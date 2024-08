- Oliver Kalkofe declara una fuente interminable de experiencias cinematográficas sub-par.

Cuando un monstruo similar a un Kraken con seis brazos en lugar de ocho acecha a su presa a un ritmo relajado, cuando un asesino en serie reclama vidas en un estudio de aeróbic o fugitivos deben escapar de nazis acuáticos zombis que llevan gafas de sol: es entonces cuando el público sabe que se ha unido a los cómicos Oliver Kalkofe y Peter Rütten.

Este pasado viernes a las 10:00 p.m., su "festival de basura" "#SchleFaZ – Las peores películas de todos los tiempos" comenzó su última etapa. El canal filial de RTL, Nitro, se ha convertido en el nuevo hogar de "#SchleFaZ", ofreciendo una nueva joya de la pila de basura cada semana.

El Milagro de las Festividades

Solo han pasado unos meses desde que la serie parecía estar al borde de la extinción. Tele 5 finalmente la dejó al final de 2023. Pero entonces, justo antes de Navidad, ocurrió un milagro: Nitro reclamó el formato.

Kalkofe compartió su alegría con los fans durante una entrevista de dpa, "Anunciar el milagro de Navidad de que '#SchleFaZ' continuaría en Nitro y se transmitiría en RTL+ después de dejar Tele 5 fue uno de los momentos más emocionantes y emocionales que he tenido en el escenario. La insoportable tristeza y desesperación de los fans se transformó en pura alegría. La gente estaba realmente llorando y abrazándose. Fue increíble."

El equipo original de las temporadas anteriores sigue a bordo. "Por eso podemos decir con orgullo: seguirá siendo tan deliciosamente cutre como siempre ha sido. En ese sentido, es tanto un reinicio como un nuevo comienzo." Experimentar esto de nuevo, "a una edad avanzada", se siente genial, dice el de 58 años.

Nacido de una idea caprichosa

La serie lleva desde 2013 - con más de 160 películas en su colección hasta ahora. "#SchleFaZ fue originalmente solo una idea loca para un verano. Nunca pensamos que empezaríamos algo así."

Las malas películas eran populares para ver con amigos en Inglaterra y América, donde la visión conducía a una comedia involuntaria y alivio catártico. "No tanto aquí. Pero ayuda a liberar tus frustraciones: tomas algo que es realmente terrible y lo conviertes en algo disfrutable. A través de nuestra edición, la mala película se convierte en una gran fiesta. Por ti mismo, te irritaría la película terrible, pero con nosotros, puedes reírte y pasarlo bien."

Queda claro que todos los involucrados están apasionados y disfrutan de lo que hacen. "El público aprecia tu honestidad, porque la honestidad no se encuentra a menudo en la televisión."

Para el estreno, una película del archivo de RTL

¿Qué pueden esperar los fans? "Estamos particularly proud of the season's opening because we have a fantastic RTL original production to offer," says Kalkofe. "Of course, finding something suitable for '#SchleFaZ' among the excellent, high-quality RTL productions is quite the challenge," he says with a hint of irony. But they managed it: "S.O.S. Barracuda: The Death Plays Roulette" is from 1999.

"The film is an action series from the late 1990s, featuring Heinz Hoenig as the main villain, Verona Feldbusch before her Pooth days, and Maren Gilzer. It's a 'Die Hard' knockoff, but set on a gambling fishing cutter off Travemünde."

Nick Wilder, known for his Hamburg-Mannheimer insurance commercials, will take on the Bruce Willis role. "That's true '#SchleFaZ' gold! As a 'Die Hard' fan, this overly ambitious school theater production is a fantastic and more than worthy start at the new RTL home."

¿Se quedarán Oliver y Peter sin películas basura para siempre? Kalkofe: "No lo creo". Sin embargo, no se debe subestimar la tarea. "Al principio, tomábamos lo que podíamos conseguir. Pero pronto nos dimos cuenta de que no era suficiente."

"Many films are bad because they're simply dull and boring. But our motto is 'Beautiful Shit'. That means we want films that are so bad you can laugh at them, that were made with unintentional passion and energy. Finding these truly exceptional pieces of shit is a real job."

