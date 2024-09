- Obtención de permiso de concesión de la ciudadanía para la entrada de MSC en HHLA

El Parlamento de Hamburgo, que actúa como la autoridad principal en la ciudad hanseática, ha autorizado la controvertida entrada de la corporación de transporte marítimo MSC en el negocio de la firma de logística portuaria HHLA. La coalición roja-verde logró impulsar este acuerdo gracias a su mayoría de dos tercios en el parlamento, mientras que CDU, La Izquierda, AfD y FDP votaron en contra de manera conjunta. Ahora, la Comisión Europea es el único ente que falta por dar su aprobación. Pero ¿qué hay detrás de todo este alboroto que lleva más de 40 años? Vamos a analizar los detalles:

¿Quién es HHLA?

HHLA no es una empresa de manejo de carga cualquiera. Procede de la Compañía de Almacenes del Puerto Libre de Hamburgo, fundada en 1885, y serves como el backbone del puerto. El año pasado, la compañía manejó aproximadamente 5.9 millones de TEUs (unidades equivalentes a twenty-foot) en sus tres terminales de contenedores principales: Tollerort, Altenwerder y Burchardkai. Como resultado, alrededor del 77% del total de tráfico de aproximadamente 7.7 millones de TEUs en el puerto de Hamburgo se procesó. Además de los terminales, HHLA está activa en el transporte de contenedores por carretera y ferrocarril.

En cuanto al transporte por ferrocarril, la filial de HHLA, Metrans, transportó alrededor de 1.4 millones de TEUs en 2022, principalmente a varios países de Europa Central y Sudoriental. Esto equivale a más de la mitad de los alrededor de 2.5 millones de TEUs movidos por ferrocarril en el puerto de Hamburgo, y Metrans también opera en varios otros puertos.

Además de los terminales, las propiedades inmobiliarias son un aspecto importante del portfolio de HHLA. Como desarrollador y constructor del Speicherstadt, el mayor complejo de almacenes del mundo en ese momento, HHLA sigue siendo responsable del sitio del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en la actualidad. La empresa también administra propiedades inmobiliarias alrededor del famoso mercado de pescado en Hamburgo.

Rendimiento de HHLA

En resumen, las cosas no van demasiado bien para HHLA. Como negocio global, está frecuentemente afectado por crisis internacionales. El año pasado, ingresó aproximadamente 1.45 billones de euros, lo que resultó en una ganancia de apenas 20 millones de euros. El manejo de contenedores disminuyó en un 7.5%, y el transporte de contenedores en un 5.4%. Esta tendencia negativa comenzó después de la crisis financiera global de 2008 y no ha mejorado. HHLA terminó el primer trimestre de 2023 en números rojos, pero logró obtener una ganancia en el segundo trimestre.

Además, los cambios significativos entre las principales empresas navieras están causando olas. Empresas como Hapag-Lloyd buscan relaciones más cercanas con los puertos donde poseen o controlan terminales, como Bremerhaven y Wilhelmshaven en Alemania. Como resultado, Hapag-Lloyd ha anunciado una reducción del 10% de la carga en el puerto de Hamburgo. El estado financiero de HHLA, que comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores en 2007, se puede ver en su precio de las acciones: inicialmente se cotizaba a 59 euros por acción y recientemente fluctuaba entre 16 y 17 euros. Para modernizar y automatizar sus terminales, HHLA necesita urgentemente una inyección de fondos.

En un movimiento audaz, el Senado rojo-verde de Hamburgo decidió cambios drásticos que comenzaron a las 6 a.m. del 13 de septiembre de 2023. El alcalde Peter Tschentscher, junto con la senadora de Economía Melanie Leonhard y el senador de Finanzas Andreas Dressel (todos de SPD), sorprendieron a la prensa al anunciar que MSC invertiría en HHLA, asegurando una participación del 49.9% en la empresa. La ciudad reduciría su propiedad al 50.1%.

Tschentscher elogió este acuerdo histórico, diciendo que crearía una asociación estratégica entre la ciudad y el Grupo MSC, la empresa con sede en Ginebra de la familia Aponte italiana. "Esta colaboración puede dar un impulso a toda nuestra economía marítima en tiempos difíciles".

Entonces, ¿qué es exactly lo que se ofrece en la mesa?

