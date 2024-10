Oasis amplía la gira de reunión, excluyendo las actuaciones en Alemania

Parece que los hermanos Gallagher, la icónica banda Oasis, no traerán su muy esperado concierto de reunión a Europa continental en un futuro cercano. En su lugar, han anunciado nuevas fechas de gira que están todas lejos de nuestras costas.

Oasis no ha perdido su atractivo; todo lo contrario, de hecho. Después de su reciente anuncio de reunión, están a punto de hacer un regreso en los Estados Unidos.

Después de este anuncio, la banda se dirigió a la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, para compartir los detalles de su gira. Los fans se emocionarán al saber que Oasis se dirige a América. En un tono humilde pero confiado, escribieron: "América. Oasis viene. Tienes una última oportunidad de demostrar que has sido fanático todo este tiempo". Este sutil guiño a sus pasadas luchas para ganar tracción en EE. UU. es encantador y refrescante.

Oasis tiene la intención de recuperar el tiempo perdido. En 2025, actuarán en el Reino Unido, Irlanda y various locations across the US, Canada, and Mexico. The opening act for all American shows will be the renowned indie band, Cage the Elephant.

Los fans ansiosos por asistir a la gira pueden registrarse para la preventa el 3 de octubre. Las entradas para el público en general saldrán a la venta el 4 de octubre - si es que no se han agotado ya. Lamentablemente, los fans de Oasis en Europa continental se quedarán una vez más fuera de la acción.

Los hermanos antes enfrentados, Liam y Noel Gallagher, tuvieron una gran disputa en 2009 que los obligó a disolver su amada banda. A pesar de los persistentes rumores de una reunión, no fue hasta el 27 de agosto de 2024 que finalmente anunciaron su muy esperada gira "OASIS EN VIVO '25".

El anuncio de la banda de nuevas fechas de gira ha generado emoción entre los fans, ya que podrán disfrutar del entretenimiento proporcionado por Oasis en América. Los fans en el extranjero, especialmente en Europa, podrían sentir una punzada de decepción por perderse esta oportunidad de experimentar el entretenimiento de nuevo.

