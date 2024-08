- Ola de infecciones por hongos en la piel: ¿Se están haciendo chivos expiatorios de barberías?

Se han estado circulando rumores durante semanas. La levadura Trichophyton tonsurans está extendiéndose y puede causar abscesos feos y pérdida de cabello permanente. Se dice que las barberías son los principales impulsores de esta oleada de infecciones, donde se supone que las hojas de afeitar contaminadas transmiten esporas fúngicas de un cliente a otro. Se especula que no hay suficiente desinfección allí, que el contacto con los clientes es demasiado alto y que el personal está insuficientemente capacitado.

Hay llamadas para monitorear la higiene de las infecciones por parte de las autoridades sanitarias. Sin embargo, no hay documentación oficial de los números de infecciones ni prueba del ciento por ciento de que las infecciones hayan ocurrido en barberías. ¿Están siendo las barberías el chivo expiatorio aquí, o las asignaciones de culpa realmente tienen justificación? El Prof. Dr. Hans-Jürgen Tietz sabe sobre levaduras de la piel. Dirige la micoclínica, un instituto para enfermedades fúngicas, en Berlín. Habló sobre el tema con Stern.

¿La levadura de la piel Trichophyton tonsurans es un problema nuevo?

No.

La levadura Trichophyton tonsurans no es nueva. El hongo del cabello ha estado extendiéndose en Alemania desde la década de 1990. En un principio, fue traído como recuerdo por luchadores que lo trajeron de viajes de competencia a los Estados Unidos, por lo que el hongo también se llama tiña o hongo de la lucha, explica el Prof. Dr. Hans-Jürgen Tietz a Stern. "En la lucha alemana, Trichophyton tonsurans sigue siendo un problema sin resolver. Se podría decir que toda la Bundesliga está infectada", dice el experto en micología.

Se propaga allí a través de un contacto piel con piel muy intenso o suelo contaminado. Sin embargo, expertos como Tietz han observado recientemente un aumento de personas afectadas que no son luchadores. Las barberías están siendo objeto de atención. Pero la lucha no es la única fuente. El hongo también entra en las cabezas de los niños de África. Además, hay indicios de que el hongo es común en la población turca. Sin embargo, no hay números exactos para eso, dice Tietz.

¿Es fácil contagiarse?

No.

Trichophyton tonsurans es antropófila, lo que significa que se transmite de persona a persona. "El hongo es contagioso, pero no muy contagioso", aclara el Prof. Tietz. En comparación con eso, es poco probable que te infectes con Trichophyton tonsurans con un contacto piel con piel normal, según el Prof. Tietz. Es diferente con otra levadura de la piel, la levadura del gato. "Si acaricias a un gato en Mallorca, incluso un contacto piel con piel ligero puede llevar a una infección. La levadura del gato es muy contagiosa", dice el experto.

El especialista en microbiología y especialista en infecciones de la piel asume que una lesión cutánea, es decir, una especie de puerta de entrada, es indispensable para una infección. Esto incluye incluso pequeños rasguños o cortes que también pueden ocurrir en una barbería o salón de belleza. Si los dispositivos utilizados no se limpian lo suficiente, es posible que la transmisión de esporas fúngicas ocurra a través de las hojas de afeitar.

¿De cuántas personas infectadas estamos hablando actualmente?

No sabemos.

Desde 2001, las infecciones fúngicas ya no deben informarse a las autoridades sanitarias. "Y si no hay obligación de informar, no hay números - ni para los pies de atleta, las infecciones por levadura vaginal o Trichophyton tonsurans", dice el micólogo Tietz. Los números solo se pueden estimar. Tietz ha estado observando el aumento de infecciones durante tres o cuatro años. No es el único. Casi todos los dermatólogos con los que se comunica informan de casos.

"En Alemania, hay unos 4.000 dermatólogos. Si cada uno tiene dos a tres casos, llegamos a unos 10.000. Y eso es una estimación baja", dice él. El Hospital Universitario de Erlangen ahora informa de casos de Trichophyton tonsurans a la autoridad sanitaria responsable. El jefe del departamento de dermatología allí, la Dra. Petra Wöhl, habla de un aumento de casos de hasta diez veces en una entrevista con la "ApothekenUmschau". El dermatólogo Martin Schaller del Hospital Universitario de Tubinga le dijo al "Spiegel" que la levadura de la piel ahora se encuentra tres a cinco veces más a menudo allí que hace cinco años. Habló de una "epidemia europea".

