- Obispo provincial: Experimentando la fe

La Iglesia Evangélica del Estado ofrece acciones como bendiciones en áreas de descanso, bodas y bautismos espontáneos, o incluso servicios con música de iconos del pop como Taylor Swift, que, según la convicción del Obispo del Estado Evangélico, pueden ayudar a las personas a construir o recuperar la confianza en la iglesia.

"Se trata de crear experiencias positivas con la iglesia", dijo Heike Springhart a la Agencia de Prensa Alemana en Karlsruhe. "Y en un momento posterior, ya sea al día siguiente o dentro de tres años, la gente recuerda y dice: 'Eso me tocó entonces y me dio más de lo que podría haber esperado, así que me acercaré a ella'".

¿No es una solución para la disminución de los miembros?

Springhart no cree que tales acciones puedan revertir la disminución de los miembros. "Invertir la tendencia significaría que los números vuelven a subir de repente. Aunque mantengo las esperanzas altas, no apostaría por eso", dijo. "Hay una tendencia social, y no la detendremos con tres volantes".

Es un desarrollo a largo plazo también relacionado con el cambio demográfico. "Y sin embargo, nuestra misión principal como iglesia es ganar personas - en primer lugar para la fe cristiana, no como una campaña de membresía".

Para Springhart, no importa si muchas personas se sienten interpeladas o solo dos que casualmente son tocadas en el momento adecuado en un área de descanso.

Experimentando con formatos y rompiendo con las formas tradicionales

El número de miembros de la Iglesia Evangélica del Estado en Baden ha caído a alrededor de un millón al final del año pasado. Si bien el número de salidas disminuyó en comparación con el año anterior (de 22.149 a 21.731), hubo menos entradas (1.038 en comparación con 1.165 en 2022). Los números también disminuyeron para bautismos, confirmaciones y bodas en la iglesia, un tema que preocupa a otras iglesias de la región.

"La gente necesita experimentar la relevancia de la iglesia de manera más clara", dijo Springhart. La iglesia debe mostrar dónde está para la gente y que no hay iglesia sin las personas que la forman.

"El abanico es más amplio: el valor de hacer algo de bajo umbral y simplemente probar algo, que las puertas están ampliamente abiertas, más allá de las formas tradicionales", dijo, citando como ejemplo la llamada iglesia pop-up. "Los colegas reparten bendiciones en la zona peatonal. El contacto es muy aleatorio".

Se han llevado a cabo experimentos para diversificar el paisaje de los servicios de la iglesia, por ejemplo, con servicios de cine o ofertas de la Iglesia del Espíritu Santo en Heidelberg con música de cantantes como Taylor Swift y Adele, donde la gente podría darse cuenta de que la iglesia puede ser diferente de lo que se asume.

El éxito no se mide por si alguien asiste a la iglesia todos los domingos. "Pero es como una tierra que necesita ser regada regularmente. Y luego se riega y se abona de nuevo".

Sin obstáculos burocráticos antes de las bodas, bautismos y funerales

El año pasado, la Iglesia del Estado de Baden facilitó la burocracia para las bodas y los bautismos, permitiendo que las parejas se casen en su ubicación deseada con su pastor deseado. Para Springhart, es una señal: "Es genial que quieras casarte, que quieras bautizar a tu hijo, que quieras enterrar a tu abuela. Estamos aquí para ti, y estamos aquí para ti de una manera que no tienes que pasar por un obstáculo primero".

Acciones como bodas o bautismos espontáneos, a menudo agrupados en un día específico, también atrajeron más atención, dijo el Obispo de la región. También tenían ventajas para algunos. Por ejemplo, una ceremonia de boda espontánea podría tener una mayor profundidad personal porque se centra en lo esencial. En grandes celebraciones de bodas, el servicio de la iglesia es solo una pequeña parte. Sin embargo, Springhart también enfatizó: "Nadie tiene la idea de que solo habrá bodas de paso en el futuro y la ceremonia de boda tradicional ya no existirá".

Estos desarrollos, en su opinión, muestran una cosa por encima de todo: a pesar de la separación de la iglesia y el estado, y en una situación en la que la gente ya no asiste automáticamente a la iglesia, la bendición "como una expresión directa del favor de Dios" sigue siendo buscada.

"En algunos casos, estas bodas poco convencionales podrían llevar a conversaciones potenciales sobre el matrimonio dentro de la iglesia, animando a un compromiso más profundo".

"Además, procesos de bautismo más simples podrían hacer que la iglesia sea más accesible para las familias, fomentando un sentido de pertenencia y comunidad".

