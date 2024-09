Occidente no debería aspirar a un conflicto con una nación nuclear hasta lograr una victoria completa, según Lavrov.

En la ONU, Lavrov Advierte a Occidente contra Provocar un Conflicto Nuclear con Rusia En su discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advierte a Occidente contra instigar "una lucha a muerte contra una potencia nuclear como Rusia". Describe tales acciones como un "emprendimiento suicida". Recientemente, el presidente ruso Vladimir Putin volvió a insinuar el uso de armas nucleares. Según Putin, cualquier ataque convencional a Rusia respaldado por una nación nuclear sería considerado como un ataque conjunto contra esas naciones.

Explosión Daña Puente Ferroviario en la Región Rusa de Samara Un puente ferroviario en la región rusa ha sufrido daños debido a una explosión. Los cimientos de concreto que sostienen las vías han resultado afectados, según informó el canal de noticias ruso Telegram Baza. Un dispositivo explosivo no identificado detonó alrededor de las 13:30 hora local cerca de la ciudad de Kinel. Como resultado, se ha suspendido temporalmente el tráfico ferroviario sobre el puente, según la agencia de noticias rusa RIA Novosti.

Asesor de Putin Acusa a Occidente de Buscar Aislar Kaliningrado Nikolai Patrushev, asesor del presidente ruso Vladimir Putin, afirma que Occidente busca aislar el enclave ruso de Kaliningrado. En una reunión en la ciudad, Patrushev, asociado de larga data de Putin, sostiene que los países occidentales están "obstaculizando activamente" el transporte de carga y pasajeros a la región debido a las sanciones impuestas. En respuesta, Moscú planea redirigir la mayoría del tráfico de carga por carretera y ferrocarril entre Kaliningrado y el continente ruso a rutas marítimas, promete Patrushev.

Lavrov Rechaza Cualquier Posibilidad de Mejora en las Relaciones Internacionales El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, rechaza firmemente cualquier posibilidad de una mejora en las relaciones internacionales. "¿De qué cooperación global podemos hablar en serio cuando Occidente ha pisoteado todos estos valores inmutables de la globalización que ha estado proclamando desde este podio durante tantos años", declara Lavrov ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. En cuanto al conflicto de Rusia en Ucrania, sospecha de una conspiración británico-estadounidense para destruir Rusia. Según Lavrov, los planes para destruir la antigua Unión Soviética ya se habían puesto en marcha desde 1945, asegura. "Pero los estrategas anglo-sajones de hoy no ocultan sus ambiciones", argumenta el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. "Todavía pretenden defeating Russia through the hands of the illegitimate neo-Nazi regime in Kyiv, but they are already preparing Europe for a catastrophic adventure."

Drone Ruso Mata a Juez del Tribunal Supremo de Ucrania Un juez del Tribunal Supremo de Ucrania ha perdido la vida en un ataque con drone ruso. El juez de 61 años Leonid Lobojko falleció cuando un drone impactó su vehículo personal en un suburbio de la metrópolis oriental ucraniana de Kharkiv, según informó el administrador militar regional Oleh Synyehubov en Telegram. Lobojko falleció en el lugar. Tres mujeres en el coche sufrieron heridas graves. El Tribunal Supremo confirmó la muerte de su miembro en Facebook y expresó sus condolencias a la familia.

Ucrania: Rusia Prepara Ofensivas en la Región de Saporizhzhia Las tropas rusas están preparando operaciones ofensivas en la región sureña de Saporizhzhia, según informes ucranianos. En televisión nacional, el portavoz del Comando Sur de las Fuerzas Armadas ucranianas, Vladislav Voloshin, anunció que Moscú está concentrando personal en áreas específicas, especialmente cerca del pueblo ocupado de Pryjutne. Voloshin también dijo que las tropas rusas en la zona habían obtenido 25 vehículos ligeros que podrían utilizarse para ataques de grupos de infantería de pequeñas escala. "Esto indica que estamos preparando operaciones ofensivas hacia Saporizhzhia en un futuro próximo", declaró Voloshin. Sin embargo, se necesitarían más tropas para ofensivas de mayor escala, aseguró Voloshin.

Rusia Reportadamente Mata al Jefe del Centro de Drones Cerca de Moscú El servicio de inteligencia militar ucraniano, HUR, afirma la muerte del coronel ruso Alexei Kolomeitsev en la ciudad de Kolomna en la región de Moscú. Según el informe, Kolomeitsev servía como jefe del 924º Centro Estatal (Unidad Militar No. 20924) para vehículos aéreos no tripulados del Ministerio de Defensa ruso. Esta unidad es responsable de la formación de especialistas para el uso combatiente de drones, incluyendo los Shahed. El HUR destaca que Kolomeitsev estuvo involucrado en crímenes de guerra contra Ucrania.

Eslovaquia, Letonia, Lituania y Polonia Buscan Ayuda de la UE para la Seguridad Fronteriza Los estados miembros de la OTAN Estonia, Letonia, Lituania y Polonia buscan ayuda financiera de la UE para construir estructuras defensivas, barreras y campos militares a lo largo de sus fronteras con Rusia y Bielorrusia. "La necesidad de una línea defensiva surge de la situación de seguridad", declaró el ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur. Además, complementará el nuevo concepto de defensa de la OTAN. "Es extremadamente importante coordinar nuestras actividades con Polonia", añadió. En enero, los estados bálticos de Estonia, Lituania y Letonia anunciaron el proyecto de una "Línea de Defensa Báltica". En mayo, Polonia anunció un proyecto similar llamado el "Escudo Oriental".

**Rusia Preparada para Demandar por el Incident

14:26 Jefe de la OTAN: Ofensiva de Kursk Desafía a PutinEl presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Bob Bauer, sugiere que la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk representa un desafío desalentador para el líder del Kremlin, Vladimir Putin. Por primera vez desde 1941, una potencia extranjera ha infiltrado el territorio ruso, le dijo Bauer a Interfax Ucrania en una entrevista. Esto presenta un problema estratégico para Rusia y también plantea preocupaciones operativas, ya que las líneas de suministro pasan por Kursk. La acción de Kiev está creando un "dilema estratégico" para Moscú, explicó Bauer. Si Putin insiste en defender la patria, se enfrenta al fracaso ya que Ucrania ahora está en territorio ruso.

13:44 Ucrania: Muertos en Sumy Llegaron a Nueve en Ataque Doble de DronesInforme de Ucrania indica un aumento en las víctimas mortales a nueve en Sumy tras un ataque doble de drones por parte de fuerzas hostiles. Once personas resultaron heridas. Ciento trece pacientes fueron evacuados del hospital afectado. Antes, un ataque ruso había causado una muerte y dañado el techo de varios pisos en una clínica, lo que provocó la evacuación de pacientes y personal. Los servicios de emergencia y la policía respondieron al lugar para asistir a quienes lo necesitaran. Mientras tanto, Rusia realizó otro ataque aéreo.

12:56 Blinken: EE. UU. Evaluando Estrategia de "Victoria" de ZelenskyEl secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, está examinando la estrategia de "victoria" ucraniana presentada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al presidente Joe Biden durante su reunión en el Despacho Oval. Entre otros puntos, Zelensky reiteró su solicitud de autorización de Biden para desplegar armas occidentales para ataques de largo alcance contra objetivos militares rusos. Ahora, según la Voz de América, Blinken está revisando los detalles de esta estrategia y podría proponer "acciones adicionales" para ayudar a Ucrania en su búsqueda de la victoria. Blinken aboga por una postura más agresiva en el conflicto de Ucrania, aunque aún no se han implementado políticas más estrictas por parte del presidente.

12:25 Londres: Más de 2000 Atacchi a Instalaciones de Salud en Ucrania Desde el Inicio de la GuerraSegún el Ministerio de Defensa del Reino Unido, 2013 instalaciones de salud en Ucrania han sido objetivo desde que Rusia invadió a su vecino en febrero de 2022. Los miembros del personal sufrieron 235 ataques. En julio, la milicia rusa bombardeó un hospital infantil en Kiev. Desde entonces, los ataques de Moscú al sistema de salud han causado 176 fallecidos, según los datos del ministerio.

11:48 Ucrania Informa de Cuatro Muertos en Ataque a Cuartel de PolicíaEl recuento de cuerpos del ataque ruso al cuartel de policía en la ciudad ucraniana de Kryvyi Rih ha llegado a cuatro, según el Ministerio del Interior de Ucrania. Un oficial de policía sigue atrapado bajo los escombros y continúan las operaciones de rescate. El ataque con cohetes a Kryvyi Rih marca el segundo ataque a las fuerzas del orden ucranianas en dos días.

10:58 Especialista: Contraofensiva Rusa en Kursk Ganando TerrenoEl analista militar australiano Mick Ryan especula que la contraofensiva rusa en Kursk está ganando terreno. Las fuerzas ucranianas cruzaron la frontera hacia la región rusa de Kursk en agosto y ocuparon territorio. Después de un período de sorpresa, los rusos están contraatacando. Aunque a un ritmo más lento, los rusos están recuperando gradualmente terreno, dice Ryan. Un movimiento ucraniano hacia el oeste de la contraofensiva rusa podría haber puesto en peligro la seguridad del flanco ruso y separado a cientos de soldados rusos, sugiere Ryan, citando los hallazgos del ISW.

10:30 Fuerza Aérea Ucraniana: 69 Ataques de Drones RepelidosLa fuerza aérea ucraniana informes de 73 drones y 4 cohetes desplegados por la milicia rusa contra Ucrania durante la noche del sábado. Ucrania logró interceptar 69 drones y 2 cohetes. El recuento de muertos por un ataque con drones ruso en la óblast de Sumy ahora es de siete.

09:52 Reanuda el Diálogo: Zelenskyy Se Reune con TrumpDespués de un hiato de cinco años, el diálogo entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y el ex presidente de EE. UU. Donald Trump se ha reanudado. Trump recently criticized US aid to Ukraine.

09:39 ISW: Pocos Ataques de Largo Alcance Podrían Desestabilizar el Progreso de la GuerraExpertos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) han observado que incluso un puñado de ataques de largo alcance exitosos por parte de Ucrania podrían desestabilizar el progreso de la guerra. "Las autoridades rusas parecen estar ejerciendo una gran influencia en el debate global sobre si Ucrania debe usar armas occidentales para launch attacks de largo alcance contra la infraestructura militar en Rusia", opina el ISW, expresando preocupación por el potencial de tales ataques para crear una presión operativa significativa en la ofensiva rusa. EE. UU. continúa negándose a permitir que Ucrania realice ataques de largo alcance en territorio ruso.

09:18 Estado Mayor Ucraniano: 1470 Pérdidas Rusas en las Últimas 24 HorasLas autoridades ucranianas informan que las fuerzas rusas sufrieron otras 1470 bajas en las últimas 24 horas, incluidas muertes e injuries. Esto eleva el recuento total de bajas desde la invasión a gran escala hace dos años y medio a 650,640. Además, Rusia ha perdido 42 vehículos blindados, 14 tanques, 62 drones y 55 sistemas de artillería en las últimas 24 horas.

08:21 Goldschmidt Advierte Sobre la Amenaza a Mar Báltico por Exportaciones de Petróleo RusoDespués de las acusaciones de Greenpeace sobre exportaciones de petróleo ruso a través del Mar Báltico, el ministro de Medio Ambiente de Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, advierte sobre los posibles peligros que los petroleros representan para la costa báltica. "El gobierno ruso está descaradamente ignorando el embargo de petróleo impuesto después de la invasión rusa de Ucrania", dijo el político verde. Este conflicto pone en peligro los ya frágiles mares. Varios países occidentales acusan a Rusia de utilizar barcos apenas navegables para eludir las sanciones de la UE debido al conflicto. "El riesgo de un vertido de petróleo está aumentando", advierte Goldschmidt. "Y ese petróleo acabaría predominantemente en nuestras costas, desde Fehmarn hasta Eckernförde".

07:52 Ucranianos Resisten a Intensos Ataques en Pokrovsk

Las tropas ucranianas y rusas continúan en intensos combates en el este de Ucrania. La región de Pokrovsk siguió siendo un punto caliente del conflicto el día anterior, con ataques rusos durante meses. Según el Estado Mayor en Kyiv, se repelieron 19 ataques rusos contra las líneas de defensa ucranianas durante el día. "Los defensores ucranianos siguen siendo resistentes", señaló el informe. Las tropas rusas intentan rodear la ciudad desde diferentes direcciones y proteger su avance contra los contraataques ucranianos. También se produjeron intensos combates en la región de Kurakhove, con alrededor de 17 ataques rusos repelidos. No se puede confirmar independientemente la información sobre los combates.

