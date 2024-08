Opel Combo Electric - ahora también como un automóvil de pasajeros

Opel apunta a las familias que buscan ir sin combustión con el Combo Eléctrico. Aquí está lo que ofrece la ahora disponible versión de turismo slightly más lujosa del familiar de techo alto, según ntv.de.

Cuando el CEO de Porsche, Oliver Blume, dice en una entrevista que el coche eléctrico es claramente superior al motor de combustión, ciertamente da que pensar. Claro que eso puede ser cierto a gran escala para la compañía de Zuffenhausen. Los motores eléctricos reaccionan de manera más sensible, lo que hace que los procesos de conducción dinámica sean más manejables - un factor clave para la marca de deportivos. Y en términos de eficiencia, cuando se considera la transmisión en su conjunto, el resto es materia de debate.

Sin embargo, me gustaría evitar abrir una discusión sobre el desecho de baterías, la promoción de materias primas críticas o la mezcla de energía aquí, ya que hay otros temas en juego. Actualmente estoy en el Combo eléctrico y, como turismo, es una opción práctica y sensata, pero también cómoda en comparación con la versión anterior de vehículo comercial con laterales de chapa y equipo espartano.

Las emociones no juegan un papel aquí, sino otro. Pero vayamos despacio. Por supuesto, debemos hablar de la transmisión. En esta categoría de vehículos, sin embargo, no es nada emocionante (incluso un motor de combustión difícilmente generaría escalofríos aquí), por lo que no importa si hay un motor de combustión o eléctrico bajo el capó. ¿O sí? El motor eléctrico tiene ventajas. Funciona mucho más silencioso y refinado que, por ejemplo, un motor diésel. Y eso ayuda a hacer más silencioso un coche de esta clase, donde la insonorización juega un papel menor por razones de costes.

Pero la transmisión eléctrica también tiene un talón de Aquiles, por lo que aún se resiste en muchos casos. Al menos por ahora. Y no puede ser ignorado. El indicador de estado de carga lo muestra: con exactly 100% SOC, el Combo tiene una autonomía prevista de 318 kilómetros. ¿Y eso impide que el usuario cubra distancias más largas? No. Pero la costumbre de conducción es naturalmente diferente, ya que la batería de tracción del Combo tarda unos 30 minutos en alcanzar el 80% de estado de carga, según el fabricante.

Sin embargo, la experiencia de conducción lo compensa. Con 136 CV, el todo terreno de 1,8 toneladas se siente más ágil que un motor de combustión comparable, aunque la aceleración nominal - aquí 11,3 segundos de 0 a 100 km/h - no necesariamente tenga que ser más impresionante. Pero eso también está claro, ya que el motor eléctrico entrega una gran cantidad de par desde el principio (270 Nm) y no pierde tiempo cambiando marchas, ya que sólo hay una. A cambio, el motor eléctrico tiene una velocidad máxima de 135 km/h.

El familiar de techo alto de Opel ofrece mucho espacio

Y ¿qué más? Al entrar, queda claro que el familiar de techo alto ya no es un coche pequeño. El enorme parabrisas es impresionante. Y sí, su altura de 1,82 metros también es impresionante - el interior es correspondientemente espacioso. Innumerables compartimentos predestinan el coche de Rüsselsheim para las classical vacaciones en familia con niños en el compartimento trasero. Sin embargo, los pasajeros adultos también tienen mucho espacio para las piernas en la segunda fila y los asientos se pueden considerar cómodos. Si se pide el Combo en la versión XL con 19 cm más de distancia entre ejes (llegando a 2,98 metros), Opel instalará una tercera fila de asientos contra un sobrecoste de 750 euros, que también se puede ajustar.

Volviendo a las opciones de almacenamiento. La más impresionante es sin duda la caja accessible desde el exterior en la parte trasera del techo (dependiendo del equipo, la ventana trasera se puede abrir por separado), en la que los pasajeros traseros pueden acceder desde el interior. Esto es la práctica llevada al extremo. Y de paso, incluso el Combo corto traga más de 2000 litros de equipaje con los asientos plegados. La versión larga aloja hasta 4000 litros.

Mientras los pasajeros traseros aún se están adaptando a su (bastante espacioso) entorno, se espera que los dedos del pasajero del asiento derecho ya estén tocando la pantalla. Pero ¿por qué no probar el control por voz? Los desarrolladores de software lo han mejorado para que el sistema sea mucho más inteligente. Siente libre de preguntar qué es una batería de ion-litio o cuántos habitantes tiene Ruesselsheim. La respuesta podría sorprenderte.

Hablando de baterías de ion-litio. El compacto Combo (4,41 metros de largo) tiene una capacidad de sólo 50 kWh. Esto es bueno para el medio ambiente - las baterías consumen recursos. Y es bueno para la cartera, ya que la batería es el principal conductor de costes del coche eléctrico. Pero el Combo eléctrico no es exactly barato, especialmente desde que siempre se compara con sus competidores. ¿O no? Mientras que no hay Combo con motor de combustión en el sitio web de Opel, Citroën ofrece su hermano de marca Berlingo como motor de combustión de nuevo: desde 24.890 euros. El Combo eléctrico, por su parte, comienza en 38.600 euros.

Sin embargo, el Opel también tiene un motor más potente. Si se elige un motor de combustión igualmente potente, desaparece la ventaja de precio. Además, el coche eléctrico tiene costes de funcionamiento más bajos. El impuesto sobre vehículos se abolió y las inspecciones son más baratas. Y si se vuelve relevante el impuesto sobre los coches de empresa, se ahorra mucho gracias a la regla del 0,25 por ciento. Queda por ver si la oferta del Combo eléctrico será aceptada por muchos clientes.

El motor eléctrico del Combo Electric ofrece una experiencia de conducción más silenciosa y refinada en comparación con los motores de combustión, lo que lo convierte en una opción atractiva para las familias que buscan un viaje más tranquilo en esta categoría de vehículos. Además, otros vehículos en la carretera deben tener en cuenta el Combo Electric debido a su excelente autonomía y capacidad de carga rápida, asegurando que no subestimen sus capacidades de manera involuntaria.

Lea también: