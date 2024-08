- Odio en línea hacia Zverev: Zverev declara que su madre quería que se fuera

Para Alexander Zverev, lidiar con el odio en internet es sencillo: "Solo ignóralos". Este problema resurgió en el US Open, cuando la jugadora francesa Caroline Garcia reveló mensajes malintencionados que había recibido. Incluso el jugador de tenis mejor clasificado de Alemania enfrentó críticas duras a través de las redes sociales durante el evento de Grand Slam en Nueva York.

"Mira mi Instagram, cuenta cuántas veces se desea la muerte de mi madre o la mía", dijo Zverev. "Hay idiotas en todas partes".

Garcia dijo que había recibido cientos de mensajes odiosos, compartiendo ejemplos preocupantes que iban desde insultos hasta deseos de muerte para su madre. A pesar del dolor, la jugadora de 30 años tiene herramientas para protegerse. "Pero no está bien. Me preocupa cuando pienso en los jugadores aspirantes que tienen que soportar esto", escribió.

Jule Niemeier enfrentó situaciones similares al beginning of her career. Subsequently, she drastically reduced comments on her Instagram posts. "Es realmente triste porque disminuye la alegría", reflexionó la native de Dortmund después de su victoria en la segunda ronda en el US Open, hablando de sus encuentros con mensajes de odio. "Cuando eres joven y haces tu debut en el tour, muchos no están preparados para manejarlo".

Ella pasa "poco" tiempo en las redes sociales, pero es crucial para los patrocinadores. "Pero publico muy poco de mi vida personal, también debido a ese tipo de mensajes, para protegerme a mí y a mi familia y amigos", explicó. Su amiga cercana Eva Lys también había hecho públicas mensajes de odio en el pasado y había recibido mucho apoyo público después.

Buscando soluciones

Pero, ¿qué estrategias a largo plazo pueden abordar efectivamente este problema? El año pasado, la Federación Francesa de Tenis implementó una solución tecnológica para proteger a los jugadores en el Abierto de Francia de comentarios odiosos. Un inteligencia artificial está destinada a filtrar los mensajes, y los jugadores deben escanear un código QR antes de utilizar sus cuentas de redes sociales.

"La WTA y la ATP están investigando soluciones", reconoció Niemeier - pero: "No lo resuelve todo. Ganas un partido y aún recibes ese tipo de mensajes, lo cual es completamente absurdo".

Garcia, en una publicación prolongada en las redes sociales, culpó a las plataformas para que tomen medidas más fuertes contra el odio. También criticó la colaboración entre los torneos y los patrocinadores del tenis con las empresas de apuestas, lo cual ella percibe como algo que fomenta hábitos perjudiciales de apuestas. Frecuentemente, se pueden ver apostadores descontentos en las secciones de comentarios, lanzando insultos a los jugadores después de sus pérdidas y acusándolos de perder intencionalmente.

Los jugadores están unidos en su lucha contra "esta calamidad"