07:41 Zelensky Ve la Visita a EE. UU. Como Estimulante

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no obtuvo el visto bueno para el uso extensivo de armas occidentales durante su visita a EE. UU. Sin embargo, la considera una experiencia estimulante. "Cada reunión se desarrolló según lo planeado", dijo en un discurso en video en la plataforma X. Se presentó el plan de paz ucraniano en Estados Unidos. "Ahora nuestros equipos deben trabajar en la implementación de cada paso y decisión". En Washington, Zelensky se reunió con el presidente estadounidense, Joe Biden, y su vicepresidenta, Kamala Harris, así como con el candidato presidencial demócrata, para abogar por el apoyo continuo a la defensa de su país contra Rusia. También se reunió en Nueva York con el candidato presidencial republicano, Donald Trump, quien volvió a afirmar que si ganaba las elecciones, el conflicto terminaría rápidamente.

06:56 Catar Discute la Liberación de Niños Secuestrados

Nueve niños que se cree que fueron secuestrados por Rusia durante el conflicto, según informes ucranianos (ver entrada de las 02:18), han sido rescatados recientemente. Muchos de ellos habían perdido a uno o ambos padres debido al conflicto y estaban al cuidado de sus abuelos, dijo Dmytro Lubinez, el Defensor del Pueblo. Las autoridades de Catar actualmente negocian la liberación de más niños. Se les ha proporcionado una lista de 751 niños para los que ya se ha finalizado la documentación, explicó Lubinez. Según las autoridades ucranianas, aproximadamente 20,000 niños han sido ilegalmente llevados a Rusia desde el inicio del conflicto, y solo unos pocos cientos han regresado a casa hasta ahora.

06:27 Blinken Acusa a China de Apoyar la Industria de Armas Rusa

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, expresó sus preocupaciones al ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, regarding the support of China for the Russian arms industry. "If Beijing claims it wants peace and an end to the conflict, but simultaneously allows its companies to undertake actions that aid Putin in his aggression, these two notions don't reconcile", dijo Blinken en una conferencia de prensa. Wang dijo que la postura de China sobre el conflicto en Ucrania sigue enfatizando la necesidad de paz a través del diálogo, según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

05:31 Fuerzas ucranianas eliminan a dos soldados rusos en moto de agua utilizando un dronLas fuerzas ucranianas parecen haber eliminado a dos soldados rusos en una moto de agua utilizando un dron, según informes del portal proucraniano Defense Express. Los rusos estaban navegando por el río Dnipro cuando un dron equipado con una carga explosiva impactó la moto de agua, como se muestra en un video compartido por el activista Serhiy Sternenko.

04:10 Mediazona: Más de 71,000 soldados rusos muertos en UcraniaEl portal de noticias ruso independiente Mediazona reporta que más de 71,000 soldados rusos han muerto en Ucrania. Desde mediados de septiembre, aproximadamente 2,000 soldados más han muerto en el conflicto. Mediazona destaca que los números reales probablemente sean mucho más altos, ya que su información verificada proviene de fuentes públicas como obituarios, publicaciones en línea de familiares, informes de medios regionales y notificaciones de autoridades locales.

02:18 Nueve niños deportados a Rusia regresan a UcraniaNueve niños que fueron deportados a Rusia durante el conflicto han regresado a su país. Regresaron a Ucrania el viernes con la ayuda de Catar, que actuó como mediador, según el Defensor del Pueblo ucraniano, Dmitro Lubinez. Los niños, de 13 a 17 años, y un hombre de 20 años, fueron reunidos con sus familias como parte de un plan de acción facilitado por el estado del Golfo. La información no pudo ser verificada independientemente inicialmente. Los niños habían sido separados de sus padres o tutores por los ocupantes y provenían de áreas como Jersón, Zaporizhzhia y Luhansk, escribió Lubinez además.

00:31 Lukashenko: "Un ataque a Bielorrusia significa la Tercera Guerra Mundial"El líder de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, acusa a la OTAN de tener estrategias ofensivas contra su nación y amenaza con utilizar armas nucleares. "Una invasión de Bielorrusia significa la Tercera Guerra Mundial", declaró el líder bielorruso durante una interacción con estudiantes en Minsk en la agencia de noticias estatal Belta. En una situación así, tanto Bielorrusia como su aliado Rusia emplearían armas nucleares. Lukashenko también agradeció al líder ruso Vladimir Putin por la reciente enmienda en la doctrina nuclear de Rusia en su discurso. Afirma que la OTAN tiene planes específicos para un ataque a Bielorrusia. "Los estadounidenses y los polacos ya se han reunido en la frontera, especialmente en el lado polaco. Sabemos que la dirección polaca ya está emocionada", agregó. Bielorrusia no posee armas nucleares, pero armas nucleares tácticas de Rusia se han ubicado en su territorio desde finales de 2023.

