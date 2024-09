- Oliver exhibe sentimientos profundos debido al inminente divorcio.

En agosto de 2023, Oliver Poacher y Amira anunciaron su separación, y ahora, un año después, su divorcio ha sido oficialmente concluido. El cómico y presentador de TV, que comparte dos hijos, tendrá la custodia compartida, pero ya no están legalmente unidos. Poacher proporcionará manutención para sus hijos, pero no pagará pensión alimenticia a su ex-esposa. Este arreglo se estableció previamente en un contrato prenupcial firmado durante su matrimonio.

Poacher, de 46 años, anunció el divorcio en Instagram, diciendo: "¡Hoy, Amira y yo estamos legalmente divorciados!" Sin embargo, el divorcio parece afectar al usualmente resistente cómico, ya que agregó: "Qué lástima... Pensé que duraría (más tiempo)". Pero Poacher siendo Poacher, no pudo resistir agregar una broma, incluso en medio de tanta tristeza. Aclaró la foto de boda que utilizó: "PD: La foto no es actual".

Poacher Aún Lucha con la Paz Post-separación

Amira ha seguido adelante, saliendo con el presentador de TV Christian Düring y Recently vacationed with him in the mountains to relax. Este es un tema que Poacher encuentra difícil de manejar. En su podcast "Die Poachers! Frisch recycelt", que continúa con su primera ex-esposa, Sandy Meyer-Wölden, después de la partida de Amira, a menudo hace bromas sobre la nueva relación de Amira.

Parece que el dolor del matrimonio fallido aún lo afecta, como se insinúa en su último posteo. Debajo de la foto, los comentarios llegan, incluyendo de celebridades como Lilly Becker: "¿Estás bien?" y Jenny Elvers: "Qué lástima..., todo lo mejor". El antiguo participante de DSDS, Prince Damien, parece ver una oportunidad en el nuevo estado soltero de Poacher, comentando: "Si te hubieras casado conmigo, las cosas habrían sido diferentes".

