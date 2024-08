- Opera en el reino de la ambigüedad.

En enero, la legendaria actriz Nicole Eggert (52), exestrella de "Baywatch", compartió que había sido diagnosticada con cáncer de mama en diciembre de 2023. Actualmente, se siente "bien" nuevamente, como compartió con la revista "People". "Estoy en una especie de limbo, he completado mi tratamiento, solo esperando pruebas adicionales y espero la cirugía", mencionó en la premiere de "After Baywatch: Moment in The Sun" en Los Ángeles el 26 de agosto.

Lo que hizo el viaje de Nicole Eggert particularmente desafiante

Durante su entrevista, Eggert también habló sobre el aspecto más desafiante de sus últimos meses. "Pasas mucho tiempo esperando, y eso es algo de lo que no era realmente consciente y que nadie realmente menciona", expresó. "Pero el limbo es lo más difícil, porque nunca sabes qué está sucediendo. Cuando estoy en tratamiento, siento que estoy logrando algo".

La espera fue particularmente "molesta", admitió. Encontró consuelo en "muchas meditaciones". También buscó ayuda de un chamán. "Haré lo que sea, lo que sea que pueda. Ya sea que tome un paseo o medite, intentaré cualquier cosa para distraerme", dijo Eggert mientras asistía a la premiere de LA con el cabello corto y platino.

Su principal fuente de motivación

Sus hijas Dilyn (25) y Keegan (13) jugaron un papel significativo en mantener el ánimo de Eggert alto. Manejaron el diagnóstico "bastante bien" y no le dieron un trato especial. "Mantuvieron las cosas animadas. Y realmente amé eso de ambas. Ambas actuaron como si nada estuviera cambiando. Como si los días simplemente continuaran como de costumbre", compartió.

Además, la nueva serie documental "Baywatch", en la que Eggert apareció y co-produjo, sirvió como una "gran distracción". "Sirvió como un fuerte incentivo para mí, no solo para enfocarme en mi salud. Me dio una razón", agregó.

Nicole Eggert interpretó el personaje de la socorrista Summer Quinn en la serie de televisión "Baywatch" de 1992 a 1994. También apareció en la película para televisión "Baywatch - Wedding in Hawaii" en 2003. La serie documental "After Baywatch" presenta a exestrellas de la serie de culto, con material detrás de escena nunca antes visto revelado.

