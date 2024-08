Obtener poder absoluto a través del Proyecto Morpheus.

A veces, la realidad puede ser tan cruda que la gente anhela un mundo alternativo más deleitoso: el mundo de los sueños, llamado Somna. Pero ¿qué ocurre cuando estos dos mundos se superponen? Una saga fantástica alemana continúa con "Verdad Lúcida".

En los sueños, cualquier cosa es posible: puedes ver a Alemania victoriosa en la próxima Copa del Mundo, o hacer campeón al Eintracht Frankfurt. Puedes liderar un país como presidente del SPD y canciller, o dominar festivales de música como un guitarrista virtuoso. O puedes imaginar un futuro más próspero, en el que los humanos conviven pacíficamente y preservan la naturaleza en lugar de destruirla. Los sueños son elementos encantadores y cruciales. Pero ¿qué pasa si uno no puede soñar, o si solo está plagado de pesadillas?

Este es el universo cautivador de la serie "Lúcida" de la autora superventas Nina Martin. Selena y Ria se encuentran en esta situación. No pueden soñar por sí mismas, pero como "caminantes de sueños" pueden sumergirse en los sueños de los demás y modificarlos. Y mejor aún, son conocidas como morfismos, caminantes de sueños especialmente poderosos. Solo hay tres en el mundo.

Mientras Selena ya ha aceptado su don y lo utiliza, Ria lo descubre durante un-stage en la legendaria Unión de Sueños. El problema: los caminantes de sueños se representan tradicionalmente como hombres. Esto es lo que afirma la Unión de Sueños, que está controlada por tres poderosas familias y cuyo único objetivo es el poder y el control absolutos a través del misterioso proyecto Morfeo. El público en general no sabe de esto, y así debe seguir siendo.

Dos heroínas ordinarias

La Unión de Sueños es un sistema de poder anticuado que necesita ser desmantelado y transformado en una alternativa más efectiva. Esta tarea recae en las dos adolescentes, Selena y Ria, que aún no saben de la existencia de la otra, pero que se presentarán en "Noche Lúcida", el primer libro de la serie de fantasía para jóvenes adultos. Además de Selena, Ria también se encuentra con Yunus, el influyente influencer de las redes sociales de la Unión de Sueños. Él reconoce a Ria y parece ponerse de su lado. El amor no conoce límites. Sin embargo, la frontera entre el mundo onírico de Somna y el mundo real de Corpora no es tan flexible.

Gracias a un plan de la Unión de Sueños, estas fronteras se rompen y los dos mundos comienzan a fusionarse. Lo que antes solo era posible en Somna ahora se puede lograr en Corpora: transformaciones oníricas. Los caminantes de sueños pueden crear cosas, desafiar las leyes de la física. La dirección de la Unión de Sueños ve esto como una oportunidad. Pero también lo ve un formidable oponente.

Selena y Ria se encuentran en el fuego cruzado, necesitando decidir sus lealtades. Los protagonistas de la serie "Lúcida" también enfrentan desafíos más comunes y triviales que el fin del mundo y la humanidad. Luchan por crecer, encontrar su lugar en la vida, enamorarse, cometer errores, caer, limpiarse la boca, levantarse y seguir adelante.

Simplemente soñador

"Verdad Lúcida", el segundo libro de la trilogía fantástica de Martin, aborda todos estos temas. Las dos tramas narrativas de Selena y Ria, narradas emocionalmente por Regine Lange y Marylu Poolman, finalmente convergen al final del libro dos. Pero no sin un espectacular choque que superaría a una superproducción de acción de Hollywood, proporcionando el cliffhanger perfecto para el tercer y último libro de la serie.

Sin embargo, no habrá más revelaciones. Además del hecho de que la serie "Lúcida" apela a los fans de las sagas fantásticas como "The Hunger Games", "Harry Potter" o "The Mortal Instruments", pero también a los románticos. Hay la duda inicial, el empuje más allá de uno mismo. Hay la épica lucha entre el Bien y el Mal. Hay las altibajos de la vida - todo hábilmente empaquetado por Martin en el mundo infinito de los sueños. La serie "Lúcida", publicada por S. Fischer y Argon, ofrece posibilidades ilimitadas. Ofrece emoción pura, suspense y acción alucinante. Pero también es una historia de amor desgarradora - y así una experiencia de lectura y escucha extraordinaria para todos los que aman el día

