Opinión: A veces un vídeo sexual es sólo un vídeo sexual

La historia (por si no lo sabes, un empleado del Senado fue despedido después de que se hiciera público un vídeo de alguien manteniendo relaciones sexuales en una sala de audiencias del Senado) es lo suficientemente sórdida y entretenida como para entender por qué la prensa se puso a ello como un perro con un hueso. La pregunta es: ¿por qué seguimos hablando de ello?

El vídeo se filtró inicialmente al Daily Caller (con las partes picantes del vídeo cubiertas con una nada sutil representación de la cúpula del Capitolio) y luego salpicó los titulares del resto de los medios políticos estadounidenses. Al parecer, dos hombres utilizaron los santuarios más íntimos del poder estadounidense para practicar sexo. Varios senadores lo han dicho: El Hart Senate Office Building es para las relaciones gubernamentales, no para las íntimas.

El empleado que supuestamente aparece en el vídeo ya no tiene trabajo. El senador Ben Cardin, de Maryland, se ha pronunciado al respecto. "Estaba enfadado y decepcionado", declaró a la prensa. "Es un abuso de confianza. Todo lo anterior. Es una situación trágica y ha generado mucha rabia y frustración. Estoy preocupado por nuestro personal y por cómo se sienten al respecto, y por el personal del Senado". La oficina de Cardin confirmó que el miembro del personal ya no trabaja en el Senado.

Un hombre llamado Aidan Maese-Czeropski, presumiblemente el empleado ahora desempleado, publicó en LinkedIn:

"Este ha sido un momento difícil para mí, ya que he sido atacado por perseguir una agenda política. Aunque algunas de mis acciones en el pasado han demostrado poco juicio, amo mi trabajo y nunca faltaría al respeto a mi lugar de trabajo". Añadió que "explorará qué opciones legales tengo a mi disposición en estos asuntos".

Si Maese-Czeropski es realmente el empleado que aparece en el vídeo, es lamentable que se haya visto envuelto en este espectáculo público. Cualquiera que grabe un encuentro y lo comparta con sus amigos corre un riesgo evidente. Pero uno se imagina que él no preveía que su cinematografía sería difundida a las masas.

También resulta irritante que intente convertir un escándalo sexual bastante banal del Congreso en un ataque homófobo. ¿Es probable que algunas personas encuentren esta historia aún más jugosa porque el sexo en cuestión fue entre dos hombres? Probablemente. ¿Seguiría la historia en Internet si el sexo hubiera sido entre un hombre y una mujer? Por supuesto. No se trata de un ataque políticamente motivado por la homofobia, sino de un ataque salaz derivado de un abierto morbo. No hay universo en el que "un empleado graba un vídeo sexual en el Senado" no dé que hablar.

Pero la prensa lleva días cubriendo lo que debería haber sido una historia de última hora sobre una empleada que metió la pata y fue sancionada en consecuencia. A la senadora Amy Klobuchar, de Minnesota, por ejemplo, se le preguntó si apoyaba una investigación sobre el hecho. ¿Por qué iba a ser necesaria? Las pruebas están ahí, grabadas.

Cardin ha dicho que la policía del Capitolio también está investigando. ¿Necesitamos realmente que la policía se involucre en un asunto de tan poca importancia, aunque técnicamente pueda ser propiedad del gobierno? Y los periodistas preguntaron a Cardin, que ya parece haber tomado medidas apropiadas en este asunto, si va a revisar las prácticas de contratación de su oficina. ¿Cómo? ¿Preguntando a los posibles empleados si estarían tentados de mantener relaciones sexuales en los terrenos del Capitolio?

La moraleja de esta historia no es complicada: A veces, la gente hace cosas estúpidas, son atrapados y se enfrentan a un castigo. A veces, cuando esas estupideces combinan sexo y política, el final infeliz es encontrarse en el ojo público voyeurista.

La historia debería terminar aquí, con una empleada humillada sin trabajo, un senador haciendo todos los cacareos de rigor, la prensa política riéndose como niños traviesos y el resto de nosotros siguiendo con nuestras vidas. En cambio, algunos miembros del Congreso, aparentemente muy sensibles, se han metido en la historia y parecen estar tratando de mantenerla el mayor tiempo posible, aparentemente para ganar puntos con sus bases.

El congresista republicano Mike Collins, de Georgia, tuiteó "Porno gay en el Senado"; él y otros conservadores que llevan mucho tiempo pervirtiendo la verdad con falsas afirmaciones destinadas a anular las elecciones de 2020 están ahora diciendo que este escándalo sexual es peor que el intento de golpe de Estado del 6 de enero.

Esto expone bastante sobre lo desalineadas que están nuestras prioridades cuando se trata de sexo, política y poder, y nuestro curioso deseo de convertir pequeñas fechorías en problemas mucho más serios, si esas fechorías implican sexo.

Esta no es una historia de acoso o abuso sexual; no es un indicio de depravación que llega hasta la cima. Los reporteros políticos ya tienen un trabajo duro; ¿por qué aferrarse a esta historia e inflarla hasta convertirla en algo más grande?

Culturalmente hablando, los estadounidenses tienen una relación perversa con el sexo. Por un lado, lo utilizamos para vender de todo, desde coches a hamburguesas, buscamos imágenes y vídeos de él a gran velocidad, y casi todos lo practicamos fuera de los límites del matrimonio. Por otro, nos quejamos de que los niños aprendan demasiado sobre ella y hacemos todo lo posible por establecer políticas que reduzcan el placer y fomenten el peligro. La derecha estadounidense lleva mucho tiempo intentando restringir la educación sexual y haciendo hincapié en la abstinencia hasta el matrimonio. Ahora, algunos conservadores limitan los debates sobre orientación e identidad sexual en las escuelas, prohíben el aborto, obligan a las mujeres a arriesgar su vida y su salud en el embarazo e intentan dificultar el acceso a los anticonceptivos.

En este panorama profundamente desquiciado, lo último que necesitamos son políticos y periodistas que se crean vigilantes sexuales de pasillo, exigiendo no sólo que un individuo con mal comportamiento se enfrente a las consecuencias, sino golpeando las puertas de los políticos para exigirles que respondan por las decisiones impulsivas y descabelladas, pero en última instancia sin víctimas, de sus empleados.

A menos que seas una estrella del porno, probablemente no deberías practicar sexo en el trabajo. Cualquiera que lo haga probablemente debería perder su trabajo. Pero una flagelación pública tanto del empleado como del jefe parece mucho menos apropiada. Esta historia merecía un día de comentarios y la rápida expulsión del infractor, no una atención mediática prolongada. A veces, el escándalo de un vídeo sexual en el Senado no tiene que ver con fallos de arriba abajo, ni con una homofobia enérgica, ni con fechorías que merezcan una investigación. A veces, un vídeo sexual es sólo un vídeo sexual.

