Tras el fallecimiento de la reina Isabel II (1926-2022), se publicará el 1 de octubre de 2024 un libro titulado "Un viaje entre reinas" de Craig Brown. El diario británico "Daily Mail" ya ha filtrado extractos que revelan historias intrigantes de la vida de la Reina, como su inesperada aparición en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 junto a Daniel Craig (56), famoso por interpretar a James Bond. En una escena escenificada, la monarca sorprendió a todos al participar en un salto en helicóptero, aunque fue su doble de riesgo quien realizó el salto.

La Reina dio el visto bueno al plan bajo ciertas condiciones

Según informes, el director Danny Boyle (67) se reunió con la Reina en el Palacio de Buckingham antes de filmar la ceremonia. Famous por su trabajo en "Trainspotting" y "Slumdog Millionaire", Boyle lideró tanto la ceremonia como el clip que incluye a la Reina. Durante la reunión, Boyle y su equipo consultaron con Angela Kelly, la modista personal de la Reina, sobre qué debería llevar el doble de riesgo.

Angela Kelly propuso entonces una sugerencia a su superior. ¿La Reina participaría en el espectáculo? Para sorpresa de todos, la Reina aceptó, pero solo bajo una condición. Quería decir la frase "Buenas noches, señor Bond" en la película, lo que se le concedió. En el clip, se la ve vestida con un llamativo conjunto rosa.

La película "La espía que me amó" inspiró la idea del stunt de la Reina

El libro de Craig Brown también aclara la película de Bond que inspiró el stunt de la Reina en helicóptero. No fue ninguna película protagonizada por Daniel Craig (56), sino la película de 1977 "La espía que me amó" protagonizada por Roger Moore (1927-2017). En esa película, el 007 de Moore se precipita desde un acantilado y desplega un paracaídas adornado con los colores de la Union Jack. Los paracaídas de la Reina y Bond en el video olímpico se inspiraron en el mismo diseño.

En un giro interesante de los acontecimientos, el clip que incluye a Daniel Craig no es la única vez que la Reina ha compartido pantalla con una figura británica famosa. En su celebración del jubileo de platino en 2022, se la vio charlando con el osito Paddington, el personaje de los libros infantiles. En un video emotivo, la Reina compartió su afecto por los sándwiches de mermelada con Paddington, una conexión que resonó en todo el mundo.

