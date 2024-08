- Nunca más un elfo tradicional.

El ex portero de fútbol Tim Wiese ha cortado probablemente sus lazos con su club de toda la vida, Werder Bremen. Solo dos semanas después de llegar a un acuerdo extrajudicial en la disputa de varios meses sobre una prohibición de estadio para el de 42 años, Wiese le dijo al periódico "Bild" (martes): "He decidido no jugar más para el equipo de leyendas del club. Dado todo lo que se me ha echado encima por parte de la dirección del club a lo largo de los años, cómo me han tratado y cómo han manejado ciertos temas, no puedo hacerlo".

Werder había impuesto una prohibición de estadio a Wiese hasta diciembre de 2023, que él había impugnado en los tribunales. La prohibición se debía a dos presuntos incidentes durante su visita al partido en casa de Werder Bremen contra Bayer Leverkusen en marzo de 2023. En el inicio del juicio en noviembre pasado, una empleada de catering testificó que Wiese la había insultado por su color de piel. Además, una segunda camarera informó de chistes racistas en elounge donde estaba el ex portero. Wiese niega estas acusaciones.

