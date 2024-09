Occidente no debería apuntar a la batalla con una nación nuclear hasta asegurar el triunfo completo.

En la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, se pronuncia en contra de que el Occidente intente "ir a la guerra contra una potencia nuclear como Rusia". Lo considera un "emprendimiento suicida". El presidente ruso Putin recently había reiterado su amenaza de usar armas nucleares. Según él, cualquier ataque tradicional a Rusia respaldado por una potencia nuclear sería considerado un ataque colectivo de esos países.

22:52 Explosión daña puente ferroviario en la región rusa de SamaraUn puente ferroviario en la región rusa de Samara ha sufrido daños debido a una explosión. Las estructuras de concreto que sostienen las vías han resultado afectadas, según el canal de noticias ruso Baza en Telegram. Un "dispositivo explosivo desconocido" explotó alrededor de las 13:30 hora local cerca de la ciudad de Kinel. Como resultado, el tráfico ferroviario sobre el puente ha sido temporalmente suspendido.

22:02 Asesor de Putin: Occidente intenta aislar KaliningradoEl asesor del presidente ruso Vladimir Putin, Nikolai Patrushev, acusa al Occidente de intentar aislar el enclave ruso de Kaliningrad. En una reunión en la ciudad, Patrushev afirma que los estados occidentales están "imponiendo obstáculos significativos" al transporte de carga y pasajeros a la región debido a las sanciones impuestas. En respuesta, Moscú planea cambiar la mayoría del tráfico de carga y pasajeros por carretera y ferrocarril entre Kaliningrad y el continente ruso a rutas marítimas, promete Patrushev.

19:08 Lavrov: EE. UU. y el Reino Unido buscan destruir a RusiaEl ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, expresa su fuerte oposición a un reinicio de las relaciones internacionales. "¿De qué cooperación global podemos hablar verdaderamente cuando el Occidente ha ignorado todos estos valores inamovibles de la globalización que ha estado promoviendo desde este podio durante tantos años", dice Lavrov ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. En relación con el conflicto de Rusia con Ucrania, sugiere una conspiración británica-estadounidense para destruir a Rusia. Según él, los planes para destruir la antigua Unión Soviética han estado en vigor desde 1945, pero los estrategas anglo-sajones de hoy no ocultan sus intenciones. "Siguen esperando derrotar a Rusia a través de las manos del ilegítimo régimen nazi de Kiev, pero ya están preparando a Europa para una aventura suicida", asegura el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia.

17:18 Drone ruso mata a juez del Tribunal Supremo de UcraniaUn juez del Tribunal Supremo de Ucrania ha muerto en un ataque con drone ruso. Leonid Lobojko, de 61 años, falleció cuando un drone impactó su automóvil en un suburbio de la ciudad oriental ucraniana de Kharkiv, según informó el administrador militar regional Oleh Synyehubov en Telegram. Lobojko murió instantáneamente. Tres mujeres en el automóvil sufrieron heridas graves. Lobojko se encontraba en la región para distribuir ayuda humanitaria. El Tribunal Supremo confirmó la muerte de uno de sus miembros en Facebook y extendió sus condolencias a la familia.

16:24 Ucrania: Rusia prepara ataques en la región de Zaporizhzhia

Las tropas rusas están supuestamente preparando operaciones ofensivas en la región sureña de Zaporizhzhia, según informes ucranianos. En televisión nacional, el portavoz del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Vladislav Voloshin, afirmó que Moscú está reuniendo principalmente personal cerca del pueblo ocupado de Pryjutne. Además, Voloshin mencionó que las tropas rusas en la zona recibieron 25 vehículos ligeros, que podrían ser utilizados por pequeños grupos de infantería para ataques. "Esto indica que nos estamos preparando para acciones ofensivas hacia Zaporizhzhia en el futuro próximo", dijo Voloshin. Sin embargo, se necesitan más fuerzas para una ofensiva a gran escala, agregó.