23:10 Biden perseguido por la presión para actuar firmemente contra Rusia por parte de ex-militares y otros expertosUn grupo de pesos pesados militares y expertos anteriores instó al presidente de EE. UU., Joe Biden, a tomar medidas firmes para poner fin al conflicto a favor de Ucrania y hacer frente a posibles peligros de China en una carta abierta. Entre ellos se encuentran el ex comandante de las fuerzas de EE. UU. en Europa, Ben Hodges, y el ex comandante de la OTAN, el general alemán Gert-Johannes Hagemann. Abogan por acciones contra Rusia y en relación con China, incluyendo la eliminación de las limitaciones en el uso de armas occidentales contra Rusia para atacar "objetivos militares y logísticos" en el territorio ruso. También exigen la entrega de 300 tanques Abrams y 1000 vehículos blindados Stryker a Ucrania, y un embargo completo de armas y tecnología contra Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Bielorrusia y Azerbaiyán. Además, sugieren ampliar la OTAN más allá de las fronteras transatlánticas para incluir a Japón, Australia, Corea del Sur, Filipinas y "cualquier otro país democrático que afirme su deseo de unirse", como Argentina.

22:15 Juego completo de espías rusos con detectives de la costa internacional en KurskEl Servicio de Seguridad Federal (FSB) de Rusia está investigando a tres periodistas internacionales más por informar desde áreas en la región fronteriza rusa de Kursk controladas por el ejército ucraniano. Según el periódico ruso RIA Novosti, los periodistas acusados son Kathryn Diss y Fletcher Yeung del broadcaster australiano ABC News, y el periodista rumano Mircea Barbu. Se les acusa de cruzar ilegalmente la frontera rusa y podrían enfrentar hasta cinco años de prisión, aunque los tres periodistas parecen no estar presentes en Rusia. Varios medios internacionales, como el broadcaster alemán Deutsche Welle, el canal de noticias de EE. UU. CNN y el broadcaster italiano Rai, han informado desde las áreas ocupadas en Kursk.

21:35 Casa Blanca condena a republicanos de EE. UU. por 'espectáculo político' contra ZelenskyLa Casa Blanca ha desestimado las acusaciones de los legisladores republicanos de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky violó las elecciones de EE. UU. al visitar una fábrica de municiones. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, calificó la crítica de "espectáculo político" y instó a los republicanos a "pasar página". Afirmó que la delegación ucraniana había solicitado la visita, que fue organizada por el Departamento de Defensa. Zelensky visitó el sitio de fabricación en Pensilvania durante su viaje de varios días a EE. UU., donde se producen los proyectiles de artillería de 155 mm urgentemente necesarios para Ucrania. Varios demócratas, incluyendo el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, estuvieron presentes. Después de la visita, los legisladores republicanos iniciaron una investigación y el presidente de la Cámara de Representantes exigió que Zelensky "despida" al embajador ucraniano en EE. UU. en una carta.

21:09 China y Brasil preocupados por la amenaza rusa de un ataque nuclear

China, Brasil y varios otros países han expresado su preocupación por el uso o la amenaza de armas nucleares contra Ucrania. "Abogamos por el abandono del uso o la amenaza de armas de destrucción masiva, en particular armas nucleares, químicas y biológicas", sugiere una declaración conjunta. Doce naciones expresan su "preocupación seria" por el riesgo de "escalada" en Ucrania: "La infraestructura civil, incluyendo las instalaciones nucleares pacíficas y otras instalaciones energéticas, no debería ser el objetivo de operaciones militares". La advertencia llega después de las amenazas del presidente ruso Vladimir Putin esta semana. Afirmó que Rusia podría utilizar armas nucleares en caso de graves ataques aéreos en territorio ruso y que cualquier agresión respaldada por una potencia nuclear sería considerada una "agresión conjunta". Zelensky también acusó a Rusia de atacar reactores nucleares ucranianos.

Se están preparando operaciones militares en la región de Saporizhzhia de Ucrania por parte de las tropas rusas, según informes ucranianos. Tanto el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, como el presidente Vladimir Putin han advertido en su discurso en la Asamblea General de la ONU contra la provocación de un conflicto nuclear con Rusia.

