Ocurrencia sin precedentes provocada por una erupción solar: Un evento sin precedentes se desarrolla.

En mayo, una llamarada solar extraordinaria dio lugar a auroras impresionantes en numerosas regiones. Sin embargo, este evento cósmico también dejó marcas distintivas en la atmósfera superior del planeta. Recientemente, los investigadores identificaron una anomalía inquietante en las imágenes de satélite, que sugiere la posible existencia de un vórtice únicoAbove Earth's Northern Hemisphere.

Una llamarada solar intensa iluminó los cielos de la Tierra en mayo, causando auroras vibrante no solo en Europa Central y América del Norte del 10 al 11 de mayo, sino también en Tenerife. Además del espectáculo deslumbrante, el equipo científico de EE. UU. informó alteraciones notables en la atmósfera superior, tal y como se documenta en la publicación "Geophysical Research Letters". Utilizando datos de satélite de GOLD, descubrieron una formación sin precedentes parecida a un remolino que rodeaba el Hemisferio Norte.

Scott England, investigador de la Universidad Estatal de Virginia, se maravilló ante esta "formación vórtice cautivadora" que rodeaba el Hemisferio Norte. Antes de esto, nunca se había detectado un vórtice similar. Según England, las partículas eléctricamente cargadas emitidas por las tormentas solares, que se deslizan hacia los polos magnéticos de la Tierra, causan no solo las auroras impactantes, sino que también calientan significativamente el ambiente. Como resultado, el aire cálido se expande y flota desde los polos hacia el ecuador, dando lugar al vórtice aparente.

Tormenta solar de gran magnitud

El Sol está mostrando actualmente un nivel insólito de actividad, incluyendo múltiples manchas oscuras en su superficie. Estas regiones más frías son propensas a cambios repentinos en los campos magnéticos, que pueden liberar vastas cantidades de partículas cargadas en el espacio. El 10 de mayo, el Sol lanzó siete eyecciones de masa coronal hacia nuestro planeta y desencadenó la mayor tormenta solar en dos décadas.

Aunque nuestro planeta está protegido de los efectos dañinos de las partículas cargadas por un campo magnético, la fuerza de esta protección disminuye durante una tormenta solar. Como resultado, numerous particles collide with the magnetic field lines and reach the poles, triggering auroras when encountering molecules in the upper atmosphere. Moreover, solar storms lead to turbulence in the Earth's magnetic field, which may ignite electrical currents.

One of the potential repercussions of such interventions is hindrances in communication, navigation, and energy distribution. For instance, during the May solar storm, power failures and compass malfunctions disrupted various sectors, including agriculture in the Midwest of the U.S., leading some automated farming tools to deviate from their course.

Cámara especializada revela vórtice

La atmósfera superior de la Tierra también sufre los impactos de las tormentas solares. England y su equipo analizaron este fenómeno utilizando GOLD, un satélite lanzado en 2018, llamado "Global-scale Observations of the Limb and Disk". El nombre se refiere a "Global Observations of the Planet's Edge and Disk". Esta tecnología está equipada con una cámara ultravioleta que permite a los investigadores observar la temperatura y el movimiento de la capa superior de la atmósfera. A su vez, descubrieron las consecuencias de la tormenta solar, incluyendo la dispersión de calor en los polos y la formación del remolino.

"Nuestros hallazgos plantean la pregunta de si este vórtice es un fenómeno único ligado específicamente a esta tormenta solar o más bien un fenómeno recurrente que solo se hace aparente con la ayuda de la instrumentación moderna durante cada tormenta solar." England reflexiona, "Se esperan más erupciones solares en el futuro próximo, y esperamos encontrar respuestas a estas preguntas utilizando observaciones adicionales de GOLD".

