los fans cuando mataba a sus personajes favoritos (como Carpenter y Benson)? También mucho sí.

"Cazadoras" no es, exactamente, Whedonesca. Junto con su claro afecto y profunda comprensión de los personajes que ha recuperado de "Buffy" (con la aprobación de Whedon, pero no su participación), hay una cierta, bueno, amabilidad en el corazón de esta serie que parece novedosa.

Benson, cuya impactante muerte fue uno de los momentos más polarizantes de "Buffy", se ha convertido en guionista, directora y productora, además de actriz. Y resulta bastante puntiagudo (sí, lo he dicho) presentar a la Cordelia de Carpenter al frente y en el centro como la cazavampiros.

Después de todo, fue Carpenter quien desencadenó la mayor reacción contra Whedon con sus acusaciones en 2021 de que el "hostil y tóxico" showrunner la había tratado cruelmente en repetidas ocasiones, hasta el punto de que sufría problemas físicos crónicos y traumas.

En un caso, The Hollywood Reporter escribió: "Cuando Whedon se enteró de que estaba embarazada, dice, le preguntó a la actriz si iba a "mantenerlo" y "manipuló mi condición de mujer y mi fe en mi contra", alegó Carpenter." De los muchos miembros del reparto de "Buffy" que se pronunciaron en apoyo de Carpenter, fue Benson quien calificó el plató de la serie como un "ambiente tóxico", por lo que es apropiado que ella esté al frente de esta nueva encarnación libre de Whedon.

Carpenter ha sido clara sobre la catarsis que supone seguir adelante con estos personajes en un nuevo entorno de apoyo. Como dijo a Variety, "Una de las cosas más importantes para mí sobre 'Cazadoras' es que es una oportunidad para dar permiso al fandom del 'Buffyverso' para disfrutar de la serie.... Porque en su realización participaron cientos de personas y no se trataba de una sola. Así que siento que es algo realmente hermoso tener esta oportunidad de traerla de vuelta a la vida - Cordelia específicamente - y tenerla viviendo una vida muy poderosa, y compartir su sabiduría de esa batalla. Siento que es muy poético en muchos sentidos".

No tiene por qué gustar a todos los fans. De eso se trata

No todos los fans de "Buffy" estarán de acuerdo. Dan Kois escribe en Slate sobrelo enamorados que estaban los fans de Whedon con sus "diálogos chispeantes, nos emocionábamos con sus tramas cortadas a láser, sufríamos con los personajes mientras el despiadado Joss los hacía pasar un infierno, incluso cuando los mataba". Escuchar Slayers ... me hace preguntarme si las peores cualidades de Whedon como jefe y sus mejores cualidades como showrunner eran dos caras de la misma moneda". Es un punto justo - ¿ser un verdadero autor exige, en un cierto nivel, actuar como un dictador despiadado que hará cualquier cosa para conseguir las actuaciones que quiere?

Pero otros sostienen que quizá estemos entrando en una era post-auteur, en la que esas concesiones son simplemente demasiado duras. Un modelo mejor podría ser la teoría de la adaptación. Los académicos Gary R. Bortolotti y Linda Hutcheon escribieron en la revista New Literary History que "las historias, de forma paralela a los genes, se replican; las adaptaciones de ambos evolucionan con los cambios del entorno. Su "éxito" no puede ni debe limitarse, en ninguno de los dos casos, a su grado de "fidelidad" a lo que se denomina "fuente" u "original"".

Pensemos en un mundo de cultura pop en el que cada vez es más posible que personajes, series o franquicias sean moldeados con éxito por nuevas manos para convertirlos en versiones reconocibles pero también diferentes -me atrevería a decir más evolucionadas- de lo que fueron en su día. El truco, obviamente, es que los creadores tendrían que dar su visto bueno.

Aunque no me sorprende que Whedon, que nunca se ha pronunciado sobre las acusaciones que pesan sobre él, diera su bendición a "Cazavampiros", me sorprendería que J.K. Rowling diera el visto bueno a que otra persona se encargara de sus personajes de Hogwarts. (Pero la esperanza es eterna). (Pero la esperanza es eterna.) O piense en cómo sería una continuación de "Mad Men" sin un showrunner masculino que ha sido acusado de acoso(el showrunner Matthew Weiner negó esas acusaciones).

Ya tenemos un par de ejemplos más de series que siguen adelante cuando figuras clave son destituidas. La nueva temporada de "Rick y Morty" ha estrenado diferentes voces principales tras el despido del cocreador de la serie y doblador principal, Justin Roiland, que fue acusado de violencia doméstica (esas acusaciones contra Roiland, que él consideró "falsas" en un comunicado, han sido desestimadas desde entonces, pero una importante revelación de Hollywood Reporter, para la que Roiland declinó hacer comentarios, detallaba una letanía de otros comportamientos problemáticos). Quizás con menos éxito, "House of Cards" acabó con el personaje de Kevin Spacey después de que el actor se enfrentara a múltiples acusaciones de agresión sexual (que Spacey negó y de las que fue absuelto más tarde), y continuó con Robin Wright en el centro de una última temporada muy criticada.

"Cazadoras", quizás más que cualquier otra continuación de una serie, tiene en su material de origen el punto de partida absolutamente perfecto. Hay que reconocerle a Whedon el mérito de haber construido una trama que se erige como una maravillosa metáfora del paso de la antorcha a otros creadores. En el final de la serie "Buffy", un hechizo infunde en las chicas de todo el mundo las habilidades de cazavampiros de Buffy, asegurando que ya no habrá una sola persona imbuida de todo ese poder.

Benson, por su parte, parece firmemente a bordo con la era post-auteur. Y un trozo de diálogo de "Cazavampiros" parece confirmarlo:

Anya: Los humanos también pueden ser bastante demoníacos. De hecho, a veces son peores que los demonios. Los humanos tienen más oportunidades de elegir ser buenos. Cuando no lo hacen, cuando es una elección deliberada de hacer algo egoísta, eso siempre me parece peor. Por eso las mujeres como nosotras tenemos que permanecer unidas.

Indira: ¿Mujeres como nosotras?

Anya: Las que tienen magia. Real o metafórica.

