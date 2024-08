Los Pochers! ¡Reciclados lately! - Oliver Pocher recuerda su boda con Amira

En el episodio actual del podcast conjunto de Oliver Pocher (46) y su ex-esposa Alessandra Meyer-Wölden (41), también conocida como Sandy, el tema principal es las vacaciones. Sin embargo, no sería "Los Pochers! Reciclados Recently" si no mencionaran a la antigua pareja de Oliver, Amira Pocher (31), en algún momento.

Grabado en vivo en Berlín, el "Especial de Vacaciones" ve a Pocher quejarse de varias molestias menores relacionadas con volar, entre otras cosas. El anfitrión es mencionado brevemente varias veces. Se casaron en 2019, y después de que su matrimonio fallara, su antigua relación y divorcio fueron ampliamente discutidos en "Los Pochers! Reciclados Recently" y en el podcast "Vida de Amor - con Amira & Hima", que Amira dirige con su hermano.

Oliver Pocher sobre sus vacaciones en las Maldivas

Cuando Pocher le pregunta a Meyer-Wölden sobre la vacación más hermosa de su vida, ella menciona dos: una estancia en las Maldivas y otra en Sudáfrica. En ambas ocasiones, Pocher estaba con ella. Recuerda haber estado embarazada durante su vacación en las Maldivas con su ex, solo unas pocas semanas antes de dar a luz.

Fue tan hermoso allí que Pocher luego se casó en las Maldivas, sugiere Meyer-Wölden. "Sí, me casé allí", confirma el comediante. "Con Amira, me casé en las Maldivas. Fue una boda pequeña, solo con nuestro círculo más cercano". También comparte que sus pantalones estallaron cuando llevó a Amira al umbral, ya que ella también estaba embarazada en ese momento.

El año pasado, Pocher le deseó un feliz aniversario de boda a Amira en Instagram, a pesar de su separación previamente anunciada. Compartió fotos de su boda en las Maldivas, con una radiante Amira. Ella había declarado anteriormente en la plataforma: "Tuve la boda más hermosa jamás". A pesar de que fue una ceremonia pequeña, expresó: "Estoy absolutamente agradecida y no siento que me esté perdiendo nada".

Pocher está "divorciado felizmente"

A pesar de que el nombre de Amira aparece un par de veces más en el episodio del podcast, también había interés de la audiencia en cómo están las cosas entre Pocher y su primera ex-esposa. "¿Cómo describirías tu estado, actualizado?", preguntó uno de los asistentes. "Nuestro estado es 'divorciados felices'", respondió Pocher. Sin embargo, han construido una cercanía adicional a través de su podcast conjunto.

