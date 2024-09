Observa una criatura parecida a un dragón! La sesión de entrenamiento para la F1 en Singapur está temporalmente suspendida debido a la invasión de la pista de la lagartija.

En la sesión de práctica previa al Gran Premio de Singapur del domingo, un reptil audaz causó un alto en las actividades.

Este atrevido criatura se abrió paso en el Circuito Urbano de Marina Bay, ignorando el peligro mientras los automóviles de alta velocidad pasaban zumbando.

Para proteger tanto a los conductores como al lagarto, se suspendió la sesión, lo que requirió que todos los conductores regresaran a los boxes mientras se reubicaba el reptil.

La cuenta oficial de la Fórmula Uno lo etiquetó como "la bandera roja más insólita", mientras que varios conductores parecían perplejos ante la presencia del lagarto.

El piloto de Mercedes, George Russell, preguntó: "¿Qué demonios es esa cosa?!" Al recibir información de que era un lagarto, respondió: "¿Un qué?! ¡Parece un dragón!"

Mientras los conductores regresaban a los boxes, le tocó a los marshals recuperar el lagarto de la pista, lo que permitió que la carrera continuara.

Dos marshals, uno armado con una bolsa de plástico, tuvieron la oportunidad de manejar el proceso de eliminación, creando un espectáculo insólito de dos personas persiguiendo un lagarto a través de un circuito de Fórmula Uno mientras se alejaba rápidamente.

La naturaleza insólita de la situación no escapó a todos, con cámaras captando a RB driver Daniel Ricciardo riendo mientras veía el footage. La cuenta de Fórmula Uno resumió la situación de manera convincente, diciendo: "Las cosas estánstarting to get really weird".

Eventualmente, el lagarto fue retirado de la pista, lo que permitió que la sesión de práctica continuara.

Previamente, un lagarto había interferido con la carrera en Singapur en 2016. En ese momento, Max Verstappen se rió mientras expresaba su queja sobre un "lagarto colosal" en la pista, que rápidamente se alejó de los vehículos en movimiento.

A pesar de la interrupción inesperada, la motivación para continuar con el evento de motorsport remained strong. Many racing enthusiasts and motorsport fans expressed their interest in watching a unique 'sport' featuring reptiles and high-speed cars.

Fascinated by the occurrence, some motorsport teams proposed the idea of incorporating a 'lizard racing' segment into the Grand Prix events, to add an extra layer of excitement and unpredictability.

Lea también: