Opel Combo Electric - ahora también como un automóvil de pasajeros

Opel apunta a las familias que buscan ir sin combustión con el Combo Eléctrico. Aquí está lo que ofrece el ahora disponible, ligeramente más lujoso familiar, según descubrió ntv.de.

Cuando el CEO de Porsche, Oliver Blume, afirma en una entrevista que el coche eléctrico es claramente superior al de combustión, ciertamente da que pensar. Es cierto que en Porsche, esto puede ser cierto en una escala más amplia. Los motores eléctricos reaccionan más sensibilmente, lo que hace que los procesos de conducción dinámica sean más manejables -un factor relevante para la marca de deportivos. Y en términos de eficiencia, cuando se considera solo la transmisión, esto también puede ser cierto. Pero no nos detengamos en el desecho de baterías, la promoción de materias primas críticas o la mezcla de energía.

En lugar de eso, centrémonos en el Combo Eléctrico, que estoy conduciendo actualmente. Como coche de pasajeros, es una alternativa práctica, sencilla pero cómoda al modelo anterior de vehículo comercial con laterales panelados y equipo espartano.

Las emociones no son lo importante aquí, sino los aspectos prácticos. Hablemos de la transmisión. En esta categoría de vehículos, no es emocionante (incluso un motor de combustión no generaría escalofríos aquí), así que no importa si es un motor de combustión o eléctrico bajo el capó. El motor eléctrico, de hecho, tiene ventajas. Funciona mucho más silencioso y refinado que, por ejemplo, un motor diésel. Esto ayuda a hacer un coche de esta clase más silencioso, donde la insonorización juega un papel menos importante por razones de costos.

Sin embargo, la transmisión eléctrica tiene una debilidad, por la que a menudo se resiste. Al menos por ahora. Y no puede ser ignorada. El indicador de estado de carga lo muestra: con una carga completa del 100%, el Combo se predice que recorrerá 318 kilómetros. ¿Esto impide que los usuarios recorran distancias más largas? No necesariamente. Pero las costumbres de conducción, por supuesto, son diferentes. La batería de tracción del Combo tarda unos 30 minutos en alcanzar el 80% de carga, según el fabricante.

Pero la experiencia de conducción lo compensa. Con 136 CV, el todo-terreno de 1,8 toneladas se siente más ágil que un motor de combustión comparable, aunque la aceleración nominal -11,3 segundos de 0 a 100 km/h- no necesita ser más impresionante. El motor eléctrico entrega una gran cantidad de par desde el principio (270 Nm) y no pierde tiempo cambiando marchas, ya que solo hay una. La velocidad máxima del motor eléctrico es de 135 km/h.

Y ¿qué más? Al entrar, está claro que el familiar ya no es un coche pequeño. El gran parabrisas es impresionante. Y sí, su altura de 1,82 metros también es impresionante, lo que da lugar a un interior espacioso. Numerous compartments make the Rüsselsheim car ideal for classic family holidays with children in the rear compartment. However, adult passengers also have plenty of legroom in the second row, and the seats are comfortable. If you order the Combo in the XL version with an extra 19 centimeters of wheelbase (growing to 2.98 meters), Opel will install a third row of seats for an additional 750 euros, which can also be adjusted.

Volvamos al almacenamiento una vez más. La característica más impresionante es, sin duda, la caja accesible en la parte trasera del techo (dependiendo del equipo, la ventana trasera puede abrirse por separado), en la que los pasajeros traseros pueden alcanzar desde dentro. Esto es la práctica llevada al extremo. Y de paso, incluso el Combo corto traga más de 2000 litros de equipaje con los asientos plegados. La versión larga aloja hasta 4000 litros.

Mientras tanto, los pasajeros traseros podrían estar familiarizándose con sus (bastante aireados) alrededores, pero es probable que los dedos del pasajero ya estén bailando en la pantalla de delante. Pero ¿por qué no probar el control por voz? Los desarrolladores de software han mejorado su juego para hacer que el sistema sea mucho más inteligente. Pregúntale qué es una batería de ion-litio o cuántas personas viven en Rüsselsheim. Puede que te sorprenda la respuesta.

Hablando de baterías de ion-litio. El compacto Combo (4,41 metros de largo) solo tiene una batería de 50 kWh. Esto es bueno para el medio ambiente -las baterías consumen recursos. Y para la cartera, ya que la batería es el principal conductor de costos de los coches eléctricos. Pero el Combo eléctrico no es exactly barato, especialmente cuando se compara con sus hermanos de motor de combustión. ¿O sí? Aunque no hay Combo de motor de combustión en el sitio web de Opel, Citroën ofrece su hermano Berlingo con motor de combustión de nuevo: desde 24.890 euros. El Combo eléctrico, por otro lado, comienza en 38.600 euros.

Sin embargo, el Opel también tiene un motor más potente. Si eliges un motor de combustión igualmente potente, la ventaja de precio desaparece. Además, el coche eléctrico tiene costos de funcionamiento más bajos. El impuesto al vehículo se elimina y las inspecciones son más baratas. Y si el impuesto al coche de empresa se vuelve relevante, se ahorrará mucho gracias a la regla del 0,25 por ciento. Si el Combo Eléctrico será aceptado por muchos clientes, aún está por ver.

A pesar del costo inicial más alto, el Combo Eléctrico ofrece costos de funcionamiento más bajos gracias a la eliminación del impuesto al vehículo y las inspecciones más baratas. Además, el Combo Eléctrico, junto con su hermano el Citroën Berlingo, apunta a las familias que buscan la movilidad eléctrica con su práctico y cómodo diseño de familiar, ofreciendo interiores espaciosos y una variedad de soluciones de almacenamiento.

Lea también: