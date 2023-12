Ons Jabeur hace historia en el Grand Slam al alcanzar las semifinales de Wimbledon

La número 3 del mundo remontó un set en contra, superando un comienzo nervioso, para vencer a Marie Bouzková por 3-6 6-1 6-1 en la Pista Central.

Sin embargo, tras alcanzar la ronda de las cuatro finalistas, declaró que para ella personalmente era algo que se veía venir desde hacía mucho tiempo.

"Esperaba llegar a esta fase desde hace mucho tiempo. En cuartos de final pasé algunos apuros", declaró Jabeur a los medios de comunicación.

"Estuve hablando un poco con (el ex número 22 del mundo) Hicham Arazi, y me dijo: 'Los árabes siempre perdemos en cuartos de final y estamos hartos de ello. Por favor, acaba con esto'. Yo le dije: 'Lo intentaré, amigo'... Nos estábamos mandando mensajes y él estaba muy contento. Me dijo: 'Gracias por llegar por fin a la semifinal. Ahora sí que puedes ir a por el título'".

Para Jabeur, cuartofinalista en Wimbledon el año pasado y en el Abierto de Australia en 2020, fue un caso de encontrar sus pies en la pista histórica.

Tras un primer set descuidado, en el que la defensa y la velocidad de Bouzková ayudaron a Jabeur a cometer errores inoportunos, la tunecina encontró por fin su sitio.

La jugadora de 27 años consiguió más golpes ganadores que errores en los dos últimos sets, ganando ocho juegos consecutivos desde el 2-1 en la segunda manga.

Y ganó ocho de los últimos nueve puntos de la manga definitiva para adjudicarse una victoria importante y decisiva.

Jabeur se enfrentará a otra semifinalista por primera vez , Tatjana Maria, por un puesto en la final.

Maria está disfrutando de su propia racha extraordinaria al alcanzar las semifinales, sólo 15 meses después del nacimiento de su segunda hija.

La alemana y Jabeur son buenas amigas fuera del tenis, y Jabeur admite que la número 103 del mundo es su "compañera de barbacoa".

"Es muy bonito verla con sus bebés en la gira. El hecho de que haya vuelto y lo haya hecho todo y, realmente, se merezca estar aquí", dijo Jabeur. "Tuvo un cuadro muy duro, ganó a (Jelena) Ostapenko y a (Maria) Sakkari. Ha jugado muy bien. Sé que puede jugar muy bien en hierba.

"Obviamente, es duro jugar contra ella, y bromeaba con Charlotte (la primera hija de Maria) diciéndole: '¿Me vas a apoyar a mí o a tu madre? Me alegro mucho por ella, porque está recibiendo lo que se merece. Sé que ha luchado mucho. No es fácil volver después de tener dos hijos. Va a ser un gran partido entre nosotras, mucho respeto, seguro".

Fuente: edition.cnn.com