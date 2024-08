- Olaf Scholz, el Canciller de Alemania, está listo para visitar Solingen.

Tras el ataque con cuchillo mortal en Solingen, aumenta el clamor por regulaciones migratorias más estrictas y control de armas. Al mismo tiempo, hay una demanda de claridad sobre por qué las autoridades no deportaron el año pasado a un solicitante de asilo sirio que acabó perpetrando el ataque con tres fallecidos un viernes por la noche. El canciller Olaf Scholz (SPD) y el presidente del gobierno de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst (CDU), rendirán homenaje hoy a las víctimas del ataque con cuchillo en Solingen.

En un festival de la ciudad en Bergisches Land, ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad. Un sospechoso de 26 años, un sirio, ha estado en custodia desde el domingo por la noche, entre otros cargos, por asesinato y pertenencia a la organización terrorista Estado Islámico (IS). La organización terrorista ha asumido la responsabilidad del ataque y ha publicado un video el domingo que se dice que muestra al perpetrador. Sin embargo, aún no está claro cuándo se grabó el video o si realmente muestra al perpetrador.

El sospechoso debería haber sido deportado

Según Spiegel, el sospechoso entró en Alemania al final de 2022 y solicitó asilo. Las autoridades de seguridad no lo conocían como extremista islámico. Estos detalles se confirmaron a la agencia alemana de prensa. La solicitud de asilo del sospechoso fue rechazada, lo que resultó en su deportación programada a Bulgaria el año pasado. Había entrado en la UE a través de Bulgaria, pero debido a que se escondió en Alemania, la deportación se pospuso inicialmente, según informó el "Mundo".

El ministro del Interior de NRW, Herbert Reul (CDU), mencionó en el programa de ARD "Caren Miosga" que el sospechoso atacante no se escondió en un sentido legal. Simply wasn't there when he was supposed to be picked up. "He was frequently present at the facility," Reul added, expressing doubts about the correctness, sufficiency, or exaggeration of these procedures.

El presidente del gobierno de NRW, Wüst, exigió una investigación dentro de las autoridades, stating, "There are a lot of questions that need to be clarified. If something went wrong, clear language must be used, regardless of which authority it is, whether it's local in Bielefeld, in Paderborn, or at state or federal authorities."

Según una encuesta de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, el ataque en Solingen fue el más grave sospechoso de tener motivaciones islámicas en Alemania desde el ataque a un mercado de Navidad en Berlín en diciembre de 2016, con 13 muertos y 64 heridos en ese momento.

Merz: Prohibición de admisión de refugiados de Siria y Afganistán

El líder de la CDU, Friedrich Merz, endureció su tono hacia el canciller Olaf Scholz (SPD) una semana antes de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia, exigiendo una prohibición de admisión de refugiados de Siria y Afganistán en Alemania. En su boletín de correo electrónico "MerzMail", escribió: "After the terrorist act in Solingen, it should finally be clear: It's not the knives that are the problem, but the people who carry them. In the majority of cases, these are refugees, and in the majority of cases, Islamic motives are behind the acts."

En el ARD's "Brennpunkt", Merz stated, "If Solingen isn't the turning point for the coalition now, I don't know what else needs to happen for some people to finally come to their senses."

El vicepresidente de la fracción de la Unión, Jens Spahn (CDU), abogó por el cierre de las fronteras para detener la migración irregular. Le dijo a la "Rheinische Post" (lunes): "For years, hundreds of young men from Syria and Afghanistan have been coming to Germany and Europe every day. This must finally stop."

El canciller Scholz ya había anunciado en junio, tras el ataque con cuchillo mortal en Mannheim, que reanudaría la deportación de delincuentes graves y amenazas terroristas a Afganistán y Siria.

La líder de los socialdemócratas, Esken: Prohibición de admisiones no compatible con las leyes

La líder de los socialdemócratas, Saskia Esken, rechazó la demanda de Merz de prohibición de admisiones, stating that such a step "is not compatible with our laws, neither with the European Refugee Convention nor with our constitution." However, serious criminals and Islamic threats can be deported to these countries.

El ministro-presidente de Baviera, Markus Söder (CSU), dijo en la ARD que los delincuentes deberían ser detenidos y expulsados de inmediato, especialmente a Siria y Afganistán. Se deberían conceder más poderes a la policía para los controles.

El presidente Frank-Walter Steinmeier también exigió una expansión de los poderes de las autoridades de seguridad. "To better protect against attacks, it is also necessary that the security authorities are equipped with the necessary powers," he said in the ZDF summer interview. Steinmeier called for more personnel for the security authorities. However, an expansion of the powers of the Bundeskriminalamt, for example, is also conceivable in the event of a terrorist threat.

Buschmann inicia negociaciones sobre regulaciones de cuchillos

Las discusiones del gobierno federal giran en torno al debate sobre la regulación de cuchillos. El ministro de Justicia, Marco Buschmann, voiced, "We'll delve into the federal realm, exploring ways to bolster our efforts against knife-related offenses." The Free Democratic Party (FDP) representative conveyed this statement to "Bild am Sonntag." The FDP has thus far, resisted stricter legislation and prohibitions pushed by Federal Interior Minister Nancy Faeser (SPD).