¿Una infección con la levadura de la piel Trichophyton tonsurans necesita tratamiento?

Sí.

El patógeno naturalmente entra en la piel o es introducido en la piel, por ejemplo por una hoja de afeitar o un peine. Después de unos diez días, aparecen manchas circulares, llamadas "tiña", en la piel, que pican. A pesar de que los síntomas a menudo se confunden con una causa bacteriana, son un signo de una levadura de la piel, explica Tietz. "Si se ignoran los síntomas, puede llevar al siguiente paso en el que el hongo entra en el folículo piloso y infecta el folículo piloso".

Como resultado, el cabello se cae, dejando un círculo calvo. Si el hongo no se trata, estos puntos pueden quedar calvos permanentemente. También puede ocurrir que el hongo se extienda y eventualmente toda la cabeza esté calva o se afecten otras partes del cuerpo. El Prof. Tietz aboga por un diagnóstico temprano.

Porque, según el experto: "La buena noticia es que el hongo se puede tratar muy bien con tabletas, por ejemplo. Luego la pérdida de cabello no permanece". Una terapia completa interrumpe inmediatamente la cadena de infección, por lo que no hay transmisión del patógeno - al entorno o a otras personas. La terapia puede tardar varias semanas, pero en la mayoría de los casos, los afectados ya no son contagiosos después de aproximadamente una semana. El problema: muchos pacientes solo acuden al médico semanas o incluso meses después de la infección.

También se han dado casos en los que han aparecido abscesos en la cabeza. Tales inflamaciones no eran un síntoma del hongo antes. Por lo tanto, el especialista en microbiología supone que el hongo de la piel se ha transformado, que puede ser ahora una nueva variante más desagradable de Trichophyton tonsurans.

¿El hongo también puede afectar a los órganos internos?

No.

El hongo principalmente causa inflamación en el cuero cabelludo, pero también puede afectar al cuerpo entero. En ese caso, se llama Tinea capitis. Dado que el hongo, como todos los hongos de la piel, se alimenta de queratina y esta no ocurre en el interior del cuerpo, no puede afectar al sistema en su totalidad.

Según el Prof. Tietz, varios factores combinados facilitan una infección con el hongo en barberías: por un lado, son lugares de reunión social que suelen ser muy frecuentados. Cuanto más clientes, mayor es la probabilidad de que uno de ellos pueda ser una fuente de infección. Por otro lado, los instrumentos pueden contaminarse al trabajar en un cliente con hongo de la piel. Además, la afeitada fina puede llevar a lesiones que a su vez facilitan una infección.

Determinar dónde se produjo una infección es difícil. Sin embargo, el Prof. Tietz no cree que sea una coincidencia que muchos de los actualmente infectados tengan el hongo detrás de la oreja. "Aún no es una prueba del cien por cien de que la infección se produjo en una barbería, pero es probable", dice el experto. Él sospecha: "El hongo ha dado el salto del tapete a la barbería, o salones de peluquería". Investigadores en Duisburg ya habían encontrado en 2020 que el hongo se puede transmitir a través de dispositivos de corte de cabello contaminados.

¿La mala higiene es un factor en la propagación de la enfermedad de la piel?

Sí.

Para evitar la propagación de esporas fúngicas, la desinfección de los instrumentos entre los clientes es necesaria. En barberías, pero también en salones de peluquería convencionales. Sin embargo, el experto Tietz duda de que siempre se haga en la práctica. Aunque la desinfección es al menos teóricamente parte de las regulaciones maestras alemanas para salones de peluquería, a diferencia de las barberías.

¿Hay una solución al problema actual del hongo de la piel?

Es un poco sí y no.

La respuesta sencilla: los instrumentos utilizados deben desinfectarse después de cada cliente. Cómo factible es esto en el trabajo diario y cómo se puede verificar para el cliente si se ha llevado a cabo la desinfección correctamente es cuestionable. Sin embargo, los departamentos de salud podrían monitorear los