A cambio de casi la mitad de las acciones de HHLA, MSC ha acordado aumentar su volumen de carga en los terminales de HHLA, alcanzando un millón de TEU al año en 2031. Además, tiene la intención de construir una nueva sede alemana en Hafencity, hogar de MSC Cruises, lo que creará otros 700 empleos en Hamburgo. La ciudad y MSC también planean aumentar el capital social de HHLA en 450 millones de euros.

Dressel reveló que los objetivos principales de las negociaciones eran dos: "Debemos mantener la mayoría, y debemos asegurar la cogestión". Ambos objetivos se han logrado. "Como ciudad, también conservaremos el derecho a proponer candidatos para los cargos de CEO y el consejo de supervisión".

Después de la declaración del Senado, ¿qué sucedió?

Ha habido una oleada de descontento. Los trabajadores portuarios han salido a las calles en varias ocasiones para expresar su descontento a través de protestas acaloradas - la más reciente el fin de semana pasado - e incluso han insinuado una huelga unofficial. Varios organismos como los consejos de trabajadores, el sindicato Verdi y los expertos han advertido en reuniones de expertos y una audiencia pública en el Parlamento de Hamburgo sobre un "error histórico" y han instado a los miembros del parlamento: "No nos guíen hacia el desastre". Según el documento, no habrá despidos, reducciones significativas de personal ni salidas de las asociaciones de empleadores "durante los próximos cinco años". Sin embargo, los críticos argumentan que esto no se aplica más allá de ese plazo.

En primer lugar, las prácticas comerciales de MSC están bajo escrutinio. MSC no es particularmente conocido por su apoyo a la co-determinación; de hecho, en una ocasión despidieron al antiguo presidente del consejo de trabajadores de una filial en Hamburgo - una decisión que finalmente fue revocada por el tribunal laboral, según Verdi. O considere al CEO de MSC, Søren Toft, una figura familiar en Hamburgo. En 2017, como CEO de la segunda mayor compañía de transporte marítimo del mundo, Maersk, prometió que Hamburg Süd continuaría operando como una "marca comercialmente independiente" después de su adquisición. Sin embargo, en 2021 se celebró su 150º aniversario, pero para 2023, ni siquiera su nombre remains.

¿De dónde más surgió la crítica del trato de MSC?

Hay varios puntos de controversia. Muchos creen que el precio acordado de 16,75 euros por acción, que asciende a alrededor de 233 millones de euros, para las acciones municipales de HHLA está significativamente infravalorado. Gunter Bonz, ex presidente de la Asociación de Puerto de Hamburgo, le dijo al "Hamburger Abendblatt": "Bravo a MSC. La compañía ha jugado sus cartas perfectamente y ha engañado al Senado". La HHLA se valora mucho más alto, con Metrans estimado en dos mil millones de euros. El portavoz de asuntos marítimos del grupo parlamentario de la CDU, Goetz Wiese, ya ha presentado una queja ante la Comisión Europea. "Hubo negociaciones secretas, no hubo licitación, no hubo evaluación basada en principios económicos reconocidos y se impidió a los expertos independientes ver los documentos del contrato", explicó sus acciones.

¿Quién es MSC?

Es una pregunta desafiante. Los hechos establecidos incluyen: MSC es la mayor compañía de transporte de contenedores del mundo, con una división de contenedores compuesta por 760 barcos que sirven a 520 puertos en 155 países. A través de su subsidiary TiL, la compañía está involucrada en alrededor de 70 terminales en todo el mundo. En Bremerhaven, MSC forma parte de una joint venture con Eurogate, poseyendo una participación del 50% en MSC Gate Bremerhaven. Más allá de eso, la información oficial es escasa. El CEO de MSC, Toft, ya ha declarado: "Proporcionamos la información que necesitamos proporcionar", sin ofrecer más detalles. La compañía no revela sus ingresos y beneficios. Se rumorea que MSC generó más de 86 mil millones de euros en ingresos y 36 mil millones de euros en beneficio en 2022, cifras que los analistas consideran plausibles - solo el beneficio casi igualaría el doble presupuesto de la Ciudad Hanseática de Hamburgo para 2023/24.

Dado el impacto presupuestario del trato, la Comisión Europea está examinando de cerca la inversión de MSC en HHLA, ya que cualquier cambio significativo en la empresa de logística portuaria podría afectar los ingresos de la ciudad. A pesar de las dificultades financieras de HHLA y las críticas sobre su gestión presupuestaria, el Senado rojo-verde cree que la inversión de MSC puede proporcionar los fondos necesarios para la modernización y automatización, cruciales para el crecimiento futuro de la compañía.