15:40 Kiev reporta muerte de jefe del centro de drones ruso cerca de Moscú

El servicio de inteligencia militar ucraniano, HUR, reporta la muerte del coronel ruso Alexei Kolomeitsev en la ciudad de Kolomna en la región de Moscú. Según HUR, Kolomeitsev servía como jefe del 924º Centro Estatal (Unidad Militar No. 20924) para vehículos aéreos no tripulados del Ministerio de Defensa de Rusia. Esta unidad es responsable de la capacitación de especialistas para operaciones de combate de drones, incluyendo los Shahed. HUR destaca que el coronel estaba implicado en crímenes de guerra contra Ucrania.

14:58 Estados Bálticos y Polonia buscan ayuda de la UE para la seguridad fronteriza

Los estados miembros de la OTAN Estonia, Letonia, Lituania y Polonia planean solicitar asistencia financiera de la UE para construir bunkeres, barreras y campos militares en sus fronteras con Rusia y Bielorrusia. "La necesidad de una línea de defensa báltica surge de la situación de seguridad", dijo el ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur. Además, esto apoyaría el nuevo concepto de defensa de la OTAN. "Es extremadamente importante coordinar nuestras actividades con Polonia", señaló. En enero, los estados bálticos de Estonia, Lituania y Letonia anunciaron el proyecto de una "Línea de Defensa Báltica". En mayo, Polonia anunció un proyecto similar llamado "Escudo Oriental".

14:20 Rusia lista para demandar por sabotaje de Nord Stream

Rusia se está preparando para tomar medidas legales por el sabotaje de los gasoductos Nord Stream. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que han presentado "reclamaciones previas a juicio" contra Alemania, Dinamarca, Suecia y Suiza basadas en acuerdos internacionales para combatir el terrorismo. "Si el asunto no se resuelve en esta etapa, Rusia tiene la intención de llevar el caso a los tribunales y apelar al Tribunal Internacional de Justicia", dijo el portavoz. El Occidente "no escapará a la justicia sin consecuencias", añadieron.

14:26 Jefe de la OTAN: Invasión de Kursk prueba las tácticas de Putin(No se proporcionó un texto específico para esta entrada, por lo que no se puede traducir.)

13:44 Ucrania: Muertes en Sumy Ascenden a 9 tras ataque con drones de RusiaEl número de muertos en dos ataques con drones rusos en Sumy ha ascendido a nueve, según la inteligencia ucraniana. Además, once personas resultaron heridas y 113 víctimas fueron evacuadas del hospital atacado. Antes, un ataque con drones desde Rusia mató a una persona e infligió graves daños en los techos de varios pisos del hospital. Se inició la evacuación de pacientes y personal. Los servicios de rescate y la policía llegaron al lugar para ayudar. Simultáneamente, Rusia ejecutó otro ataque aéreo.

12:56 Blinken: EE.UU. Considera el Plan de Victoria de ZelenskyEl secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, está considerando el "plan de victoria" ucraniano propuesto por el presidente Volodímir Zelensky al presidente Joe Biden durante su reunión en la Casa Blanca. Zelensky volvió a solicitar la aprobación de Biden para utilizar armas occidentales para ataques de largo alcance contra objetivos militares rusos. Blinken mencionó, según un informe de Voice of America, que la administración de EE.UU. y los aliados están estudiando los detalles de este plan y pueden tomar medidas adicionales si es necesario para ayudar a Ucrania a lograr la victoria. Blinken aboga por una postura más dura en el conflicto de Ucrania en la Casa Blanca, que Blinken cree que no se está implementando por parte del presidente.

12:25 Reino Unido: Más de 2000 ataques a instalaciones sanitarias en Ucrania desde el inicio del conflictoEl Ministerio de Defensa del Reino Unido informes de 2013 ataques a instalaciones sanitarias ucranianas desde que Rusia invadió a su vecino en febrero de 2022. El personal fue objetivo en 235 ocasiones. En julio, la militar rusa bombardeó un hospital infantil en Kiev. Los ataques de Rusia a la infraestructura sanitaria han causado 176 fallecidos, según el Ministerio.

11:48 Ucrania: Continúa la búsqueda y rescate después del ataque a la estación de policía en Kryvyi RihEl recuento de muertos en un ataque ruso a la estación de policía en Kryvyi Rih, Ucrania, ha ascendido a cuatro. Se cree que aún hay un policía atrapado bajo los escombros, mientras continúan los intentos de rescate, según el Ministerio del Interior de Ucrania. El ataque con cohetes a Kryvyi Rih marca el segundo ataque ruso a la policía ucraniana en dos días.

