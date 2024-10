OpenAI ha obtenido recientemente un importante impulso financiero.

Actualmente, a medida que OpenAI se desvía de un laboratorio de investigación liderado por una organización sin fines de lucro hacia un poderío de IA rentable, es un momento adecuado para examinar la empresa y su equipo directivo, conocido por su brillantez intelectual, aunque a veces caótica. Si aceptamos la idea subyacente de OpenAI de que la IA superior a la humana es inevitable y que son la entidad ideal para manejar ese poder, entonces merece la pena hacer una pausa y cuestionar la antigua pregunta empresarial: ¿De verdad?!

Recientemente, OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, anunció una ronda de inversión privada de $6.6 mil millones, la más grande en la historia de Silicon Valley, lo que da a la joven empresa una valoración de $157 mil millones. A pesar de una ruta poco clara hacia la rentabilidad, similar a las empresas públicas con valoraciones similares como Goldman Sachs y Pfizer.

Esta ronda de financiación masiva incluye, según se informa, a pesos pesados de la tecnología como Microsoft, que ya ha invertido más de $13 mil millones desde 2019, Thrive Capital, Nvidia, Ark Investment Management y SoftBank.

Notablemente, Apple estaba considerando unirse a este exclusivo grupo, pero en el último momento decidió no hacerlo, según informó The Wall Street Journal.

Desafortunadamente, las razones detrás de la decisión de Apple de retirarse no se han revelado.

Apple es selectiva en cuanto a las asociaciones estratégicas, por lo que no sorprende ver algunas señales de advertencia que surgen en relación con las operaciones de OpenAI y el valor de su tecnología.

Queda claro que la empresa está consumiendo considerablemente más fondos de los que genera, según la cobertura de The New York Times.

Vamos a analizar algunos números:

OpenAI espera ingresar $3.7 mil millones en ingresos este año, principalmente a través de suscripciones premium de ChatGPT y la licencia de su tecnología a desarrolladores externos.

Sin embargo, se estima que quemará $5 mil millones en costos este año.

Aunque esto no es catastrófico para una startup en crecimiento con ambiciones tan altas como las de OpenAI, sí genera cierta preocupación.

La situación se vuelve aún más interesante:

OpenAI predice que sus ingresos aumentarán más de tres veces hasta $11.6 mil millones el próximo año. (No puedo evitar expresar mi escepticismo: ¿De verdad?).

Y para 2029, aspira a una cifra astronómica de $100 mil millones en ventas, lo que representa un aumento de más del 2600% en los próximos 5 años. (Francamente, pregunto: ¿De verdad?).

Permanece incierto si OpenAI está trabajando activamente para reducir su significativo gasto de efectivo. (La empresa no estaba disponible para comentarios para The New York Times y CNN.)

Pregunté a Gil Luria, director gerente de la firma de inversión D.A. Davidson, sobre mi escepticismo hacia OpenAI. Él desafió amablemente mis dudas.

"La transición de $0 a casi $4 mil millones en ingresos fue históricamente sin precedentes", admitió Luria. "No he visto a nadie crecer tan rápido a esta escala y lo están haciendo de nuevo directamente desde el principio con solo las primeras etapas de su desarrollo de productos".

Sin embargo, habiendo dicho eso, Luria reconoció que alcanzar $11 mil millones en ingresos requiere una secuencia extraordinaria de eventos que ocurran y que nada se desvíe del curso.

La proyección de $100 mil millones para 2029, según él, es puramente mítica y no se parece en nada a la realidad.

Una manera en que OpenAI podría mejorar sus márgenes de ganancia sería reduciendo los costos. Sin embargo, incluso si se vuelven meticulosos en el ahorro, persiste el problema económico que afecta a la industria de la IA generativa: el entrenamiento y operación de grandes modelos de lenguaje es un proceso enormemente costoso. Esto es único en comparación con los anteriores auges tecnológicos. De hecho, cuanto más se utilice ChatGPT, más costoso será en "cómputo", como se llama en la industria. Ejecutar estos grandes modelos de lenguaje requiere semiconductores avanzados, alojados en enormes centros de datos que consumen mucha energía. No sorprende que virtually every prominent AI player is eager to secure access to low-cost nuclear energy, as I discussed earlier this week.

Los economics of AI son solo uno de los obstáculos de OpenAI.

Otro desafío es el drama digno de un premio Bravo que se desarrolla entre sus fundadores y miembros de la junta. Las circunstancias internas podrían dar lugar a una gran serie de televisión.

OpenAI se estableció en 2015 por el CEO Sam Altman y otros 10 como una organización sin fines de lucro que ofrecía "IA general segura y beneficiosa para el beneficio de la humanidad".

Luego se transformó en una empresa de propósito mixto, una corporación con fines de lucro guiada por una junta sin fines de lucro.

Con una plantilla de 1.700 personas, se está preparando para abandonar en gran medida su aspecto sin fines de lucro y transformarse en una "corporación de beneficio público" - una empresa con fines de lucro con un espíritu caritativo.

Mientras tanto, varios ejecutivos han abandonado, lo que ha generado preguntas sobre el compromiso de Altman con la misión original de la empresa ante un importante flujo de efectivo en efectivo.

Ahora que OpenAI ha reunido un gran tesoro de guerra, puede centrarse en el siguiente nivel de ChatGPT. Según Luria, sea cual sea el nuevo producto de OpenAI, debe dejarnos sin aliento.

"Si GPT-5 no es significativamente mejor que GPT-4, su carrera se acorta significativamente", me dijo.

"Pasar de un modelo tan inteligente como un graduado de escuela secundaria a GPT-40 estar a la par con un candidato a doctorado, la próxima iteración debería acercarnos un paso más a un modelo que supera a cualquier ser humano... esta actualización parece una inversión digna".

Dado el aumento previsto de los ingresos y los objetivos de ventas ambiciosos de OpenAI, algunos inversores prominentes expresan escepticismo, como Gil Luria de D.A. Davidson, que considera la proyección de $100 mil millones para 2029 como poco realista.

Dado el alto costo asociado con el entrenamiento y la operación de grandes modelos de lenguaje, como ChatGPT, que aumenta a medida que aumenta el uso del modelo, la gestión de los gastos se convierte en un desafío crítico para las empresas de la industria de IA generativa.

