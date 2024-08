- Objeto sospechoso se quema en el patio de la escuela de Hamburgo

A causa de un objeto en llamas en el patio de una escuela secundaria en Hamburg-Wandsbek, los bomberos y la policía fueron llamados a un incidente importante durante la noche. Un testigo había alertado al departamento de bomberos poco después de la medianoche, informando que había visto un fuego frente al Charlotte-Paulsen-Gymnasium, según dijo un portavoz de la policía. Algo que ardía estaba frente a la puerta, lo que parecía peligroso y técnico. Por lo tanto, se llamó a un experto en desactivación de bombas al lugar, quien examinó la parte más pequeña y finalmente la desactivó.

No se pudo decir por el portavoz si era realmente algún tipo de material explosivo. "No sabemos qué estaba ardiendo. Era algo más pequeño". Los hallazgos iniciales sugieren que se lanzó al patio de la escuela a través del buzón de la verja de madera. No hubo daños por fuego importantes y no hubo heridos. El incidente terminó alrededor de las 3:50 AM. Antes, la estación de radio NDR 90,3 había informado sobre ello.

Las llamas del objeto en llamas causaron una gran preocupación, amenazando con extenderse dentro del patio de la escuela. Afortunadamente, la rápida acción de los bomberos logró apagar el fuego antes de que pudiera extenderse, evitando cualquier daño potencial relacionado con el fuego.