10:58 Analista militar: Contraofensiva rusa gana terreno en KurskEl analista militar australiano Mick Ryan sugiere que la contraofensiva rusa en Kursk ha visto progresos. En agosto, las fuerzas ucranianas cruzaron la frontera y ocuparon territorio en la región de Kursk, Rusia. Después del shock inicial, los rusos ahora están resistiendo, recuperando terreno pero a un ritmo lento, según Ryan. Una incursión ucraniana al oeste del contraataque ruso puede haber comprometido la seguridad del flanco ruso y aislado a cientos de tropas rusas, según Ryan, quien cita datos del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) de EE.UU.

10:30 Fuerza Aérea Ucraniana: Repelados 67 ataques con drones y 2 ataques con misilesLa Fuerza Aérea Ucraniana informes de que el ejército ruso utilizó 73 drones y 4 misiles contra Ucrania durante la noche del sábado. Ucrania logró derribar 67 drones y 2 misiles. Las víctimas de un ataque con drones rusos a un hospital en la óblast de Sumy han ascendido a ocho.

09:52 Resumen de la reunión Trump-ZelenskyyDespués de una pausa de cinco años, comenzaron las discusiones entre el expresidente de EE.UU. Donald Trump y el presidente ucraniano Volodímir Zelensky. Trump Recently lashed out at US aid to Ukraine.

09:39 ISW: Ataques de largo alcance limitados por Ucrania podrían influir en el curso de la guerraExpertos del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) destacan que incluso unos pocos ataques de largo alcance exitosos por parte de Ucrania podrían tener un gran impacto en la trayectoria del conflicto. "Los oficiales rusos parecen estar ejerciendo un gran esfuerzo para influir en las opiniones occidentales sobre si Ucrania debería estar autorizada para launch attacks de largo alcance on Russian military installations using Western weaponry," dice el ISW, expresando su preocupación de que tales ataques podrían poner una gran presión operativa en el offensive ruso. Estados Unidos remains opposed to authorizing Ukraine to conduct long-range attacks on Russian territory.

09:18 Estado Mayor de Kyiv: Más de 1400 bajas rusas en las últimas 24 horasSegún el Estado Mayor ucraniano, las fuerzas rusas han sufrido otras 1470 bajas, incluidas muertes y heridos, en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la invasión a gran escala hace más de dos años y medio, el ejército ha sufrido más de 650,640 bajas. En las últimas 24 horas, los rusos también perdieron 42 vehículos blindados de combate, 14 tanques, 62 drones y 55 sistemas de artillería.

08:57 Ucrania: installations sanitarias atacadas, seis muertosLas fuerzas rusas habrían atacado un hospital en Sumy, según fuentes ucranianas. Se informaron seis muertos, con la administración militar de la óblast de Sumy verificando el incidente. El ataque se habría llevado a cabo con drones Shahed, seguido de ataques adicionales con drones en áreas residenciales y un segundo ataque al hospital. Los trabajadores de rescate ayudaban en la evacuación de pacientes y personal en ese momento. Además, los informes de la fuerza aérea documentaron bombardeos aéreos rusos en la óblast de Sumy.

08:21 Goldschmidt advierte sobre los peligros del petróleo ruso para el mar Báltico

07:52 Ukrainianos Mantienen Resistencia Contra Asaltos Intenos en Pokrovsk

Las tropas ucranianas y rusas continúan librando combates intensos en el este de Ucrania. La zona alrededor de Pokrovsk, que ha sido atacada incansablemente por Rusia durante meses, fue un punto focal el día anterior. El Estado Mayor Ucraniano informó que dieciocho avances rusos en las líneas de defensa ucranianas fueron frustrados a lo largo del día. "Los defensores ucranianos están manteniendo firmemente su posición", indicó el comunicado. Las fuerzas rusas están intentando aproximarse a la ciudad desde múltiples direcciones y fortalecer su avance contra los contraataques ucranianos. También se produjeron intensos combates en la zona que rodea Kurakhove, con aproximadamente diecisiete avances rusos repelidos. La verificación de los informes de combate sigue siendo imposible.

