Oasis se reunió de esta manera.

It's shocking, ¿no es así?, que después de 15 largos años, Liam y Noel Gallagher aparentemente estén arreglando sus diferencias y planeando un regreso de Oasis. Aunque parezca increíble, supuestamente han dejado sus diferencias de lado en una llamada. No están de vuelta como los mejores amigos, pero están ansiosos por revivir Oasis para sus fans. La edad los está alcanzando y la demanda por su música es inmensa. Han tomado una decisión: ahora o nunca.

Esto está causando un gran revuelo en el mundo de la música. Según el periódico británico 'The Sun', su reconciliación ocurrió durante conversaciones nocturnas.

Una fuente cercana a la situación le dijo a 'The Sun': "Noel y Liam nunca volverán a ser los mejores amigos, pero quieren traer de vuelta a Oasis por sus fans. No están envejeciendo y la demanda es masiva. Han decidido: ahora o nunca." Inicialmente, Noel estaba dudoso, pero después de una conversación sincera con Liam, aceptó la reunión. Los hermanos se dan cuenta de que "esta reunión quedará grabada en la historia de la música."

Liam dio una pista de este desarrollo durante su actuación en el Reading Festival el fin de semana pasado. Tocó la canción de Oasis "Half The World Away" y la dedicó a "Noel freaking Gallagher." Después de su actuación, anunció un gran anuncio para el 27 de agosto.

La separación en 2009

La famosa disputa entre los hermanos Gallagher es una leyenda en la historia de la música. Oasis, formado en 1991, es aclamado como el mejor grupo de Britpop de todos los tiempos, pero también es famoso por la rivalidad entre Liam y Noel Gallagher.

Las desacuerdos entre los dos dominaron los titulares durante toda la existencia de la banda. En 1994, Noel supuestamente dejó la banda temporalmente después de que Liam le tirara una maraca. Año tras año, las grietas en la base de la banda se profundizaron debido a las pullas - hasta la gran separación en 2009.

El día de la disolución final de la banda, estaban programados para actuar en el festival Rock En Seine en París cuando una pelea entre los dos hermanos estalló, con Liam supuestamente blandiendo la guitarra de Noel como un hacha. Como resultado, su actuación fue cancelada y se anunció todo el gira, junto con el final de la banda. "Con cierta tristeza y gran alivio, debo decirles que he dejado Oasis esta noche. La gente puede escribir y decir lo que quiera, pero no podía trabajar con Liam más tiempo", dijo Noel, según 'The Sun', en ese momento de la separación.

No shows en Alemania

Desde entonces, los fans han estado esperando un épico regreso de Oasis, que finalmente podría convertirse en realidad si todo sale bien. El sitio web dice, "Oasis ha puesto fin a años de especulaciones y ha confirmado los muy esperados conciertos en el Reino Unido e Irlanda, que darán inicio a la gira mundial 'OASIS EN VIVO '25'". Oasis actuará en Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín en el verano de 2025.

"Dado que estos son sus únicos shows en Europa el próximo año, esto será uno de los mayores eventos en vivo de la década", continúa el comunicado. Se planean futuras actuaciones en otros continentes en 2025. Aún no está claro quién más se unirá a los hermanos Gallagher en la banda, ya que ninguno de los miembros originales estaba a bordo cuando Oasis se separó en 2009.

