La Burgomaestría de Hamburgo, como la máxima autoridad de la ciudad, respaldó la controvertida asociación entre la ciudad hanseática y la mayor compañía de navegación del mundo, MSC. Esta aprobación se facilitó gracias a la coalición roja-verde, que utilizó su mayoría de dos tercios en el parlamento para aprobar el acuerdo. La oposición, compuesta por CDU, La Izquierda, AfD y FDP, votó en contra de manera conjunta. Ahora, solo falta la aprobación de la Comisión Europea.

Vamos a profundizar en los detalles del negocio en cuestión, que se espera que dure al menos 40 años.

¿Quién ostenta el título de HHLA?

La Hamburger Hafen und Logistik AG, comúnmente conocida como HHLA, no es simplemente una empresa de manejo de carga. Surgió de la Hamburger Freihafen-Lagerhaus-Gesellschaft, fundada en 1885, y ocupa el núcleo esencial del puerto. El año pasado, sus tres terminals de contenedores - Tollerort, Altenwerder y Burchardkai - manejaron aproximadamente 5,9 millones de contenedores estándar (TEU), lo que representa aproximadamente el 77% del manejo anual total de 7,7 millones de TEU en el puerto de Hamburgo. La HHLA, con sus 6.800 empleados, también administra terminales en otros puertos como Odessa, Trieste y Muuga.

More than its terminal work, HHLA plays a vital role in transporting containers via road and rail. Its subsidiary Metrans handled around 1.4 million TEU last year, significantly contributing to the industrial sector of numerous countries in Central and Southeast Europe, accounting for more than half of the 2.5 million TEU moved by rail in the Hamburg port.

The HHLA's history has intertwined it with the real estate sector as well. Due to the development and construction of the Speicherstadt, a then-largest warehouse complex by its predecessor company, the HHLA continues to manage and oversee this UNESCO World Heritage site, alongside other properties in the popular fish market area.

¿Cuál es la situación actual de HHLA?

La situación que enfrenta HHLA es desafiante. Como empresa con orientación global, HHLA está frecuentemente afectada por crisis importantes. En 2022, generó una ganancia de solo 20 millones de euros, a pesar de haber ingresado aproximadamente 1.45 mil millones de euros en ingresos. El manejo de contenedores disminuyó en un 7,5%, y el transporte de contenedores en un 5,4%. Estas tendencias han persistido desde 2008, mientras que puertos competidores como Róterdam y Amberes han experimentado crecimiento. En el primer trimestre de 2023, HHLA incluso se adentró en números rojos, pero logró recuperarse en el segundo trimestre.

Las principales compañías navieras también han experimentado cambios, como la formación de acuerdos colaborativos como la "Cooperación Gemini", que busca priorizar puertos con terminales bajo su control, como Bremerhaven y Wilhelmshaven. Como resultado, Hapag-Lloyd ha prometido una reducción del 10% en el volumen de carga en el puerto de Hamburgo. El precio de las acciones de HHLA, que debutó en la bolsa de valores en 2007, comenzó en 59 euros por acción pero Recently fluctuated between 16 and 17 euros. La necesidad urgente de fondos de la empresa para modernizar y automatizar sus terminales no puede ser subestimada.

El Senado Rojo-Verde de Hamburgo, que anteriormente poseía aproximadamente el 70% de las acciones con el resto en libre flotación, decidió implementar un shock terapéutico sin precedentes. El 13 de septiembre de 2023, el alcalde Peter Tschentscher, el senador de Economía Melanie Leonhard y el senador de Finanzas Andreas Dressel (todos del SPD) aparecieron ante los medios para anunciar la inversión de la mayor compañía de navegación del mundo, MSC, en HHLA, asegurando el 49,9% de la propiedad futura de la empresa. La ciudad mantendría una participación del 50,1%. Tschentscher describió el acuerdo como uno histórico que promovería una asociación estratégica entre la ciudad y el Grupo MSC de la familia Aponte con sede en Ginebra. "Esto puede proporcionar el impulso que nuestra economía marítima necesita en tiempos difíciles".

¿Exactamente qué se acordó?

HHLA permitirá a MSC aumentar su volumen de carga en sus terminales en un 50% a partir de 2025, alcanzando un millón de TEU al año en 2031. MSC también planea construir una nueva sede alemana en Hafencity y establecer MSC Cruises en Hamburgo, lo que resultará en 700 empleos adicionales. La ciudad y MSC buscan aumentar el capital de HHLA en €450 millones. El senador de Finanzas Dressel expresó que las negociaciones, con una duración de al menos 40 años, se centraron en dos aspectos: "Debemos mantener la mayoría, y debemos asegurar la cogestión". Ambos objetivos se han cumplido. "Como ciudad, conservaremos el derecho a proponer candidatos para los cargos de CEO y el consejo de supervisión".

Principalmente, las prácticas comerciales de MSC están siendo criticadas. MSC no es reconocida por su dedicación a la participación de los empleados, incluso habiendo despedido a un antiguo jefe del consejo de obra en una subsidiaria de Hamburgo – un movimiento que finalmente fue bloqueado por el tribunal laboral, según Verdi. O está el CEO de MSC, Soren Toft, que no es un desconocido en Hamburgo. En su rol como CEO de la segunda compañía de navegación más grande del mundo, Maersk, en 2017, prometió que Hamburg Süd permanecería como una "marca comercial independiente" después de su adquisición. En 2021 celebró su 150º aniversario, pero para 2023, ni siquiera su nombre existía.

Ahora, ¿dónde se intensificó la crítica hacia el trato de MSC?

En cuanto al precio, muchos críticos argumentan que los 16,75 euros por acción, que ascenderían a unos 233 millones de euros por las acciones municipales de HHLA, son significativamente bajos. El antiguo presidente de la Asociación de Puerto de Hamburgo, Gunter Bonz, lo expresó claramente en "Hamburger Abendblatt": "¡Bravo por MSC, lo han clavado y han vaciado al Senado!" Estos críticos creen que HHLA es mucho más valiosa, con Metrans sola siendo wert dos mil millones de euros. Ya el portavoz de política portuaria del grupo parlamentario de la CDU, Goetz Wiese, ha presentado una queja ante la Comisión Europea. "Negociaciones confidenciales, sin licitación, sin evaluación según principios económicos reconocidos, ni siquiera se permitió a expertos independientes revisar los documentos del contrato", explicó sus acciones.

Entonces, ¿quién es exactly MSC?

No se sabe mucho, en realidad. Los hechos públicamente conocidos incluyen: MSC es la compañía de navegación de contenedores más grande del mundo. Su división de contenedores incluye 760 barcos que sirven 520 puertos en 155 países. A través de su subsidiary TiL, la compañía está involucrada en alrededor de 70 terminals en todo el mundo. En Bremerhaven, MSC está asociada con Eurogate en una joint venture del 50%, llamada MSC Gate Bremerhaven. Eso es más o menos todo –除外于MSC CEO Toft ha indicado: "Sólo proporcionamos la información que estamos obligados a hacerlo". Los ingresos y las ganancias de la compañía remainen confidenciales. Se rumorea que MSC ganó más de 86 mil millones de euros en ingresos y 36 mil millones de euros en ganancias en 2022, una afirmación que algunos analistas consideran plausible –el solo beneficio casi igualaría el presupuesto de la Ciudad Hanseática de Hamburgo para 2023/24.

