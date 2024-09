Observando estos seis puntos durante el debate de Kamala Harris contra Donald Trump:

El presidente anterior está a punto de navegar por aguas desconocidas. Eludió los debates de las primarias republicanas, pero ahora enfrentará a su segundo oponente demócrata en eventos consecutivos, en marcado contraste con el Presidente Joe Biden, whose campaign crumbled in Atlanta in June. However, Harris poses a significantly distinct challenge.

Harris ha tenido una campaña exitosa hasta ahora. Obtuvo la nominación después de la partida de Biden en julio y experimentó un aumento en la popularidad y la financiación en las semanas siguientes. Reunió una impresionante cantidad de $361 millones en agosto solo, superando la recolección de Trump casi tres veces. A pesar de la carrera cerrada, hay una creciente necesidad de que los votantes entiendan las políticas y la postura de Harris, lo que crea oportunidades y desafíos para ambos lados.

A diferencia de Harris, hay menos ambigüedad alrededor de Trump. Este será su séptimo debate presidencial general. En la campaña, ha hecho una mezcla de promesas y posiciones contradictorias, ha promovido 'Proyecto 2025' y luego lo ha abandonado, y ha intentado vincular a Harris con el registro de Biden, especialmente en seguridad fronteriza, mientras resortía con frecuencia a ataques personales basados en género y raza.

La pregunta principal que lleva al encuentro en Filadelfia, uno de los debates nacionales más importantes en décadas, es si cualquiera de los candidatos podrá transmitir un mensaje persuasivo a los votantes indecisos mientras mantiene la confianza de su base.

Aquí hay seis aspectos a tener en cuenta durante el debate:

¿Puede Harris transmitir el mensaje político que buscan los votantes?

Harris ha servido como vicepresidenta durante casi cuatro años y ha sido senadora durante aproximadamente el mismo tiempo, representando a California. A pesar de su amplia experiencia política, el 28% de los votantes potenciales en una reciente encuesta dijeron que necesitan más información sobre ella.

Para Trump, la cifra fue del 9%.

El debate servirá como una plataforma para que Harris aclare sus puntos de vista sobre diversos temas. Hasta ahora, ha enfocado principalmente en dos temas: el costo de la vida y los derechos reproductivos. Su postura sobre este último es ampliamente popular y la comunica de manera efectiva, alineándose con un mensaje más amplio sobre las libertades personales.

La economía representa un desafío más difícil. Su campaña ha tratado de mantenerse consistente con el mensaje de Biden mientras lo infunde con un fresco y atractivo enfoque populista que excite a los demócratas y persuada a los votantes indecisos.

Aunque Harris es poco probable que se desvíe de su estrategia, es posible que se vea obligada a presentar una imagen más clara de sus prioridades. Además, deberá aclarar sus recientes cambios de política, como su cambio de opinión sobre la prohibición de pajillas de plástico y su distanciamiento de 'Medicare para todos'.

¿Qué versión de Trump aparecerá en el escenario de Filadelfia?

Trump cumplió 78 años justo antes de su debate en Georgia con Biden. Pareció frágil y su desempeño fue el centro de análisis posterior al debate. Trump también parece disminuido en comparación con sus campañas anteriores.

Su reciente desempeño en un foro económico fue desorganizado y confuso, dejando perplejos a los espectadores. Esta falta de coherencia parece haberse vuelto más frecuente y difícil de conciliar.

Sin embargo, si Trump puede mantener la claridad al hablar es un tema separado. Su propensión a usar lenguaje racista y hacer afirmaciones descabelladas puede resultar un obstáculo.

¿Podrá Harris diferenciarse de Biden?

Sus recientes cambios de política y evolución política han levantado preguntas sobre la consistencia y las motivaciones de Harris. Mientras que algunos ven estos cambios como una evolución natural en su carrera política, otros los ven como una traición de sus principios en busca de ganancias personales.

Harris deberá equilibrar la dirección de estas preocupaciones mientras se diferencia de Biden. Si lo hace de manera efectiva, podría atraer a demócratas desilusionados o votantes indecisos.

¿Podrá Trump abordar efectivamente sus debilidades y contrarrestar las fortalezas de Harris?

Las fortalezas de Harris en política y comunicación podrían representar un desafío significativo para Trump. Deberá navegar estos desafíos mientras mantiene su narrativa de campaña tradicional.

Trump ha sido exitoso al conectarse con su base al atacar a sus oponentes y enfocarse en temas divisivos. Sin embargo, su enfoque puede no ser tan efectivo contra Harris, quien tiene un sólido registro político y comunica su mensaje de manera efectiva.

¿Cómo manejarán los moderadores del debate las disputas y interrupciones de los candidatos?

Los moderadores del debate a menudo luchan por mantener el control, especialmente cuando los candidatos se involucran en discusiones acaloradas o se interrumpen entre sí. Este desafío se agrava cuando un candidato, como Trump, se destaca en la disruption y el caos.

Los moderadores deberán asegurar un debate justo y ordenado mientras permiten que los candidatos presenten sus puntos de vista. Este equilibrio es esencial para evitar que el debate se degrade en una riña beligerante.

¿Cómo responderán los candidatos a los ataques y críticas personales del otro?

Trump es conocido por sus ataques personales y disfruta de atacar las debilidades o supuestas faltas de sus oponentes. Harris deberá prepararse para estos posibles ataques y encontrar formas efectivas de contrarrestarlos sin rebajarse al nivel de Trump.