07:41 Zelensky Ve la Visita a EE. UU. como Constructiva

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no logró obtener la aprobación para el uso generalizado de armas occidentales durante su visita a EE. UU., pero considera el viaje como exitoso. "Cada conversación transcurrió como debería haberlo hecho", expresó en un mensaje de video en la plataforma X. El plan de paz ucraniano de Zelensky fue presentado en Estados Unidos. "Ahora, nuestros equipos deben trabajar en la implementación de cada paso y decisión", dijo. En Washington, Zelensky se reunió con el presidente estadounidense Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris, entre otros, expresando su apoyo a la defensa de Ucrania contra Rusia. También se reunió con el candidato presidencial republicano, Donald Trump, en Nueva York, quien volvió a afirmar que, si ganaba las elecciones, la guerra terminaría rápidamente.

06:56 Catar Continúa Negociaciones para la Liberación de Niños

Nueve niños que estaban entre los miles secuestrados por Rusia durante la guerra han sido reunidos con sus familias, según informes ucranianos (ver entrada de las 02:18). Muchos de ellos perdieron a uno o ambos padres durante el conflicto y fueron confiados a sus abuelos. Las autoridades de Catar continúan las discusiones para el regreso de más niños. Se ha presentado una lista de 751 niñoswhose paperwork is already complete, según Dmytro Lubinets, el Comisionado para los Derechos Humanos. Desde el inicio de la guerra, las autoridades ucranianas estiman que aproximadamente 20,000 niños han sido ilegalmente transportados a Rusia, con solo unos pocos cientos regresando a casa hasta ahora.

06:27 Blinken Acusa a China de Apoyar la Industria de Armas Rusa

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, expresó sus preocupaciones al ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, sobre el apoyo de China a la industria de armas rusa. "Si Beijing dice que quiere la paz y el fin del conflicto, pero al mismo tiempo permite que sus empresas ayuden a Putin a continuar su agresión, estos dos hechos no se ajustan proporcionalmente", dijo en una conferencia de prensa. Wang afirmó que la postura de China sobre el conflicto en Ucrania siempre ha enfatizado la necesidad de paz a través del diálogo, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

05:31 Fuerzas Ucranianas Parecen Eliminar Soldados Rusos en Jet Ski con Drone

Las fuerzas ucranianas parecen haber matado a dos soldados rusos en un jet ski utilizando un drone, según el portal proucraniano Defense Express. Los rusos navegaban por el río Dnipro cuando el drone, armado con una carga explosiva, impactó su jet ski. El activista Serhiy Sternenko compartió un video que muestra el impacto.

04:10 Mediazona Revela que Más de 71,000 Soldados Rusos Han Fallecido en Ucrania

El portal de noticias ruso independiente Mediazona informó que más de 71,000 soldados rusos han muerto en Ucrania. Desde mediados de septiembre, alrededor de 2,000 soldados más han caído en el conflicto. Mediazona señaló que la cifra real probablemente sea mucho más alta, ya que su información verificada proviene de fuentes públicamente accesibles como obituarios, publicaciones en línea de familiares, informes de medios regionales y anuncios de autoridades locales.

02:18 Nueve Niños Secuestrados a Rusia Regresan a Ucrania

Nueve niños que fueron llevados a Rusia durante la guerra han regresado a su país. Regresaron un viernes con la ayuda de Catar, según el ombudsman ucraniano Dmitro Lubinez. Los niños, de entre 13 y 17 años, y un hombre de 20 años, fueron reunidos con sus familias como parte de un plan de acción facilitado por Catar. Los detalles no pudieron ser verificados inicialmente. Los niños procedían de regiones como Jersón, Zaporizhzhia o Lugansk, escribió Lubinez.

00:31 Lukashenko: "Un ataque a Bielorrusia significa el inicio de la Tercera Guerra Mundial"El líder bielorruso Alexander Lukashenko acusa a la OTAN de planear un ataque a su nación y advierte sobre el despliegue de armas nucleares. "Una invasión de Bielorrusia significaría el inicio de la Tercera Guerra Mundial", declaró Lukashenko durante un discurso a estudiantes en Minsk, transmitido a través de la agencia de noticias estatal Belta. En una situación así, tanto Bielorrusia como su aliado Rusia emplearían armas nucleares. Lukashenko también reconoció el reciente cambio en la estrategia nuclear de Rusia, elogiando al presidente Vladimir Putin. Lukashenko sostiene que la OTAN tiene intenciones definitivas de atacar Bielorrusia. " Tropas estadounidenses y polacas se están congregando cerca de la frontera, especialmente del lado polaco. La dirección polaca está visiblemente emocionada", dijo. Bielorrusia carece de capacidades nucleares, pero Rusia ha estacionado armas nucleares tácticas en su territorio desde finales de 2023.

