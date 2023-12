Oleksandr Usyk dice que soldados ucranianos heridos le instaron a "luchar por el país" en la revancha contra Anthony Joshua

Usyk regresó a Ucrania, tomó las armas y se unió a un batallón de defensa territorial en Kiev tras la invasión rusa de su patria y pasó semanas ayudando en los esfuerzos bélicos.

En marzo, el Ministro de Deportes ucraniano dijo que Usyk tendría permiso para volver a entrenarse antes de su combate contra Joshua, pero el púgil de 35 años se mostró reacio.

"Realmente no quería dejar nuestro país, no quería dejar nuestra ciudad", dijo Usyk a la prensa, según Reuters. "Fui al hospital donde había soldados heridos que se estaban rehabilitando de la guerra.

"Me pedían que fuera, que luchara, que luchara por el país, que luchara por su orgullo y que si iba a ir allí, incluso iba a ayudar más a nuestro país.

"Sé que mucha de mi gente cercana, amigos, amigos íntimos, están ahora mismo en primera línea y luchando. Lo que estoy haciendo en este momento, sólo estoy apoyándolos, y con esta lucha, quería llevarles algún tipo de alegría en medio de lo que hacen."

Usyk sorprendió al mundo el pasado mes de septiembre cuando superó por completo a Joshua en su propio patio y se hizo con los cinturones de la AMB, la OMB, la FIB y la OIB. El miércoles se confirmó la revancha para el 20 de agosto en Arabia Saudí.

Nada podía preparar a Usyk para lo que le esperaba en los meses siguientes, y dice que le preocupaba no poder volver.

"Todos los días rezaba y le pedía a Dios: 'Por favor, Dios, no dejes que nadie intente matarme'", dijo Usyk. "Por favor, no dejes que nadie me dispare. Y, por favor, no permitas que dispare a nadie, a ninguna otra persona".

Usyk habló con la CNN en marzo a través de una conexión de vídeo desde un sótano de Kiev y dijo que no sólo tenía que tener cuidado con las fuerzas invasoras, sino también con los saqueadores. Dijo que estaba preparado para acabar con una vida si era necesario.

"Si quieren acabar con mi vida o con la de mis allegados, tendré que hacerlo", afirmó. "Pero no quiero eso. No quiero disparar, no quiero matar a nadie, pero si me matan a mí, no tendré elección".

El mánager de Usyk, Egis Klimas, ayudó a coordinar la entrevista y tradujo para Usyk, que no habla inglés. A pesar de la aterradora situación en la que se encuentran ahora muchos ucranianos, Usyk dijo que no tenía miedo.

"Quizá suene sentimental", explicó, "pero mi alma pertenece al Señor y mi cuerpo y mi honor pertenecen a mi país, a mi familia. Así que no hay miedo, absolutamente ningún miedo. Sólo hay desconcierto: ¿cómo puede ser esto en el siglo XXI?".