Trump, por su parte, debe tener en cuenta las consecuencias de sus palabras y evitar usar lenguaje racista o hacer afirmaciones descabelladas, ya que estas tácticas pueden alejar a los votantes indecisos o dañar aún más su reputación.

En conclusión, ambos candidatos tienen fortalezas y debilidades que deberán aprovechar durante el debate. Aunque Harris deberá aclarar sus posiciones políticas y abordar las preocupaciones sobre su consistencia, Trump deberá mantener la claridad y evitar hacer comentarios ofensivos. La moderación efectiva del debate, las respuestas tácticas a los ataques y el mantenimiento del control son esenciales para un debate exitoso.

Aunque abordar tales sentimientos puede inflamar a sus seguidores con la ideología "Hagamos a América grande de nuevo" (MAGA), no resuena positivamente en las áreas suburbanas, habitadas por la mayoría de los votantes indecisos, y sirve para fortalecer a los demócratas, tanto monetariamente como moralmente.

En sus entrevistas, Harris ha mantenido intencionalmente un silencio sobre los aspectos históricos de su campaña, considerándolos autoexplicativos. Recientemente, durante una entrevista con CNN's Dana Bash, optó por desviar la conversación de las extrañas acusaciones de Trump, diciendo: "Las mismas viejas tácticas cansadas. Siguiente pregunta, por favor".

Hay un argumento sólido que sugiere que Trump perdió las elecciones de 2020 contra Biden durante su primer debate.

Al mostrar una actitud agresiva, alborotada y, como se reveló más tarde, mientras luchaba contra el COVID-19, Trump presentó una caricatura poco favorecedora de sí mismo en el debate. Aunque el resultado del debate fue ajustado, es difícil negar -casi todos lo hacen, excepto un puñado- que Trump perjudicó sus posibilidades esa noche.

Por esta razón, Trump, junto con el equipo de Biden, acordaron silenciar los micrófonos de los candidatos durante sus discursos en su debate previo a junio, con el objetivo de permitir que la autodestrucción de Trump se desarrollara. Como se predijo, Trump se interrumpió a sí mismo con frecuencia y a menudo se quedó sin tiempo, destacando la importancia del autocontrol.

Harris, durante su campaña en las primarias presidenciales demócratas de 2019, ocasionalmente tartamudeaba en escenarios ocupados. Sin embargo, generalmente se considera una mejor debatedora que un pico Biden. El intento de su equipo de reactivar los micrófonos antes del debate, finalmente retirado antes de la fecha de celebración, mostró su disposición a permitir a Trump múltiples oportunidades de fracaso.

Las interacciones del debate de la noche del martes entre Harris y Trump estarán más reguladas, con los espectadores prestando atención de cerca a la eficacia de estas restricciones.

¡Recuerda a Biden!

Para el final de la noche del debate del martes, la pregunta más adecuada podría ser: ¿Hemos olvidado a Joe Biden, perhaps?

Un poco más de dos meses después de la partida del presidente y exactamente dos meses antes de las elecciones, el argumento principal de Trump ha sido exigir que Harris continúe las políticas de Biden mientras no logra cambios notables.

Cuando Harris se adhiere a las políticas existentes de Biden, Trump las ataca y descredita a Harris como un fracaso. Responder a las acusaciones de Trump sobre inmigración y la frontera entre EE. UU. y México proporcionará información sobre las estrategias de Harris. Por otro lado, cuando Harris intenta distanciarse de Biden, reconociendo sus nombreux defectos, Trump cuestiona su inacción durante los últimos cuatro años.

Para Trump, esto es un enfoque elemental, mientras que Harris debe enfrentar su tarea intrincada y -si tiene éxito- sofisticada.

No hay debate sobre el hecho de que Biden mantendrá una fuerte presencia en el debate, ya sea en espíritu o en persona. Ambos candidatos aprovecharán o tratarán de ocultar el registro de Biden para su beneficio respectivo, lo que reforzará un delicado equilibrio que corre el riesgo de desequilibrarse si cualquiera de los dos se aleja demasiado del centro político.

Trump en el Banquillo: Su Posición y Planes sobre el Aborto

Trump, en ocasiones, ha proclamado con orgullo su papel en la designación de tres de los seis jueces de la Corte Suprema que votaron para erosionar Roe v. Wade, eliminando las protecciones legales federales para el aborto en 2022.

Desde entonces, una mayoría de estados controlados por republicanos ha implementado entweder prohibiciones totales o leyes restrictivas sobre el aborto, lo que ha provocado una significativa controversia. La respuesta del público a estas regulaciones, junto con los datos de las encuestas, subrayan la impopularidad generalizada de la decisión y sus consecuencias a largo plazo.

La carrera política de Trump terminó antes de la decisión de la Corte Suprema; sin embargo, las calificaciones de aprobación de su partido sufrieron significativamente.

La posición de Trump sobre el tema sigue siendo inconsistente, con su posición clave siendo la delegación de políticas de aborto a diferentes estados. En una declaración reciente, declaró su oposición a una medida de balotaje en Florida destinada a levantar la prohibición de aborto de seis semanas del estado, una posición que también se contradice con sus comentarios anteriores.

Harris intentará desafiar la indecisión de Trump y exigir una posición más clara sobre el tema.

¿Cómo aborda Harris los conflictos en curso en Gaza y Ucrania?

El conflicto en Ucrania lleva más de dos años y medio, marcado por la violencia desenfrenada que recuerda a