23:10 Ex-jefes militares de EE. UU. y otros amonestan a Biden por acciones contundentes contra RusiaUn grupo de ex-miembros del ejército y expertos han firmado una carta abierta al presidente de EE. UU. Joe Biden, abogando por acciones contundentes para poner fin al conflicto a favor de Ucrania y contrarrestar posibles amenazas de China. Los defensores incluyen al antiguo comandante de las fuerzas europeas de EE. UU., Ben Hodges, y al antiguo deputy comandante de la OTAN, el general de ejército alemán Gert-Johannes Hagemann. Piden acciones contundentes contra Rusia y considerar a China. Abogan por la eliminación de restricciones en el uso de armas occidentales contra Rusia para atacar "objetivos militares y logísticos" en suelo ruso. También abogan por la entrega de 300 tanques Abrams y 1000 vehículos blindados Stryker a Ucrania, y un embargo completo de armas y tecnología contra Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Bielorrusia y Azerbaiyán. Además, proponen ampliar la OTAN más allá de sus fronteras transatlánticas para incorporar a Japón, Australia, Corea del Sur, Filipinas y cualquier otra nación democrática interesada en unirse, como Argentina.

22:15 El FSB investiga a periodistas internacionales por la cobertura de KurskLa agencia de inteligencia doméstica rusa FSB está investigando a tres periodistas extranjeros más por cubrir los territorios ucranianos en la región rusa de Kursk. Los periodistas de ABC News australiana Kathryn Diss y Fletcher Yeung, y el periodista rumano Mircea Barbu, han sido acusados de ingresar ilegalmente a Rusia por la agencia de noticias rusa RIA Novosti. Corren el riesgo de cinco años de prisión, pero los tres actualmente no se encuentran en Rusia. Varios medios de comunicación internacionales, incluidos el broadcaster alemán Deutsche Welle, la red de noticias de EE. UU. CNN y el broadcaster italiano Rai, también han informado desde los territorios ucranianos en Kursk.

21:35 La Casa Blanca rechaza las acusaciones de los republicanos sobre la interferencia electoral de ZelenskyLa Casa Blanca ha rechazado las acusaciones de los legisladores republicanos de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky interfirió en las elecciones de EE. UU. a través de su visita a una fábrica de municiones. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, consideró esto "un truco político" y instó a los republicanos a abandonarlo. La delegación ucraniana solicitó la visita, facilitada por el Departamento de Defensa. La visita de Zelensky a la instalación de producción en Pensilvania, donde se fabrican urgentemente los proyectiles de artillería de 155 mm necesarios para Ucrania, también fue asistida por varios demócratas, incluidos el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro. Después de la visita, los legisladores republicanos iniciaron una investigación y el presidente de la Cámara de Representantes exigió que Zelensky despidiera al embajador ucraniano en EE. UU. en una carta.

21:09 China, Brasil y otros países advierten contra las amenazas nucleares en Ucrania

China, Brasil y otros países rechazan el uso o la amenaza de armas nucleares en Ucrania. "Apoyamos la abolición del uso o la amenaza de armas de destrucción masiva, en particular las nucleares, químicas y biológicas", dice un comunicado oficial. Doce naciones expresan su "profunda preocupación" por la posibilidad de "escalada" en Ucrania: "La infraestructura civil, incluidos los reactores nucleares pacíficos y otras instalaciones energéticas, no deben ser el objetivo de operaciones militares". La apelación surge después de las amenazas del presidente ruso Vladimir Putin esta semana. Él anunció que Rusia podría emplear armas nucleares si se enfrenta a ataques aéreos graves en su territorio, considerando potencialmente cualquier ataque apoyado por una potencia nuclear como una "agresión conjunta". Zelensky también acusó a Rusia de planear atacar reactores nucleares ucranianos.

