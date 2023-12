Olivier Rousteing: 'Cuando pierdes el amor de tu madre biológica... no tienes miedo a nada'

No conozco a mis padres biológicos y no sé por qué me abandonaron pero, creo que es lo que me hace fuerte hoy en día. Cuando pierdes el amor de tu madre biológica, en cierto modo, sientes que no tienes miedo de nada. Sólo tienes que seguir adelante, creer en ti y no tener miedo.

Como parte de mi trabajo como editora invitada, quiero hablar de los diferentes orígenes, la diversidad y la infancia. Temas que son muy importantes para mí y para el mundo que habitamos hoy en día.

Mis padres adoptivos me querían y me hicieron creer en mí misma, pero me di cuenta hacia los 11 años de que era diferente cuando me acosaban en el colegio: los niños me decían cosas como "eres un cabrón, tu madre es una prostituta, tu padre no es tu padre".

La moda me ayudó; fue como una terapia. Con la moda, podía identificarme con algo. Cuando te vistes, intentas interpretar un personaje, y yo interpreté tanto este personaje cuando era niña.

Cuando los amigos después del colegio me preguntaban por qué tenía un aspecto diferente al de mis padres, yo decía: "Oh, soy un príncipe de Egipto o de Marruecos o de Brasil".

Juventud, raza y tradición

Cuando la prensa anunció que yo era el nuevo director creativo de Balmain, lo que más chocó a mucha gente no fue mi edad (entonces tenía 26 años), sino mi color, y eso sí que me sorprendió. De repente empezaron a circular historias sobre mí como la primera diseñadora negra en una casa de moda de lujo.

A veces la gente de la moda se cree muy moderna y vanguardista, pero creo que el sistema también puede ser bastante anticuado. Hoy me siento orgullosa de hablar de un mundo en el que vas por la calle y ves tanta diversidad, gente diferente, colores diferentes, razas diferentes.

Es lo que quiero intentar expresar en mi pasarela, en mi casting. Todas mis chicas, no importa su edad, pueden ser madres, pueden tener 20 años, pueden tener diferentes formas corporales y ser de diferentes colores. Asiáticas, americanas, africanas, europeas... son mujeres bellas y fuertes que están orgullosas de desfilar".

Una musa moderna

Creo que por eso elijo musas que son realmente diferentes y modernas: las elijo porque son contemporáneas, forman parte de este nuevo mundo.

Forman parte del presente y del futuro. Por ejemplo, Kim Kardashian. Es mi amiga, es una mujer que me encanta por diferentes razones. Primero, creo que es poderosa, representa al nuevo mundo y representa a la nueva familia: Kim, Kanye, North. Creo que es una familia moderna. Cuando yo era niña, no tenía este ejemplo.

También creo que está superando los límites de la forma femenina. Me encanta vestirla, tiene un tipo de cuerpo diferente al de las modelos de mi pasarela. Me encanta ver cuerpos diferentes, chicas diferentes, personalidades diferentes y orígenes diferentes: ella forma parte de mi mundo.

#Diversidad

Decidí ser diseñadora porque me encanta la ropa, la moda y el glamour del mundo de la moda. Pero me di cuenta de que no quería limitarme a complacer a la primera fila y a la industria.

Tengo la oportunidad de expresar mucho más que eso: mi visión del mundo y la diversidad. Siempre ha formado parte de mi vida, de mi sangre y de mi mente, pero es un tema que puedes expresar de verdad cuando has crecido y sabes quién eres.

Quiero llegar a la gente que sueña a lo grande y por eso, para mí, la diversidad es un tema tan importante. Es algo que forma parte de mí y por lo que siempre lucharé.

