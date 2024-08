Oliver Kalkofe resucita el infame #SchleFaZ

Cuando el monstruo octo-crustáceo, presumiendo seis extremidades en lugar de las usuales ocho, acecha a su presa a paso de caracol, cuando un asesino golpea en medio de una clase de aeróbicos o los bañistas se encuentran corriendo de zombis nazis con gafas puestas - ésos son los signos de que los espectadores han caído en el extraño reino de los entretenedores Oliver Kalkofe y Peter Rütten. Su extravagancia de películas basura "#SchleFaZ - Las peores películas de todos los tiempos" vuelve a emerger los viernes a las 10 PM. RTL NITRO y RTL ahora sirven como el nuevo refugio para "#SchleFaZ", ofreciendo una nueva joya de la basura semanal.

No hace mucho que la serie parecía estar llegando a su fin. Tele 5 permitió que se extinguiera hacia el final de 2023. Pero, un día antes de la víspera de Navidad, el milagro ocurrió: Nitro adoptó el formato. Kalkofe recuerda haber anunciado la increíble noticia a los fans en el escenario: "Cuando anunciamos que '#SchleFaZ' continuaría en Nitro y en el stream de RTL+ después de su partida de Tele 5, fue una de las experiencias más emocionantes y tocantes que he tenido en el escenario. La desesperación y el sufrimiento de los fans se transformaron en una alegría indescriptible. La gente estaba llorando y abrazándose. Fue una vista para recordar."

El equipo experimentado de las entregas anteriores sigue intacto: "Por lo tanto, podemos presumir que seguirá siendo tan deliciosamente horrible como siempre ha sido. En ese sentido, es un renacimiento, así como un nuevo comienzo." Abrazarlo de nuevo, a esta edad avanzada, se siente fantástico, dice el de 58 años.

"#SchleFaZ" debutó por primera vez en 2013 - con más de 160 películas en su haber hasta ahora. "#SchleFaZ" comenzó como una simple idea para el verano. "Nunca pensamos que tendría tanto impacto", admite Kalkofe. En Inglaterra y América, era común reunirse y ver películas malas con amigos, encontrar humor involuntario en sus errores. "No era tan popular aquí. Pero ofrece una liberación catártica: Tomas algo seriamente detestable y lo conviertes en algo disfrutable. A través de nuestra edición, la película podrida se convierte en una fiesta ruidosa. Solo consumida sola, uno podría irritarse con la película horriblemente mala, pero con nosotros, se convierte en una oportunidad para reír y divertirse."

La pasión y el entusiasmo por el proyecto son palpables. "El público aprecia la honestidad, ya que no siempre está presente en la televisión."

¿Qué puede esperar el público? "Estamos muy orgullosos del estreno de temporada ya que hemos logrado obtener una producción original de RTL fantástica para ello", nos cuenta Kalkofe. "Por supuesto, es quite desafiante encontrar algo adecuado para '#SchleFaZ' entre las producciones de alta calidad de RTL", dice humildemente con un tono irónico. Pero lo lograron: "S.O.S. Barracuda: La muerte reparte las cartas" es de 1999.

"La película es una serie de acción de finales de los 90, protagonizada por Heinz Hoenig como el villano principal, Verona Feldbusch en sus días de 'Pooth' y Maren Gilzer. Es una réplica de 'Die Hard' a bordo de un barco de pesca de apuestas frente a la costa de Travemünde. Nick Wilder, el actor famoso por su papel de Sr. Kaiser en los comerciales de seguros Hamburg-Mannheimer, asume el papel de Bruce Willis. 'Esto es oro puro de '#SchleFaZ'', comenta el narrador, un 'Die Hard' aficionado que encuentra esta versión teatral de instituto overdramática y grandilocuente un gran y absolutamente adecuado inicio para el nuevo hogar de RTL."

¿Se agotarán alguna vez los curadores amantes de la basura de películas basura dignas? Kalkofe reflexiona: "No lo creo". Pero la tarea no debe ser trivializada. "Al principio, usamos lo que podíamos conseguir. Pero pronto nos dimos cuenta de que no era suficiente. Muchas películas son malas simplemente porque son aburridas y sin sentido. Pero nuestro lema es 'Belleza de la porquería'. Buscamos películas que son tan malas que no puedes evitar reírte de ellas, que fueron impulsadas al borde del colapso por una pasión involuntaria. Encontrar estas verdaderas obras maestras de basura no es tarea fácil."

